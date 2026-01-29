AI șterge 16.000 de locuri de muncă de la Amazon

Amazon a anunțat miercuri că desființează 16.000 de locuri de muncă la nivel mondial, în a doua rundă majoră de concedieri la nivel de companie în ultimele trei luni, pe măsură ce se restructurează după angajările excesive din timpul pandemiei și extinde adoptarea instrumentelor de inteligență artificială.

Reuters a relatat săptămâna trecută că Amazon plănuiește o a doua rundă de concedieri ca parte a unui obiectiv mai larg de a reduce aproximativ 30.000 de locuri de muncă, concedierile fiind așteptate să afecteze lucrătorii din departamentele Amazon Web Services, retail, Prime Video și resurse umane.

Amazon a redus 14.000 de locuri de muncă la sfârșitul lunii octombrie, CEO-ul Andy Jassy subliniind necesitatea ca firma să elimine birocrația excesivă prin reducerea nivelurilor operaționale și a numărului de manageri.

„Unii dintre voi s-ar putea întreba dacă acesta este începutul unui nou ritm – în care anunțăm reduceri ample la fiecare câteva luni. Nu acesta este planul nostru”, a declarat Beth Galetti, vicepreședinte senior pentru experiența personalului și tehnologie la Amazon.

Reducerile de locuri de muncă subliniază, de asemenea, modul în care inteligența artificială schimbă dinamica forței de muncă în corporații. Îmbunătățirile semnificative ale asistenților IA ajută întreprinderile să execute sarcini, de la sarcini administrative de rutină la probleme complexe de codare, cu viteză și precizie, ceea ce duce la o adoptare pe scară largă.

Jassy declarase vara trecută că utilizarea sporită a instrumentelor IA va duce la o automatizare mai mare a muncii, rezultând în pierderi de locuri de muncă corporative.

La începutul acestei luni, directorii de top de la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial au declarat că, deși locurile de muncă vor dispărea, vor apărea altele noi, doi dintre ei declarând pentru Reuters că IA va fi folosită ca o scuză de către companiile care intenționează oricum să reducă locuri de muncă.

Cele 30.000 de locuri de muncă ar reprezenta împreună o mică parte din cei 1,58 milioane de angajați ai Amazon, reprezentând aproape 10% din forța sa de muncă corporativă. Majoritatea lucrătorilor Amazon sunt în centre de distribuție a comenzilor și depozite.

Giganții tehnologici, inclusiv Amazon, Meta Platforms, compania-mamă a Facebook, și Microsoft, și-au intensificat brusc angajările în timpul creșterii cererii din cauza pandemiei de COVID-19 și și-au restructurat recent forța de muncă.

Amazon a investit, de asemenea, în robotică în depozitele sale pentru a accelera ambalarea și livrările pentru segmentul său de comerț electronic, a reduce dependența de forța de muncă umană și a reduce costurile. Compania urmează să raporteze rezultatele trimestriale săptămâna viitoare.

***