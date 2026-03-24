AIE: Ordonanța privind declararea situației de criză pe piața petrolieră poate duce la penurie de carburanți

Ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, ce urmează să fie adoptată de Guvern, nu răspunde în mod real nevoilor consumatorilor și nu va genera efectele pozitive anticipate asupra prețurilor la carburanți, ci, dimpotrivă, există riscul ca intervențiile propuse să distorsioneze funcționarea pieței și să creeze dezechilibre semnificative în lanțul de aprovizionare, susține președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

„Asociația Energia Inteligentă își exprimă profunda îngrijorare cu privire la intenția de adoptare a ordonanței de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză. În forma actuală, considerăm că acest act normativ nu răspunde în mod real nevoilor consumatorilor și nu va genera efectele pozitive anticipate asupra prețurilor la carburanți. Dimpotrivă, există riscul ca intervențiile propuse să distorsioneze funcționarea pieței și să creeze dezechilibre semnificative în lanțul de aprovizionare”, se arată într-o scrisoare deschisă adresată Guvernului de AEI.

Potrivit documentului, analizele AEI indică faptul că: măsurile propuse nu oferă beneficii concrete și sustenabile pentru consumatori și acestea vor fi anulate de creșterile viitoare de preț în doar câteva zile; intervențiile administrative asupra pieței pot descuraja importurile și distribuția eficientă a produselor petroliere; există un risc real de apariție a unor disfuncționalități majore în aprovizionare, care ar putea conduce la penurie de motorină și benzină în lunile următoare.

„Într-un context economic deja marcat de incertitudine, considerăm esențial ca orice intervenție guvernamentală să fie fundamentată pe analize solide, consultări reale cu actorii din industrie și evaluarea atentă a impactului pe termen mediu și lung“, spune Chisăliță.

În acest sens, AEI solicită suspendarea procesului de adoptare a ordonanței de urgență în forma actuală, inițierea unui dialog transparent cu reprezentanții industriei și al consumatorilor, realizarea unei analize de impact care să evalueze riscurile asupra securității aprovizionării și stabilității pieței prin lipsa unor măsuri concrete de combatere a crizei țițeiului, precum și identificarea unor măsuri alternative, eficiente și sustenabile, care să sprijine consumatorii fără a afecta funcționarea pieței.

„Considerăm că stabilitatea pieței de carburanți este un element esențial pentru economia națională și pentru bunăstarea cetățenilor. Orice decizie care poate genera perturbări majore trebuie tratată cu maximă responsabilitate. Rămânem deschiși dialogului și colaborării instituționale pentru identificarea celor mai bune soluții”, adaugă președintele AEI.

Ministerul Energiei a publicat luni seara proiectul de ordonanță de urgență care prevede declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și/sau comercializează benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora.

Potrivit documentului citat, adaosul este limitat la mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni iar măsura are în vedere evitarea unui comportament inadecvat al operatorilor economici și stoparea unor posibile tendințe de speculă.

Limitarea adaosului comercial se aplică pe tot lanțul de activitate economică.

Proiectul prevede, totodată, că exportul produselor petroliere (benzină și motorină) se va putea realiza doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerului de resort. Totodată, se instituie măsuri de prevenire a vânzării de produse petroliere la un preț care depășește valorile prețurilor maximale și se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minimum 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție.

Măsurile de protecție se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.

