AI își pierde din atracție pe burse, banii regăsind calea spre Big Oil, din totdeauna generoase cu acționarii

Managerii marilor companii de tehnologie au anunțat că intenționează să cheltuiască în acest an sute de miliarde în dezvoltarea modelelor de inteligență artificială, declarații făcute cu ocazia raportării rezultatelor financiare. Ca urmare, a urmat o vânzare masivă de acțiuni, pe măsură ce traderii au devenit mai precauți în legătură cu evoluția companiilor tehnologice. În căutarea unor active mai sigure, au trecut la investiții în companiile energetice. Mai precis acțiunile companiilor petroliere cunoscute sub denumirea de Big Oil.

Săptămâna trecută s-a consemnat o scădere bruscă a acțiunilor marilor companii tehnologice, investitorii vânzând de teamă că inteligența artificială urmează să înlocuiască software-ul. CEO-ul NVIDIA, Jensen Huang, a respins aceste temeri, declarând: „Există această idee că industria de creare de software este în declin și va fi înlocuită de inteligența artificială. Se poate observa clar pentru că o mulțime de acțiuni ale companiilor de software ale căror prețuri sunt sub o mare presiune, deoarece inteligența artificială le va înlocui. Este cel mai ilogic lucru din lume iar timpul va demonstra că aceste companii sunt valoroase”.

NVIDIA: Software-ul nu va fi înlocuit de IA

Există, însă, și alte preocupări legate de sectorul marilor companii de tehnologie care îi fac pe traderi și investitori să se orienteze din ce în ce mai mult către industrii mai sigure, și anume petrolul și gazele naturale. Aceste îngrijorări se reduc, în esență, la planurile de cheltuieli ale giganților tehnologici, care se ridică la peste 660 de miliarde de dolari numai pentru acest an. Amazon a anunțat vineri cheltuieli de capital de 200 de miliarde de dolari pentru 2026, cu 50 de miliarde mai mari decât se așteptau traderii. Meta a anunțat că va cheltui 135 de miliarde de dolari în acest an, ceea ce a reprezentat o creștere de aproape două ori față de cheltuielile de capital din 2025, majoritatea banilor urmând să fie cheltuiți în sectorul inteligenței artificiale.

Cresc acțiunile companiilor petroliere

În timp ce marile companii de tehnologie cheltuie bani pe centre de date, cipuri și centrale pentru alimentarea cu energie, marile companii petroliere fac în liniște ceea ce știu cel mai bine: extrag petrol și gaze, materii prime esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale a marilor companii de tehnologie. Faptul că alarmele privind atingerea în curând a vârfului cererii de petrol s-au atenuat după ce însuși Agenția Internațională pentru Energie a recunoscut că se va consuma petrol mult și după anul 2030 i-a determinat pe traderi să redescopere acțiunile companiilor energetice.

Ca urmare a acestor evoluții, acțiunile companiilor americane de petrol și gaze au crescut în total cu 17% de la începutul anului, relatează Financial Times, citând datele Bloomberg. Aprecierea acțiunilor au contribuit la creșterea capitalizării bursiere a companiilor Exxon, Chevron și ConocoPhillips cu 25% în ultimele 12 luni, FT menționând că și companiile petroliere europene s-au bucurat de asemenea de creșterea capitalizării, deși puțin mai moderată.

FT remarcă faptul că aprecierea acțiunilor s-au petrecut în ciuda scăderii prețurilor internaționale la petrol, lucru mai neobișnuit și contraintuitiv. Cert este, însă, că, chiar și cu prețuri mai mici la petrol, marile companii petroliere fac bani, iar traderilor li se reamintește că acesta este un lucru bun, în timp ce planurile pentru dezvoltarea inteligenței artificiale ale marilor companii tehnologice nu au dat încă roade financiare.

Big Oil au rămas profitabile în ciuda ieftinirii petrolului

Este adevărat că scăderea prețului petrolului de anul trecut a fost substanțială și că a afectat câștigurile supercompaniilor și ale jucătorilor mai mici. Cu toate acestea, este de asemenea adevărat că marile companii petroliere au rămas profitabile în ciuda scăderii prețurilor – iar recunoașterea de către AIE că cererea de petrol ar putea continua să crească până în 2050 i-a ajutat cel puțin pe traderi și investitori să vadă piețele energetice într-o lumină nouă, mai reală.

Există și un alt motiv pentru care marile companii petroliere devin mai atractive. Supercompaniile au niveluri de îndatorare destul de rezonabile, în timp ce marile companii tehnologice se împrumută masiv și sunt pe cale să înceapă să se împrumute și mai mult, deoarece acele 660 de miliarde de dolari trebuie să vină de undeva, iar piețele de obligațiuni sunt alegerea evidentă. În plus, marile companii petroliere își răsfață acționarii cu randamente cash prin răscumpărări de acțiuni și oferirea de dividende, chiar dacă trebuie să se împrumute pentru a face acest lucru, așa cum dezvăluie analiștii.

În prezent, veniturile directe ca procent din fluxul de numerar din operațiuni ale marilor supercompanii se situează la un nivel confortabil de 50%, a relatat recent CNBC, citând un analist Quilter Cheviot. Pentru a menține acest nivel al beneficiilor pentru acționari pe fondul prețurilor internaționale în scădere ale petrolului, marile companii petroliere ar putea fi obligate să se împrumute mai mult, a prezis Maurizio Carulli în octombrie anul trecut. Cu toate acestea, prețurile petrolului au crescut în prezent, determinate de evenimente geopolitice care sugerează că o întrerupere a aprovizionării este un risc real al piețelor petroliere. În același timp, companiile mari de tehnologie vor înregistra în acest an cash flow în scădere din cauza planurilor masive de investiții pentru inteligența artificială. Amazon ar putea intra în teritoriu negativ al finanțelor proprii, Morgan Stanley anticipând un cash flow negativ de -17 miliarde de dolari, iar Bank of America anticipând o pierdere de -28 de miliarde de dolari. Alphabet și-a multiplicat de patru ori datoria pe termen lung anul trecut, în timp ce analiștii se așteaptă ca fluxul de numerar disponibil să scadă cu 90% în acest an. Aceeași amploare a pierderii fluxului de numerar disponibil este așteptată și la Meta, potrivit Barclays.

Nu este vorba că analiștii ar fi deosebit de îngrijorați de starea industriei și, mai precis, de așa-numitul segment al hiperscalatorilor. Băncile au încă ratinguri de „buy” pentru acțiunile companiilor mari de tehnologie. Cu toate acestea, se pare că traderii sunt mai precauți și mai atenți la locul în care își pun banii. Povestea cu „profitul de mâine” nu este pe placul tuturor – mai ales când există o industrie care oferă „profitul” astăzi, așa cum este cazul Big Oil.

