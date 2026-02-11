AIE: Cererea de energie electrică este în creștere, dar rețeaua electrică globală nu este pregătită – investițiile ar trebui dublate la 800 mld. dolari până în 2030

Cererea globală de energie electrică creşte cu cea mai mare viteză din ultimii 15 ani şi va continua în acelaşi ritm cel puţin până la sfârşitul deceniului, deoarece infrastructura destinată Inteligenţei Artificiale, dezvoltarea industrială și electrificarea deschid Era Electricității, afirmă Agenția Internațională pentru Energie (AIE).

Se așteaptă ca cererea globală de energie să crească cu peste 3,5% pe an, în medie, până la sfârșitul deceniului, se arată în noul său raport Electricitate 2026.

Sursele regenerabile, energia nucleară și gazele naturale sunt marii câștigători ai boom-ului cererii de energie electrică, dar creșterea tuturor acestor surse de generare a energiei nu ar însemna nimic dacă nu vor putea fi integrate în rețelele de transport a energiei.

Creștere a cererii de energie electrică

Cererea globală de energie electrică a crescut cu 3% anual în 2025, după o creștere de 4,4% în 2024, a precizat AIE în raport.

Între 2026 și 2030, rata medie anuală de creștere va fi de 3,6%, determinată de un consum mai mare din industrie, vehicule electrice (VE), aer condiționat și centre de date, potrivit agenției.

În timp ce economiile emergente, inclusiv China, India și regiunea Asiei de Sud-Est, vor conta pentru 80% din cererea suplimentară de energie electrică până în 2030, în timp ce economiile avansate înregistrează o creștere a cererii de energie electrică după 15 ani de stagnare, conform AIE. Inteligența artificială, centrele de date și producția avansată susțin revenirea la creșterea cererii de energie electrică în economiile avansate.

Cererea de energie electrică din SUA a crescut cu 2,1% în 2025 și se așteaptă să crească cu aproape 2% anual până în 2030. Extinderea rapidă a centrelor de date va alimenta jumătate din această creștere, a menționat agenția.

Se preconizează că cererea din UE va crește cu aproximativ 2% pe an până în 2030, iar multe alte economii avansate – cum ar fi Australia, Canada, Japonia și Coreea de Sud – sunt, de asemenea, așteptate să înregistreze o creștere mai rapidă a cererii de energie electrică până în 2030.

Investițiile în rețelele de transport sunt rămase în urma înmulțirii de noi producători

Pe măsură ce cererea crește, dezvoltatorii de noi capacități, în special în domeniul energiei regenerabile și al gazelor naturale, se confruntă dificultăți în conectarea la rețelele existente. Tendințele regionale și specifice fiecărei țări nu sunt aceleași, dar nevoia de extindere rapidă și eficientă a rețelelor este o problemă globală presantă. Fără o flexibilitate sporită a sistemului și o extindere rapidă a rețelei, trecerea în Era Electricității s-ar putea desfășura mai lent decât așteptările.

Astăzi, investițiile globale în rețele sunt de aproximativ 400 de miliarde de dolari pe an. Dacă lumea dorește să satisfacă cererea suplimentară a cererii de energie electrică până în 2030, ar trebui să crească investițiile anuale în rețele cu aproximativ 50%, la 800 de miliarde de dolari, potrivit AIE.

Era Electricității va necesita, de asemenea, „o extindere semnificativă a lanțurilor de aprovizionare legate de rețea”, a declarat AIE.

În prezent, peste 2.500 de gigawați (GW) în proiecte – energie regenerabilă, stocare precum și în puncte de consum cu puteri mari, cum ar fi centrele de date – sunt blocate la nivel mondial, din cauza gâturilor din rețelele de transmisie.

Un total de 1.600 GW de proiecte aflate în așteptare ar putea fi integrate pe termen scurt prin tehnologii de îmbunătățire a rețelei și reforme de reglementare care permit conexiuni și utilizări mai flexibile ale rețelei, estimează agenția.

Însă o flexibilitate sporită și extinderea rețelei necesită mai multe investiții decât cele actuale.

Anul trecut, investițiile în rețele au depășit 470 de miliarde de dolari pentru prima dată, în creștere cu 16% față de 2024, conform unei analize BloombergNEF.

SUA au reprezentat un sfert din cheltuielile globale pentru rețele, cu cel mai mare nivel de investiții în 2025, de 115 miliarde de dolari. China și UE urmează ca alți contribuitori majori, fiecare cu aproximativ 20% din suma globală, potrivit raportului.

Cu toate acestea, creșterea costurilor echipamentelor, provocată de inflația ridicată, a început să afecteze investițiile, a arată BloombergNEF, adăugând că creșterea cheltuielilor „nu va elimina complet blocajele actuale ale infrastructurii rețelei, ceea ce înseamnă că întârzierile în noile conexiuni atât pentru generare și pentru satisfacerea cererii vor continua probabil în următorii ani”. „Am observat că, chiar și cu investiții sporite, există bariere semnificative în calea satisfacerii la timp a nevoilor de integrare a noilor producători cât și a consumtorilor de energie electrică”, a declarat Peter Wall, șeful departamentului de cercetare a rețelelor la BloombergNEF.

„Întrucât centrele de date și electrificarea pe scară largă determină creșteri bruște ale cererii de energie electrică, investitorii trebuie să ia în considerare cât de esențială este extinderea la timp a rețelei nu doar pentru conectarea noilor consumatori, ci și pentru conectarea tuturor capacităților de producție energie electrică de care vom avea nevoie pentru a asigura o aprovizionare sigură și fiabilă a acestei cereri după peste un deceniu de stagnare.”

Investițiile suplimentare în rețea sunt frânate de constrângerile din lanțul de aprovizionare și din punct de vedere al forței de muncă, notează BloombergNEF.

În special în SUA, infrastructura de transport energie de pe piețele regionale cheie din SUA nu poate face față tuturor cererilor, investițiile în rețea rămânând în urma cererii tot mai mari de energie electrică.

Aproape toate rețelele electrice din SUA ar putea duce lipsă de capacitate de rezervă critică până la sfârșitul deceniului. Dacă problema constrângerilor rețelei rămâne persistentă, China ar putea depăși SUA în cursa inteligenței artificiale.

