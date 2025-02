AI Action Summit, kilometrul 0 al Inteligenței Artificiale – politicieni și CEO de top mondial la Paris: Subiectele cheie și cine ce pune pe masa de joc

Luni, 10 februarie, la Grande Palais din Paris, se desfășoară Summitul pentru acțiune privind Inteligența Artificială (AI Action Summit) menit, potrivit organizatorilor, „să pună Franța și Europa pe harta mondială a AI”. Subiectele de discuție vor viza dezvoltarea tehnologică și utilizările AI astfel încât AI să corespundă valorilor umaniste și să fie pusă în serviciul oamenilor prin dezvoltarea de modele open-source.

Participare d top mondial: liderii politici – vicepreședintele SUA J.D. Vance, primul-ministru al Indiei Narendra Modi, vicepremierul chinez Ding Xuexiang, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și cancelarul german Olaf Scholz.

Din zona de business și tehnologie vor lua parte la eveniment nume mari precum Sam Altman, șeful OpenAI, Sundar Pichai de la Google, Demis Hassabis, director al Google Deepmind și Dario Amodei de la Anthropic. Companii precum Nvidia, Mozilla, IBM și altele vor participa, de asemenea, la summit.

Delegația României e condusă de Bogdan Ivan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Ministrul român a luat cuvântul luni afirmând că România „are minți sclipitoare” care lucrează în industria IT pentru a „transforma țara noastră într-un hub regional de tehnologii emergente”

Primul mare eveniment pe AI din Europa. Mai multe investiții masive anunțate

Evenimentul este relevant deoarece este primul de asemenea anvergură în UE, precum și pentru faptul că dezvoltarea inteligenței artificiale super-puternice a intrat în linie dreaptă și competiția în zona de AI s-a întețit după lansarea modelului chinez DeepSeek și a modelului european LeChat al dezvoltatorului francez Mistral.

Această Inteligență Artificială Generală (AGI) ar putea deveni o realitate în doar câțiva ani. AGI reprezintă un nivel de inteligență al mașinilor care rivalizează sau depășește abilitățile cognitive umane, având potențialul de a transforma industrii, economii și structuri sociale.

Specialiștii speculează că umanitatea are un timp extrem limitat pentru a înțelege, a se pregăti și a atenua impactul pe scară largă al acestei tehnologii transformatoare, pornind de la considerații etice și perturbări ale forței de muncă până la provocări de guvernanță și siguranță.

Lideri guvernamentali și din domeniul tehnologiei se vor reuni luni la Paris pentru acest summit de două zile extrem de așteptat despre inteligența artificială.

Summitul va oferi o platformă globală pentru ca Franța și UE să-și prezinte ambițiile în domeniu, președintele Emmanuel Macron declarând anul trecut că dorește ca „orașul luminilor” să devină „orașul AI”.

Temele principale. Tehnologia AI open-source va fi un subiect cheie

Spre deosebire de recentul Summit pentru Siguranța AI din Regatul Unit, summitul francez de AI, numit oficial AI Action Summit, nu se va concentra atât de mult pe riscurile tehnologiei, ci pe oportunitățile pe care le oferă AI, precum tratarea bolilor sau îmbunătățirea vieții oamenilor.

Temele oficiale includ AI pentru interesul public, guvernanța globală AI, viitorul muncii, inovația și cultura. De asemenea, summitul va pune accent pe sustenabilitate și va fi o ocazie pentru UE să arată că poate să intre puternic în cursa pentru AI.

Tehnologia AI open-source va fi un subiect cheie, după succesul DeepSeek în această direcție.

Martin Tisné, unul dintre organizatorii evenimentului, a declarat că obiectivul pe partea de siguranță este evitarea greșelilor făcute în era rețelelor sociale din anii 2000-2010, afirmând că acum există șansa de a începe „de la zero”.

„AI se află într-un punct de inflexiune: fie se va merge pe modele private, fie pe o abordare deschisă, care implică întreaga societate” a spus el.

Potrivit publicației americane Axios, un draft comun ar putea fi semnat de reprezentanții țărilor și firmelor prezente.

„Abordarea europeană”. UE a interzis 8 utilizări pentru AI

În timp ce China și SUA au făcut investiții masive în tehnologia AI, summitul va pune accent și pe calea pe care o va urma Europa.

Daron Acemoglu, profesor la MIT și economist laureat al Premiului Nobel, a declarat pentru Euronews că abordarea europeană, axată pe open-source, va avea mai mult succes, cu condiția să nu existe suprareglementare a sectorului.

„Calea OpenAI sau Anthropic nu este singura,” a spus el, subliniind că există o direcție mai „pro-umană” și „pro-muncitor” care pune accent pe siguranță, confidențialitate și utilizare.

Reglementarea va fi un subiect important, având în vedere că primele prevederi ale AI Act al UE au intrat în vigoare pe 2 februarie. Acestea includ măsuri precum interzicerea utilizării AI în realizarea unor scoruri sociale sau a evaluării unor eventuale riscuri infracționale, a creării unei baze de date cu informații de pe internet pentru recunoaștere facială și a manipulării dăunătoare bazate pe AI sau deducerea opiniilor politice sau orientării sexuale în funcţie de date biometrice.

Macron anunță investiții masive în domeniul AI

Duminică, înainte de deschiderea evenimentului, preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat investiţii în Franţa în domeniul inteligenţei artificiale în valoare de 109 miliarde de euro în următorii ani.

„Acesta este echivalentul pentru Franţa a ceea ce au anunţat Statele Unite cu Stargate (500 de miliarde de dolari – n.r.). Este acelaşi raport”, a precizat el într-un interviu pentru France 2.

Emmanuel Macron urmează să se întâlnească cu investitorii internaţionali luni după-amiază.

Emiratele Arabe Unite au anunţat deja că, prin intermediul MGX, braţul tehnologic al fondului suveran al Emiratelor Arabe Unite, între 30 şi 50 de miliarde de euro vor fi investite în construirea în Franţa (locul exact încă nu este cunoscut) a unui gigantic centru de date dedicat exclusiv tehnologiei IA. Cu o putere de 1 gigawatt, acesta ar trebui să aibă puterea unui reactor nuclear.

Centrele de date sunt motorul esenţial al revoluţiei AI: ele sunt utilizate pentru a antrena aceste modele de mari dimensiuni şi apoi pentru a le menţine în funcţiune, cu preţul unui consum foarte ridicat de energie electrică şi apă. Prezenţa acestor infrastructuri devine o problemă de putere şi de suveranitate între state.

Franța, bine-poziționată ca hub european de AI

Graţie parcului său nuclear, Franţa consideră că este perfect plasată pentru a găzdui centrele masive de date. Guvernul a colaborat cu EDF şi RTE pentru a oferi actorilor privaţi 35 de situri „la cheie”, a căror hartă va fi prezentată la summit, inclusiv terenuri, racordare la reţeaua electrică şi autorizaţii.

Acest lucru ar trebui să reducă timpul de construcţie cu câţiva ani. Franţa dispune de competenţe de inginerie excelente pentru acest tip de instalaţii, potrivit Le Figaro, care notează că Franța este în prezent cea mai atractivă ţară din Europa pentru găzduirea unei astfel de infrastructuri

Managerul canadian de active Brookfield, proprietar al principalului operator de centre de date din Europa, Data4, s-a alăturat şi el acestei iniţiative. Acesta a declarat pentru Le Figaro că va investi 20 de miliarde de euro în Franţa până în 2030, din care 15 miliarde de euro vor fi dedicate construcţiei de centre de date. Potrivit La Tribune, Cambrai ar urma să găzduiască proiectul.

Totodată, Mistral, start-up-ul francez care tocmai a lansat asistentul pentru smartphone Le Chat, a anunţat duminică seara că va construi primul său centru de date dedicat inteligenţei artificiale în Franţa, o investiţie de „câteva miliarde de euro”. Mistral nu a precizat locaţia sau suma exactă a investiției.

În aceeaşi zi, banca de stat franceză Bpifrance a anunţat că deblochează 10 miliarde de euro care vor fi investite direct sau indirect în societăţi de inteligenţă artificială (start-up-uri, producători de centre de date şi de componente etc.) şi în fonduri specializate, până în 2029.

Bogdan Ivan, ministrul Economiei: Țransformăm țara noastră într-un hub regional de tehnologii emergente

Bogdan Ivan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a reprezentat România la reuniunea ministerială a Parteneriatului Global asupra Inteligenței Artificiale (GPAI) de duminică, unde a luat cuvântul în fața a peste 50 de miniștri ai statelor membre GPAI, OCDE și UE.

„Suntem la masa la care se iau deciziile. Prin mințile sclipitoare ale românilor din industria IT, transformăm țara noastră într-un hub regional de tehnologii emergente. Și nu lăsăm pe nimeni în urmă! Impactul tehnologiilor de inteligență artificială, de la soluții medicale personalizate sau maşini autonome până la automatizarea sarcinilor de lucru repetitive, trebuie evaluat şi armonizat cu respectarea drepturilor fundamentale. Am mai spus că aderarea la OCDE este următorul obiectiv național al țării noastre pe scena globală. Prin participarea la reuniunea GPAI am mai făcut un pas important în această direcție”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Economiei.

La reuniunea din 9 februarie au participat miniștri ai celor 44 de state membre ale GPAI, miniștri din statele membre OCDE și UE, respectiv din 20 de state invitate de Franța, precum și reprezentanți ai organismelor internaționale: Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, Organizația Națiunilor Unite, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, Uniunea Africană, Organizația Internaţională a Muncii.

