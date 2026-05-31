AIEA confirmă: O dronă a lovit centrala nucleară de la Zaporojie, controlată de Rusia

O dronă a lovit centrala nucleară de la Zaporojie, din sudul Ucrainei, aflată sub control rusesc, a anunțat duminică Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează duminică AFP, preluată de Agerpres.

„O dronă a lovit astăzi (sâmbătă) o clădire care adăpostea o turbină, provocând, se pare, o gaură în perete”, a anunțat sâmbătă seara AIEA, cu sediul la Viena, pe rețeaua X, citând autoritățile locale.

„Nu ar trebui să existe atacuri de niciun fel care să provină de la centrală sau care să vizeze centrala”, a adăugat agenția, citându-l pe directorul său general, Rafael Grossi. „A ataca siturile nucleare este o joacă cu focul”, a avertizat el.

Centrala de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, este ocupată de Rusia din martie 2022. Aceasta este situată pe malul sudic al râului Nipru, care formează o linie a frontului naturală între părțile beligerante.

Rusia și Ucraina se acuză reciproc de lovirea intenționată a centralei

Într-o declarație transmisă de presa rusă, compania nucleară de stat rusă Rosatom a acuzat autoritățile ucrainene că au lansat un atac deliberat, afirmând că drona a fost ghidată de un cablu de fibră optică, ceea ce ar exclude complet „posibilitatea unei lovituri accidentale”.

„Astăzi, am fost aproape de un incident care este foarte probabil să-i afecteze chiar și pe cei care locuiesc mult dincolo de granițele Rusiei și Ucrainei”, a avertizat directorul Rosatom, Alexei Lihacev.

Respingând acuzațiile, Ministerul ucrainean de Externe a declarat într-un comunicat că acestea sunt lipsite de „logică”.

„Este de neînțeles de ce Ucraina și-ar ataca propria centrală nucleara situată pe teritoriul său și asupra căreia încearcă să-și recâștige controlul suveran”, a declarat ministerul.

Potrivit Rosatom, lovitura a făcut o gaură în peretele sălii turbinelor, însă nu a avariat echipamente esențiale ale centralei.

