AIE: Dezvoltarea energiilor verzi frânează în SUA și China, dar accelerează în India, Orientul Mijlociu și Africa

Agenția Internațională pentru Energie și-a redus la jumătate previziunile privind creșterea capacităților de energii regenerabile în SUA în acest deceniu, chiar dacă energia verde a depășit pentru prima dată cărbunele la nivel global în prima jumătate a anului 2025. Agenția globală pentru energie anunța anul trecut că se așteaptă ca SUA să adauge 500 GW în noi capacități – aproape în totalitate energie solară și eoliană – până în 2030. Dar acum se așteaptă ca aceste capacități să fie reduse la 250 GW.

Revizuirea în jos este generată, în principal, de eliminarea treptată a stimulentelor fiscale în SUA și de alte modificări ale cadrului de reglementare, în timp ce trecerea Chinei de la tarife fixe la licitații competitive pune presiune asupra randamentelor proiectelor de energie verde.

AIE și-a îmbunătățit, de asemenea, previziunile privind creșterea energiei regenerabile în India cu 10%, considerând că este pe cale să devină a doua cea mai mare piață de creștere a energiei regenerabile la nivel global, după China.

Prognoza pentru energia verde în Orientul Mijlociu și Africa de Nord a fost, de asemenea, majorată cu 23%, mai ales datorită proiectelor eoliene și solare din Arabia Saudită. Aproape 80% din creșterea globală va proveni din energia solară, a adăugat AIE, care este ajutată de costuri mai mici și de o autorizare mai rapidă. Prognoza AIE vine în contextul unui raport al grupului de experți în energie Ember care a constatat că sursele regenerabile au generat mai multă energie decât cărbunele la nivel global în prima jumătate a anului 2025, pentru prima dată.

Sursele regenerabile au furnizat 5.072 terawați-oră, iar cărbunele a furnizat 4.896 terawați-oră, se arată în raport. Sonia Dunlop, director executiv al Consiliului Solar Global, a declarat că este o „schimbare istorică”. Însă în prognoza AIE, se arată că regenerabilele cresc mai lent decât se anticipa, în special în SUA și o temperare a ritmului de creștere așteptat în China ce nu au putut fi compensate în întregime de îmbunătățirile așteptărilor pentru India, Orientul Mijlociu și Africa. Aceasta înseamnă că AIE și-a redus așteptările generale privind creșterea energiei regenerabile la nivel global cu aproximativ 5%, la 4.608 GW până în 2030 – o capacitate aproximativ echivalentă cu cea a Chinei, UE și Japoniei din prezent.

Conform previziunilor AIE, capacitatea totală globală regenerabilă va ajunge la 9.529 GW în 2030, sub obiectivul optimist de 11.000 GW stabilit de liderii mondiali la summitul ONU privind clima COP28 de la Dubai, în urmă cu doi ani.

„Această țintă poate fi încă atinsă dacă țările adoptă politici consolidate pentru a acoperi decalajele atât în ​​ceea ce privește ambiția, cât și implementarea”, a adăugat aceasta. IEA a avertizat, de asemenea, cu privire la creșterea cazurilor de prețuri negative și de restricții – atunci când centralele trebuie să se oprească pentru că energia lor nu poate fi utilizată – pe măsură ce noile parcuri eoliene și solare sunt implementate mai rapid decât liniile pentru transmisie și bateriile pentru stocarea energiei. „Factorii de decizie trebuie să acorde o atenție deosebită provocărilor legate de securitatea lanțului de aprovizionare și integrarea rețelelor”, a declarat Fatih Birol, director executiv al IEA.

AIE a declarat că un factor major în încetinirea energiei verzi în SUA a fost legea „One Big Beautiful Bill” a președintelui Trump, care a accelerat încheierea subvenționării pentru dezvoltările ecologice. De asemenea, au fost suspendate autorizațiile pentru proiecte eoliene și solare pe terenuri sau ape federale. „Odată cu avansarea termenelor limită, se preconizează că adăugările de capacitate regenerabilă vor atinge un vârf în 2027, apoi vor scădea în 2028 și vor rămâne stabile până în 2030”, a declarat AIE. Revizuindu-și în jos cu 5% prognoza de creștere ridicată a energiei regenerabile în China până în 2030, AIE a menționat schimbări de politici care ar limita veniturile pentru noile proiecte. Dar a adăugat că China „continuă să reprezinte aproape 60% din creșterea globală a capacității regenerabile” și este pe cale să își atingă obiectivul pentru energia eoliană și solară cu cinci ani mai devreme, până în 2035.

Energia eoliană offshore rămâne un punct slab, perspectivele de creștere ale agenției fiind cu aproximativ un sfert mai mici decât anul trecut din cauza reajustărilor politicilor, a blocajelor din lanțul de aprovizionare și a costurilor mai mari.

Se așteaptă ca centralele hidroelectrice prin pompaj să crească cu 80% mai rapid în următorii cinci ani decât în precedenții cinci, pe măsură ce provocările de integrare a rețelei se intensifică, iar instalațiile geotermale sunt pe cale să atingă maxime istorice în Statele Unite, Japonia, Indonezia și alte piețe emergente.

„Creșterea capacității globale de producție a energiei regenerabile în următorii ani va fi dominată de energia fotovoltaică”, a declarat directorul executiv al IEA, Fatih Birol, îndemnând factorii de decizie să abordeze securitatea lanțului de aprovizionare și constrângerile de rețea.

Agenția cu sediul la Paris a avertizat că lanțurile de aprovizionare cu energie solară și pământuri rare rămân foarte concentrate în China, segmentele cheie rămânând peste 90% până în 2030.

Agenția Internațională pentru Energie este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agenția a fost înființată ca răspuns la primul șoc petrolier din 1973 – 1974, pentru a coordona furnizarea de petrol din stocurile de rezervă.

