Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image și Profi, și Rezolv Energy au semnat unul dintre cele mai mari contracte de achiziție de energie verde de tip vPPA din Europa de Sud-Est

Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image și Profi, și producătorul de energie din surse regenerabile Rezolv Energy, susținut de investitori din SUA și din Emiratele Arabe Unite, au semnat unul dintre cele mai mari contracte de achiziție de energie verde pe termen lung din Europa de Sud-Est.

Contractul este un acord de achiziție a energiei electrice pe termen lung de tip vPPA (virtual Power Purchase Agreement). Spre deosebire de un acord PPA obișnuit, unde energia este produsă în proximitatea consumatorului și energia este consumată fără a fi injectată în rețea, un vPPA implică livrarea energiei prin rețeaua națională, fără ca producția să fie fizic conectată la locația beneficiarului.

Unele dintre cele mai mari investiții necesare în tranziția energetică sau în adoptarea energiei din surse regenerabile sunt finanțate pe baza unor astfel contracte de achiziție pe termen lung, care demonstrează finanțatorilor că există un flux de venit pe baza căruia va fi efectuată rambursarea.

Unul dintre cele mai mari acorduri corporative privind energia regenerabilă semnate în Europa de Sud-Est

Contractul semnat acum de grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image, Profi și Shop&Go, cu producătorul de energie Rezolv Energy este un vPPA pe o perioadă de 10 ani, care vizează energia electrică din surse regenerabile generată de două proiecte ale Rezolv Energy, proiectul solar Dama din județul Arad, cu o capacitate de 1,3 GW, și proiectul eolian onshore Dunărea East din Constanța, cu o capacitate de 300 MW.

Acordul vPPA va acoperi în total 370 GWh de energie electrică din surse regenerabile pe an, provenită din cele două proiecte, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai mari acorduri corporative privind energia regenerabilă semnate vreodată în Europa de Sud-Est.

Se estimează că, împreună, cele două proiecte vor genera aproximativ 2.580 GWh de energie electrică pe an – echivalentul a aproape 5% din consumul total de energie electrică al României în 2025 – iar Ahold Delhaize va acoperi aproximativ 14% din producția totală.

Compania va primi certificate de origine pe o perioadă de 10 ani, începând cu momentul în care cele două proiecte vor intra în exploatare comercială, în 2029.

Acordul este al optulea contract virtual de achiziție de energie (vPPA) încheiat de Rezolv Energy în România și Bulgaria și primul cu o companie din sectorul comerțului cu amănuntul.

Cel mai mare proiect solar onshore din UE

Rezolv Energy este o companie lansată în 2022 de compania britanică de investiții în infrastructură Actis. În 2024, Actis a fost preluată de investitorul american General Atlantic.

În paralel, Comisia Europeană a aprobat în 2025 operațiunea prin care fondul suveran Mubadala Investment Company din Emiratele Arabe Unite a intrat ca investitor în Actis alături de General Atlantic.

La finalul lunii septembrie 2026, Rezolv Energy a anunțat că a luat o finanțare de 561 mil. euro de la un consorțiu format din 14 creditori pentru a construi proiectul solar Dama de 1,3 GW din județul Arad, un proiect care are potențial de a deveni cel mai mare proiect terestru de energie regenerabilă din Uniunea Europeană.

Finanțarea a fost susținută de o investiție ancoră din partea Băncii Europene de Investiții (BEI), care beneficiază de o garanție Invest EU. În consorțiul de 14 bănci creditori regăsim 10 bănci comerciale: Erste Group, UniCredit Bank, Intesa Sanpaolo România, Société Générale, OTP Bank, Československá obchodní banka (ČSOB), Raiffeisen Bank SA, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, Piraeus Bank și Siemens Bank.

La acestea se adaugă alte trei instituții de finanțare a dezvoltării, mai exact Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Corporația Financiară Internațională (IFC) și Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB).

Finanțarea este susținută de două Contracte pe Diferență (CfD) atribuite companiei Dama Solar în cadrul celei de-a doua licitații CfD din România, care acoperă 520 MW din capacitatea proiectului, precum și de un acord corporativ suplimentar de Achiziție de Energie (PPA) cu un furnizor premium.

Pentru context, CfD înseamnă Contract for Difference, adică un acord financiar între producătorul de energie și o contraparte, care poate fi un operator controlat de stat sau o entitate desemnată. În cazul României, contrapartea este OPCOM (Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România).

Finanțarea Dama Solar este cea mai mare tranzacție de finanțare semnată de Rezolv Energy până în prezent, atât în ​​ceea ce privește dimensiunea pachetului de finanțare, cât și numărul de creditori implicați.

Aceasta depășește cele 291 mil. euro asigurate pentru Faza 1 a parcului eolian VIFOR, cele 331 mil. euro asigurate pentru Faza 2 a proiectului și cele 90 de milioane de euro asigurate pentru parcul solar St. George din Bulgaria.

Rezolv Energy deține un portofoliu de 2,8 GW de proiecte de energie regenerabilă la scară largă, aflate în exploatare, în construcție sau în stadiu avansat de dezvoltare în Europa de Sud-Est.

Pe lângă Dama Solar și Dunarea East & West, portofoliul său include parcul eolian VIFOR de 461 MW din județul Buzău, România, a cărui primă fază a intrat în exploatare comercială în octombrie 2026, precum și parcul solar St. George de 225 MW din Bulgaria, care a fost pus în funcțiune în mai 2026.

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