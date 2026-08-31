AIE: Piața petrolului intră într-o perioadă de deficit, pe fondul blocării strâmtorii Ormuz și al scăderii stocurilor

Cererea mondială de petrol este estimată să scadă cu 1,6 milioane de barili pe zi în 2026, în timp ce oferta globală ar urma să se reducă cu 4,3 milioane de barili pe zi, pe fondul perturbărilor provocate de conflictul din Orientul Mijlociu și al blocării strâmtorii Ormuz, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

AIE și-a revizuit în scădere estimarea privind cererea de petrol pentru 2026 cu 510.000 de barili pe zi față de raportul precedent, explicând că închiderea în continuare a strâmtorii Ormuz și prețurile ridicate la carburanți afectează consumul. Pentru 2027, însă, agenția anticipează o revenire a cererii, cu o creștere de 2,4 milioane de barili pe zi.

„Cererea mondială de petrol este estimată să scadă cu 1,6 milioane de barili pe zi în 2026”, arată AIE, care estimează că scăderea cererii va fi de 4,9 milioane de barili pe zi în trimestrul al doilea și de 2,8 milioane de barili pe zi în trimestrul al treilea, înainte ca cererea să revină pe creștere în ultimele trei luni ale anului.

În același timp, oferta mondială de petrol a crescut în iulie cu 2,4 milioane de barili pe zi, până la 101,5 milioane de barili pe zi, dar a rămas cu 6,3 milioane de barili pe zi sub nivelul din urmă cu un an. Producția din zona Golfului era încă cu 8,3 milioane de barili pe zi sub nivelurile de dinaintea războiului.

AIE avertizează că reluarea conflictului și perturbările maritime au compromis procesul de redresare a producției. Estimarea pentru oferta din trimestrul al treilea a fost redusă cu 1,7 milioane de barili pe zi față de raportul din iulie.

„Oferta mondială de petrol este estimată acum să scadă, în medie, cu 4,3 milioane de barili pe zi în 2026 și să își revină cu 8,3 milioane de barili pe zi anul viitor, până la 110,3 milioane de barili pe zi”, precizează agenția.

Deficit de 1,8 milioane de barili pe zi

Piața mondială este estimată să înregistreze un deficit de 1,8 milioane de barili pe zi în trimestrul al treilea din 2026, mai mult decât dublu față de estimarea de aproximativ 800.000 de barili pe zi din raportul anterior.

AIE avertizează, totodată, că rezervele disponibile se reduc rapid. Stocurile mondiale observate au scăzut cu 69 de milioane de barili numai în iulie, până la puțin sub 7,9 miliarde de barili. Din momentul începerii războiului, stocurile s-au redus cu 410 milioane de barili, echivalentul unei scăderi medii de 2,7 milioane de barili pe zi.

„Urgența redeschiderii strâmtorii a crescut, întrucât rezervele disponibile anterior se epuizează rapid”, subliniază AIE.

În regiunea Golfului, producția de petrol a crescut în iulie cu 2,5 milioane de barili pe zi, până la 23,9 milioane de barili pe zi, dar exporturile regionale au scăzut cu 2,1 milioane de barili pe zi, până la 15 milioane de barili pe zi. Transporturile au fost afectate după ce strâmtoarea Ormuz a fost din nou practic închisă la începutul lunii iulie, în timp ce infrastructura petrolieră și petrolierele au fost atacate.

Petrolul Brent, aproape de 100 de dolari pe baril

Prețurile de referință ale petrolului au avut în iulie o variație neobișnuit de mare, de aproape 40 de dolari pe baril, în funcție de evoluțiile geopolitice și de înăsprirea condițiilor de pe piețele de țiței și produse petroliere.

Prețul North Sea Dated, indicator apropiat de Brent, a crescut cu 25,67 dolari pe baril în iulie, încheind luna la 96,80 dolari. La momentul redactării raportului, acesta se tranzacționa în jurul valorii de 92 de dolari pe baril. În timpul lunii iulie, prețurile au urcat temporar până la 105 dolari pe baril, pe 23 iulie.

AIE notează că „prețurile petrolului au fost tranzacționate într-un interval neobișnuit de larg, de 40 de dolari pe baril”, pe fondul schimbărilor rapide ale perspectivelor diplomatice și al reluării ostilităților.

Piața carburanților se înăsprește

Rafinăriile au procesat în iulie 80,9 milioane de barili pe zi, cu aproape 5 milioane de barili pe zi mai puțin decât în urmă cu un an. Atacurile asupra rafinăriilor rusești și perturbările exporturilor de produse petroliere din Orientul Mijlociu au determinat AIE să reducă suplimentar cu 370.000 de barili pe zi estimarea pentru activitatea de rafinare din trimestrul al treilea.

Marjele de rafinare din bazinul Atlanticului au atins niveluri record, pe măsură ce prețurile pentru motorină, combustibil de aviație și benzină au crescut pe fondul cererii sezoniere, al deficitului de ofertă și al reducerii stocurilor.

Exporturile maritime de produse petroliere au scăzut cu 3,8 milioane de barili pe zi față de anul precedent. Exporturile de motorină din Rusia, Orientul Mijlociu și Asia au fost cu 1,3 milioane de barili pe zi mai mici, reprezentând aproximativ 20% din comerțul maritim mondial cu motorină. Exporturile de combustibil pentru aviație din aceste regiuni au scăzut cu aproximativ 670.000 de barili pe zi, echivalentul a 34% din comerțul mondial.

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