AIE recomandă lucrul de acasă și reducerea călătoriilor aeriene pentru a atenua șocul aprovizionării cu petrol

În contextul celui mai mare șoc al aprovizionării cu petrol din istorie, Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a cerut vineri guvernelor și consumatorilor să ia în considerare măsuri imediate pentru a reduce cererea de petrol, inclusiv lucrul de acasă și evitarea călătoriilor aeriene acolo unde este posibil.

AIE, care săptămâna trecută a coordonat cea mai mare eliberare de petrol din stocurile de urgență, de 400 milioane de barili a recomandat, de asemenea, ca guvernele să ia măsuri suplimentare precum reducerea vitezei a autovehiculelor pe autostrăzi, renunțarea la utilizarea autoturismelor în favoarea transportului în comun, acolo unde este disponibil și posibil.

Agenția îndeamnă consumatorii să evite călătoriile aeriene în cazul în care există opțiuni alternative, deoarece „reducerea zborurilor de afaceri poate reduce rapid presiunea asupra piețelor de combustibil pentru avioane”.

Combustilul pentru avioane și motorina au înregistrat cele mai mari scăderi pe partea de ofertă și creșteri mai mari de prețuri decât țițeiul, deoarece blocajul din Strâmtoarea Ormuz a limitat producția în rafinăriile și exporturile din Asia. Piețele de mărfuri au fost supuse unor presiuni mai severe decât piața petrolului brut, deoarece războiul din Orientul Mijlociu a perturbat aprovizionarea cu petrol și combustibil și a dus la scumpirea petrolului Brent pentru avioane și motorină la niveluri astronomice.

„Războiul din Orientul Mijlociu creează o criză energetică majoră, inclusiv cea mai mare întrerupere a aprovizionării din istoria pieței globale a petrolului”, a declarat vineri, Fatih Birol, directorul executiv al AIE.

„În absența unei rezolvări rapide, impactul asupra piețelor energetice și a economiilor va deveni din ce în ce mai sever.”

Cu o capacitate limitată disponibilă pentru a ocoli Strâmtoarea Ormuz și cu depozitele pline, țările din Golf și-au redus producția de petrol cu ​​cel puțin 10 milioane de barili pe zi (bpz), a declarat AIE în Raportul său lunar.

„Raportul de astăzi oferă o serie de măsuri imediate și concrete care pot fi luate din punct de vedere al cererii de către guverne, companii și gospodării pentru a proteja consumatorii de impactul acestei crize”, a declarat Birol vineri.

