Consumul de energie pentru răcire a depășit pentru prima dată în istorie în acest an cererea pentru încălzire, se arată în raportul anual al Agenției Internațională pentru Energie (AIE) în raportul său „World Energy Outlook 2026”.

Primul raport anual al agenției de la izbucnirea războiului din Iran, care a perturbat grav piețele energetice, arată că temperaturile ridicate, valurile de caniculă în anumite regiuni și creșterea nivelului de trai conduc la o creștere explozivă a sistemelor de aer condiționat.

„Chiar și astăzi, pentru prima dată în istoria consumului energetic, cererea de răcire în clădiri o depășește pe cea de încălzire”, a precizat AIE.

Conform scenariului de bază al agenției, denumit „Scenariul Politicilor Declarate” (STEPS), cererea de răcire urmează să crească cu 1.700 TWh până în 2035. Însă, în ipoteza unor valuri de căldură intense, această creștere este cu 40% mai mare – adică o cerere suplimentară de 700 TWh – ceea ce are implicații deosebit de importante asupra cererii la orele de vârf.

Deși sistemul energetic global a dat dovadă, până în prezent, de o reziliență remarcabilă în fața crizei din strâmtoarea Ormuz – cea mai gravă perturbare a aprovizionării din istoria piețelor petroliere – AIE avertizează că, pe măsură ce criza actuală se prelungește, efectele negative și consecințele vor deveni tot mai profunde.

Este încă prea devreme pentru a trage concluzii majore privind modul în care se vor schimba politicile energetice, însă „anumite concluzii generale sunt clare; printre acestea, se remarcă o atenție sporită acordată securității energetice și accesibilității prețurilor, ca principii directoare în luarea deciziilor în sectorul energetic”, a subliniat agenția.

„În multe cazuri, în special în rândul țărilor care importă combustibili, aceste preocupări sunt strâns legate de eforturile de tranziție către o energie curată.”

Întrebarea centrală din raportul „World Energy Outlook 2026” vizează modul în care criza din strâmtoarea Ormuz ar putea modifica prioritățile politice, percepția asupra riscurilor, precum și mixul de combustibili și tehnologii utilizate pentru a satisface nevoile energetice.

Indiferent de calea pe care o va urma lumea, se preconizează că veniturile mai mari și creșterea populației vor stimula cererea pentru serviciile oferite de energie – inclusiv mobilitate, încălzire, răcire și putere de calcul, a concluzionat agenția. „Nu văd nicio cale credibilă prin care lumea energiei să revină la starea în care se afla înainte”, a declarat directorul executiv al AIE, Fatih Birol.

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