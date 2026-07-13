Cererea globală de petrol este pe cale să înregistreze prima scădere anuală de la pandemia de COVID-19

Consumul global de petrol este pe cale să scadă în acest an pentru prima dată de la pandemia de COVID-19, a avertizat Agenția Internațională pentru Energie (AIE), pe fondul faptului că războiul dintre SUA și Iran a afectat grav exporturile din Golf. Totuși, AIE a remarcat că oferta de petrol a crescut în luna iunie, transmite Euronews.

Potrivit raportului publicat vineri de AIE, cererea mondială de petrol va scădea cu un milion de barili pe zi în 2026, marcând prima contracție anuală din 2020, când restricțiile impuse de pandemia de COVID-19 au paralizat transportul aerian și au închis numeroase activități industriale.

Comparația trebuie privită în context, întrucât în perioada de vârf a pandemiei cererea mondială de petrol s-a prăbușit cu aproximativ opt milioane de barili pe zi. Chiar și așa, scăderea estimată pentru acest an evidențiază impactul sever pe care închiderea Strâmtorii Hormuz îl are asupra economiei globale.

Potrivit agenției, această contracție este „puternic concentrată atât din punct de vedere al produselor, cât și al regiunilor afectate”, se arată în raportul lunar.

Analize anterioare ale AIE au indicat că cele mai mari pierderi au fost înregistrate în economiile asiatice dependente de importuri, precum și în sectorul materiilor prime petrochimice, cum ar fi nafta și gazul petrolier lichefiat (GPL), ale căror lanțuri de aprovizionare depind de tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz.

La momentul redactării raportului, contractul futures pentru petrolul Brent, reperul internațional al pieței, se tranzacționa în jurul valorii de 76 de dolari pe baril, cu aproximativ 6% peste nivelul de dinaintea atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, dar mult sub vârfurile de aproape 120 de dolari pe baril atinse în luna martie, în perioada de intensitate maximă a conflictului.

Petrolul american de referință, WTI, se tranzacționa la un nivel mai redus, de aproximativ 72 de dolari pe baril.

Revenirea fragilă din iunie

Oferta globală de petrol s-a îmbunătățit semnificativ luna trecută, deși pornea de la un nivel extrem de scăzut.

Producția mondială a crescut cu 4,1 milioane de barili pe zi în iunie, ajungând la 98,8 milioane de barili pe zi, pe fondul redeschiderii parțiale a Strâmtorii Hormuz, care a permis producătorilor din Golf să repornească sondele închise. Cu toate acestea, producția rămânea cu 9,4 milioane de barili pe zi sub nivelul dinaintea izbucnirii războiului.

Exporturile din Golf, incluzând transporturile redirecționate pentru a evita strâmtoarea, au crescut cu 6,5 milioane de barili pe zi, până la 16,1 milioane de barili pe zi. Înainte de începerea conflictului, la sfârșitul lunii februarie, regiunea exporta în medie 24 de milioane de barili pe zi.

Stocurile mondiale de petrol au crescut pentru prima dată de la atacurile SUA și Israelului asupra Iranului, care au declanșat conflictul și au întrerupt luni întregi de reducere accelerată a rezervelor. Totuși, stocurile din economiile dezvoltate au continuat să scadă, întrucât cumpărătorii au redus importurile.

Armistițiul se destramă

Prognozele AIE se bazează pe o ipoteză care este acum tot mai fragilă: menținerea armistițiului și redeschiderea treptată a Strâmtorii Hormuz.

În acest scenariu, oferta mondială de petrol ar urma să se reducă cu 3,7 milioane de barili pe zi în acest an, ceea ce ar lăsa producția cu 860.000 de barili pe zi sub nivelul cererii. În 2027, însă, producția ar urma să crească cu 7,5 milioane de barili pe zi, împingând piața într-o situație de excedent.

AIE subliniază că o producție mai puternică în alte regiuni și o cerere mai slabă decât se anticipa înainte de război ar putea readuce piața într-o situație de surplus până la sfârșitul anului, permițând statelor să își refacă rezervele diminuate.

Săptămâna aceasta a adus a doua și mult mai gravă încălcare a armistițiului convenit luna trecută.

După ce forțele iraniene au atacat trei nave comerciale luni și marți, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a lovit peste 80 de ținte din Iran, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană, radare de coastă și peste 60 de ambarcațiuni rapide ale Gărzii Revoluționare, iar Washingtonul a revocat licența care permitea exporturile de petrol iranian.

Iranul a lansat drone și rachete asupra Bahrainului și Kuweitului, fără a provoca pagube majore, iar președintele american Donald Trump a declarat ulterior că armistițiul a luat sfârșit.

Teheranul susține că singura rută sigură de tranzit este cea stabilită de autoritățile iraniene prin Strâmtoarea Hormuz. Între timp, traficul maritim a scăzut la 13 petroliere miercuri, comparativ cu o medie de 33 de petroliere pe zi în săptămâna precedentă, potrivit datelor companiei de analiză maritimă Kpler.

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