AI a desființat 154.000 de locuri de muncă din Big Tech, în primele 6 luni din 2026, la nivel global – mai mult decât în tot anul 2025

Sectorul tehnologic a pierdut la nivel global 153.965 de locuri de muncă, în prima jumătate a anului 2026, conform unei analize realizate de TradingPlatforms, conform 24CHASA, citată de Rador

Inteligența artificială (AI) continuă să domine discuțiile despre concedierile din sectorul tehnologic, care a fost lovit de un val major de concedieri, menționează de asemenea TradingPlatforms.

Raportul, întocmit cu date de la TrueUp, TechCrunch și mai multe rapoarte WARN din mai multe state, enumeră companiile cu cele mai mari concedieri de personal de până acum în acest an, evidențiind regiunile și companiile din industria tehnologică cel mai grav afectate.

Datele arată că sectorul tehnologic global a pierdut deja 153.965 de locuri de muncă în prima jumătate a anului 2026, ceea ce subliniază ritmul continuu al reducerilor de locuri de muncă în întreaga industrie.

Microsoft este cea mai nouă companie importantă care a anunțat concedieri, dezvăluind planuri de a reduce 5.500 de locuri de muncă. Această mișcare face ca firma cu sediul la Washington să fie al cincilea cel mai mare angajator din domeniul tehnologiei ca număr de concedieri din acest an, după Oracle (25.754), Amazon (16.600), Cognizant (15.000) și Meta (10.400).

În 6 luni din 2026, mai multe joburi desființate decît în tot anul 2025

Totalul depășește cele 246.000 de concedieri înregistrate în tot anul 2025.

Oracle rămâne compania cu cea mai mare contribuție la reducerile de personal din acest an, numărul total de angajați concediați ajungând la 25.754 după extinderea programului său de restructurare, inclusiv un val recent de concedieri care a afectat aproximativ 600 de angajați din România.

Amazon a început anul 2026 prin reducerea a aproximativ 16.000 de posturi administrative în ianuarie, a doua fază a unui proces de reducere a personalului care a început cu 14.000 de concedieri în octombrie 2025. În aprilie, compania a depus o notificare pe Legea WARN, dezvăluind planuri de a concedia aproximativ 600 de angajați la centrul său de distribuție a comenzilor din Homestead, Florida, între 2 iulie și 30 septembrie. Spre deosebire de concedierile corporative, Amazon a declarat că această rundă nu a fost dictată de inteligența artificială: închiderile sunt legate de transformarea depozitului, care are aproximativ doi ani, dintr-un centru de expediere într-un centru de distribuție, redeschiderea acestuia fiind planificată pentru mijlocul sau sfârșitul anului 2028, iar aproximativ 1.000 de locuri de muncă ar urma să fie restabilite odată ce renovările vor fi finalizate.

Compania americană de consultanță și externalizare IT Cognizant reduce până la 15.000 de locuri de muncă la nivel global, ca parte a restructurării sale Project Leap, un program de reducere a costurilor de 230-320 de milioane de dolari (inclusiv 200-270 de milioane de dolari reprezentând plăți compensatorii) anunțat odată cu rezultatele sale financiare din 29 aprilie. India, care găzduiește peste 250.000 dintre cei peste 350.000 de angajați ai Cognizant, se așteaptă să absoarbă cea mai mare parte a reducerilor, pe măsură ce compania trece la un model de furnizare a serviciilor mai eficient, ajutat de inteligența artificială.

Anul 2026 al Meta a fost, de asemenea, unul aglomerat, cu aproximativ 10.400 de locuri de muncă reduse în mai multe etape. În ianuarie, compania a concediat aproximativ 1.000 de angajați la Reality Labs – aproximativ 10-15% din personal – inclusiv închiderea studiourilor de jocuri VR Camouflaj și Melee Force, printre alte reduceri de acolo. Apoi, în martie, au fost reduse aproximativ 700 de locuri de muncă în cinci departamente diferite. Cele mai mari reduceri de personal la Meta au avut loc în mai, când compania a concediat aproximativ 8.000 de persoane, sau 10% din forța sa de muncă, renunțând totodată la planurile de a angaja 6.000 de noi angajați. O rundă mai mică de concedieri a lovit Bay Area mai târziu în aceeași lună, cu aproximativ 200 de locuri de muncă suplimentare reduse în Burlingame și Sunnyvale.

Microsoft este cea mai nouă companie importantă de tehnologie care a anunțat concedieri majore în 2026, reducând 2,5% din forța sa de muncă globală de 220.000 – aproximativ 5.500 de locuri de muncă, deși Microsoft nu a confirmat numărul exact în departamentele sale de vânzări, consultanță și Xbox la începutul lunii iulie. Compania a înregistrat unele dintre cele mai mari concedieri în 2025, când a concediat aproximativ 15.000 de angajați în două faze: 6.000 în mai și 9.000 în iulie.

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