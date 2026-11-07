AI Gigafactory în România, un proiect de 5 mld. euro, aproape de desemnarea investitorilor – Ministrul Nazare: „Avem două oferte, suntem în faza finală în procesul de selecție”. Argumentele României

România are două oferte pentru construirea unui AI Gigafactory, iar procesul de selecție se află în faza finală, autoritățile sperând ca până la sfârșitul acestui an să poată anunța rezultatul, a declarat, vineri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Cu un efort de aproape un an de zile, în momentul de față, România are două oferte pe masă de AI Gigafactory. Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor au pornit această muncă încă din vara trecută. Suntem în faza finală de selecție. Asta a mers în paralel cu procedura europeană. Cred că din acest punct de vedere nu suntem defazați, dar am preferat să vorbim mai puțin despre asta, pentru că e mai bine să faci anunțul la final”, a afirmat Alexandru Nazare, la Concordia Summit 2026, citat la Agerpres.

El a precizat că demersurile au început înainte ca EuroHPC să modifice criteriile procedurii europene și că autoritățile speră să încheie procesul până la finalul anului pentru gigafabrica AI.

„Sper ca până la finalul anului să putem să definitivăm lucrurile cu un anunț pozitiv despre AI Gigafactory”, a adăugat ministrul Finanțelor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Concordia Summit 2026, în contextul unei discuții despre dezvoltarea sectorului tehnologic și investițiile în infrastructura de inteligență artificială.

Ce este Black Sea AI Gigafactory: 100.000 de acceleratoare AI la Cernavodă și Doicești, o investiție de 4–5 mld. €

Black Sea AI Gigafactory este proiectul național coordonat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei, cu sprijinul tehnic al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), care vizează crearea unei super-infrastructuri de calcul și inteligență artificială în România. Proiectul a fost transmis Comisiei Europene ca parte a programului european de tip „AI factories”, destinat consolidării capacităților UE de a antrena modele de inteligență artificială la scară industrială.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Finanțelor, proiectul este conceput ca o inițiativă strategică de infrastructură de calcul pentru inteligența artificială, de relevanță națională și regională, menită să susțină dezvoltarea unor capabilități digitale și industriale avansate, să consolideze rolul României în ecosistemul european emergent al inteligenței artificiale și să poziționeze regiunea Mării Negre ca un amplasament important pentru infrastructura A.I. de nouă generație.

Investiția este estimată la 4–5 miliarde de euro și prevede instalarea a peste 100.000 de acceleratoare AI în două amplasamente, alese pentru accesul la energie și la infrastructura existentă: Cernavodă, în prima fază, și Doicești, în a doua. Consumul energetic estimat pentru fazele inițiale ajunge la 1.500 MW, cu alimentare bazată pe mixul energetic al României și pe capacitățile nucleare existente și planificate.

Potrivit autorităților, proiectul ar urma să consolideze rolul României în ecosistemul european al inteligenței artificiale și să poziționeze regiunea Mării Negre ca amplasament pentru infrastructura AI de ultimă generație.

Cum s-a desfășurat selecția: interes din opt țări, praguri ridicate pentru liderul de consorțiu

Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor au lansat pe 15 aprilie 2026 o Expresie de Interes (EoI) pentru preselectarea unui lider de consorțiu, cu termen de depunere a candidaturilor pe 14 iunie. Candidații au fost invitați să prezinte un concept orientativ pentru o primă fază de aproximativ 20.000 de GPU-uri sau acceleratoare AI echivalente, împreună cu o abordare privind cererea, gradul de utilizare, scalabilitatea și livrarea proiectului.

Pragurile de calificare au fost ridicate: liderul de consorțiu trebuia să demonstreze o valoare netă de cel puțin 500 de milioane de euro și un CAPEX agregat de cel puțin 1 miliard de euro în proiecte comparabile. În această etapă nu s-au cerut însă un design tehnic final, componența finală a consorțiului sau angajamente ferme de finanțare.

Până la termenul-limită, companii din opt țări din Europa, America de Nord, Orientul Mijlociu și Asia și-au exprimat interesul, fie ca lideri de consorțiu și potențiali investitori, fie ca membri sau parteneri ai unor consorții.

„România are două atuuri importante pentru următoarea etapă de dezvoltare tehnologică: capacitate energetică și talentul local. Aceste două elemente sunt esențiale pentru atragerea în țara noastră a unor mari centre de date, a proiectelor de infrastructură de calcul de înaltă performanță și a proiectelor majore de inteligență artificială”, declara atunci Alexandru Nazare.

Candidaturile au fost evaluate de un Comitet de coordonare strategică, format din ministrul Energiei, ministrul Finanțelor și președintele ADR, cu sprijinul unui Comitet tehnic de implementare. În proces este implicată și International Finance Corporation (IFC), instituția Grupului Băncii Mondiale specializată în finanțarea proiectelor private, în baza unui acord de consultanță încheiat cu Ministerul Finanțelor. Cele două oferte anunțate acum de Nazare sunt rezultatul acestei etape de evaluare.

Ce au cerut investitorii și ce nu a oferit statul: fără garanții, fără subvenții și fără prioritate la racordare

În etapa de clarificări, potențialii investitori au adresat Ministerului Energiei 56 de întrebări, care arată ce așteptări au de la statul român, de la ajutor de stat și racordare prioritară și subvenționată la rețea până la garanții de preluare a capacității de calcul și contracte de energie cu producători cu emisii zero, inclusiv cu Nuclearelectrica. Răspunsurile ministerului nu au angajat însă niciuna dintre aceste măsuri, amânând aspectele comerciale și financiare pentru etapele următoare.

Una dintre întrebările explicite ale investitorilor a vizat dacă „Guvernul României sau entități guvernamentale vor furniza garanții privind contractarea capacității pentru centrul de date”. Ministerul Energiei a răspuns negativ pentru etapa actuală, precizând că „garanțiile guvernamentale de preluare de capacitate nu sunt oferite sau angajate în această etapă”. Statul ar putea contribui la „ancorarea cererii”, prin identificarea unor utilizatori din sectorul public, dar „nu se garantează volume sau venituri”.

Pe partea de finanțare, ministerul a precizat că proiectul „este așteptat să fie finanțat și operat de sectorul privat”, iar orice sprijin guvernamental se va limita la „instrumente țintite de diminuare a riscurilor și/sau de cofinanțare, acolo unde sunt justificate, sub rezerva normelor UE privind ajutorul de stat”. În această fază nu este angajat niciun stimulent fiscal, nicio concesiune de teren, nicio injecție de capital și niciun grant, împrumut sau garanție din partea statului.

Nici racordarea nu beneficiază de tratament special. Investitorii au întrebat dacă Transelectrica va prioritiza alocarea capacității de rețea și va renunța la tarifele de racordare sau le va subvenționa. Ministerul a răspuns că poate „coordona interacțiunea cu actorii relevanți” din domeniul rețelei, dar că EoI „nu predetermină nicio alocare prioritară de capacitate de rețea, renunțare, subvenție sau tratament specific al tarifelor”. Același răspuns a venit și pentru conectivitatea pe fibră optică, al cărei cost urmează să fie stabilit ulterior.

Pe partea de energie, documentele recunosc rolul strategic al platformei nucleare de la Cernavodă, dar nu stabilesc un furnizor, un contract de tip PPA sau un preț garantat al energiei. Orice acord cu Nuclearelectrica sau cu alți producători va fi negociat ulterior cu liderul de consorțiu selectat. Tot pentru etapele următoare au rămas și propunerea de a folosi căldura reziduală a centrului de date pentru încălzirea orașului Cernavodă, precum și eventualele finanțări europene, în condițiile în care obținerea Sigiliului EuroHPC pentru infrastructură AI nu deblochează automat granturi din partea UE.

Energia, punctul sensibil al proiectului. Ce pune România pe masă

Deși energia nucleară este principalul argument al României, ambele amplasamente au trecut în ultimele luni prin probleme. Centrala de la Cernavodă a fost oprită complet timp de aproape trei luni, din cauza secării Dunării, iar primul reactor a fost reconectat la rețea abia vineri, 6 noiembrie. Al doilea reactor rămâne oprit până la o creștere susținută a nivelului Dunării.

La Doicești, amplasamentul pentru faza a doua, proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) este sub semnul întrebării în condițiile în care o analiză Nuclearelectrica a constatat că partenerul american NuScale nu a îndeplinit peste 80% dintre condițiile pentru continuarea investiției și i-a acordat un termen de 30 de zile, analizând în paralel și alte tehnologii americane.

Dincolo de aceste sincope, extinderea capacităților energetice este susținută de proiecte majore aflate în derulare sau în diferite stadii de dezvoltare în România, potrivit datelor publice din sectorul energetic și companiilor de profil.

În domeniul energiei nucleare, Unitatea 1 de la Cernavodă are o capacitate de aproximativ 700 MW, iar Unitatea 2 de aproximativ 700 MW, însumând circa 1.400 MW instalați. Retehnologizarea Unității 1 este estimată la aproximativ 2 miliarde de euro, conform informațiilor publice ale operatorului din sector. Proiectele pentru Unitățile 3 și 4 sunt în fază de dezvoltare, fiind avansată o capacitate potențială similară de aproximativ 1.400 MW suplimentari, în funcție de deciziile finale de investiție. De altfel, Banca Mondială s-a arătat interesată de această investiție, potrivit declarațiilor făcute de oficialii români în urma unor întâlniri în SUA.

În zona reactoarelor modulare mici (SMR), proiectul de la Doicești, dezvoltat în parteneriat internațional, are o capacitate planificată de aproximativ 462 MW, conform datelor publice ale proiectului NuScale din România.

În producția pe bază de gaze naturale, centrala de la Mintia are o capacitate planificată de aproximativ 1.700 MW, fiind unul dintre cele mai mari proiecte de acest tip din Europa, conform datelor investiției. Centrala de la Iernut are o capacitate estimată de aproximativ 430 MW, proiectul fiind derulat de Romgaz.

În zona regenerabilelor, România derulează un program de sprijin prin mecanismul Contracte pentru Diferență (CfD), cu o țintă de aproximativ 5 GW noi capacități instalate în următorii ani, distribuite între eolian și solar, conform obiectivelor publice ale programului energetic.

La nivel de sistem, capacitatea totală instalată a României este estimată la aproximativ 18–20 GW, în funcție de metodologia de calcul și includerea producției regenerabile variabile, conform datelor din sectorul energetic național.

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