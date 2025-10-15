AIE anticipează o supraofertă în 2026 pe piața petrolului – OPEC în schimb se așteaptă la o creștere mai mare a cererii

Piața globală a petrolului se va confrunta anul viitor cu un excedent chiar mai ridicat, de patru milioane de barili pe zi (bpz), deoarece rivalii și OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) au majorat producția, iar cererea rămâne redusă, se arată în raportul publicat marți de Agenția Internațională pentru Energie (AIE), conform Reuters.

Cele mai recente previziuni ale AIE vin după ce anterior organizația estimase că în 2026 se va înregistra un surplus de aproximativ 3,3 milioane. Un surplus de patru milioane bpz ar echivala cu aproape 4% din cererea pe plan global, și depășește cu mult alte prognoze.

OPEC+ a adus mai mult țiței pe piață, sporind temerile privind evoluția prețurilor în acest an și o suprasaturare. În opinia IEA, aprovizionarea crește mai rapid decât cererea. Anul acesta, aprovizionarea ar urma să crească cu trei milioane bpz, de la un nivel previzionat anterior de 2,7 milioane bpz. Anul viitor, aprovizionarea va crește cu încă 2,4 milioane bpz, prognozează organizația cu sediul la Paris.

De asemenea, AIE a redus estimarea privind creșterea cererii pe plan global anul acesta la 710.000 bpz, de la un nivel de 30.000 bpz previzionat anterior, din cauza dificultăților economice.

Luni, OPEC și-a menținut previziunile privind creșterea cererii cu 1,3 milioane bpz anul acesta, aproape dublu față de nivelul așteptat de AIE, și a apreciat că economia mondială are o evoluție bună.

Agenția Internațională pentru Energie este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agenția a fost înființată ca răspuns la primul șoc petrolier din 1973 – 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.