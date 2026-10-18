AHK Romania: EduPro Summit #2, educație relevantă și ecosisteme de talent pentru o economie competitivă

Pregătirea oamenilor pentru o piață a muncii în care tehnologia, inteligența artificială și modelele de business evoluează într-un ritm accelerat, apropierea educației de nevoile reale ale economiei și transformarea învățării continue într-o componentă esențială a competitivității – acestea au fost temele centrale ale celei de-a doua ediții EduPro Summit – Education that Works, organizată de AHK România, prin Centrul său de Formare Profesională EduPro, pe 15 octombrie, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, ai sistemului educațional și ai autorităților publice.

„Învățământul profesional și, în mod special, învățământul profesional în sistem dual reprezintă o responsabilitate comună. Nu vom face niciun progres dacă ne vom limita la a ne învinovăți reciproc. Fiecare dintre noi trebuie să își asume o responsabilitate reală, pe termen lung și să contribuie echitabil la efort: școlile și autoritățile publice din domeniul educației, societatea și părinții, dar și mediul de afaceri”, a subliniat Sebastian Metz, Director General AHK România, în deschiderea conferinței.

De la școală la carieră: educația trebuie conectată la economia reală

Prima parte a conferinței s-a concentrat pe rezultatele și perspectivele învățământului dual, tranziția tinerilor către piața muncii și competențele necesare economiei viitorului. Discuția panel, moderată de Mihai Peticilă, co-fondator Edupedu.ro, i-a avut ca participanți pe Dalia-Maria Dărămuș, director CNDIPT; Mirela Gligore, șef Serviciu Comunicare al Primăriei Municipiului Sibiu; Laura Cârstea, director al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Iași; Irina Manuela Butnaru, Penny România și Andreea Feierstein, Hornbach România.

Una dintre concluziile dezbaterii a fost necesitatea unei legături mult mai strânse între calificările oferite de sistemul educațional și cererea reală de competențe din economie. CNDIPT (Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic) a început procesul de revizuire a celor aproximativ 200 de calificări din sistemul dual, în contextul apariției unor noi cerințe inclusiv în domenii precum tehnologiile verzi și inteligența artificială.

10 ani de învățământ dual: de la idee la impact

Ediția din acest an a marcat totodată 10 ani de la debutul proiectului Școala de Carte și Meserii, inițiativa AHK România în domeniul învățământului dual. În cei 10 ani, alături de cei șase parteneri economici, Hornbach, Lidl, Metro, Penny/Rewe, Selgros și dm drogerie markt, au fost formate 10 generații de elevi în 13 licee partenere. Aproximativ 1.200 de tineri au urmat formarea în sistem dual, iar peste 400 au obținut certificarea oferită de Camera de Comerț și Industrie Germană cu sediul la Berlin. În cadrul evenimentului, partenerii economici au primit o distincție în semn de recunoaștere pentru parteneriatul de succes și pentru contribuția lor constantă la dezvoltarea învățământului dual.

Viitorul pieței muncii: tehnologia se schimbă. Capacitatea de a învăța devine esențială.

A doua mare direcție a EduPro Summit #2 a mutat conversația de la debutul în meserie spre viața profesională: formare continuă, reskilling și upskilling, leadership, dezvoltarea talentelor, wellbeing și performanță organizațională. Panelul a fost moderat de Tudor Popp, Beyond Space și i-a adus în dialog pe Dan Lăzărescu, Bosch România; Radu Merica, RER Group și Mihai Strasser, Elite Architect.

Mesajul a fost clar: într-o economie în permanentă transformare, recrutarea nu mai este suficientă. Organizațiile trebuie să își dezvolte oamenii și să construiască o cultură în care învățarea continua și adaptabilitatea fac parte din strategia de business. „Angajații de azi nu au nevoie de o specializare strictă, ci de capacitatea de a învăța și de a reînvăța constant”, a punctat Dan Lăzărescu, Director General Robert Bosch SRL, reprezentant al Grupului Bosch în România și Vicepreședinte AHK România.

Excelența în educație și formare profesională, recunoscute la EduPro Summit #2

În cadrul conferinței au fost acordate și distincții pentru implicarea concretă în educație și formare profesională.

Bildungspreis, premiul pentru Excelență în Educație al rețelei economice internaționale AHK-DIHK (Camerele de Comerț și Industrie Germane în străinătate), a fost acordat companiei Grup Feroviar Român, pentru proiectul său de formare în domeniul feroviar, Școala GFR.

De asemenea, Penny România a primit distincția „Această companie formează în sistem profesional dual”, o certificare acordată exclusiv de rețeaua AHK-DIHK, care atestă respectarea standardelor germane de calitate în formarea duală și reprezintă o garanție a calității procesului de formare.

Education that Works

EduPro Summit #2 a pornit de la o provocare care afectează deja economia: deficitul de oameni și de competențe nu mai poate fi rezolvat exclusiv prin recrutare. Răspunsul și mesajul central al conferinței: educația relevantă și economia nu pot evolua separat. Competențele necesare pe piața muncii trebuie construite printr-o responsabilitate reală și comună a școlilor, companiilor, autorităților și societății.

Despre Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România)

Înfiinţată în septembrie 2002, AHK România este reprezentanţa oficială a economiei germane în România și numără peste 700 de companii membre. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK România sprijină companiile germane la intrarea lor pe piaţa românească și este, în același timp, un partener de încredere pentru companiile românești interesate de piaţa germană.

Prin Centrul de Formare Profesională, EduPro, AHK România se implică activ în formarea și perfecţionarea profesională precum și în implementarea, dezvoltarea și promovarea sistemului de învăţământ profesional dual, după modelul german, în România.

Tema anului 2026: Together for a stronger Europe. Trust creates tomorrow

Comunitatea de afaceri româno-germană consideră că încrederea creează forța care dezvoltă companii, parteneriate și care contribuie la întărirea economică a Europei. Un veritabil constructor de punți între țări, piețe și culturi, AHK România reprezintă fiabilitate, continuitate și încredere. Este în același timp platformă și partener pentru companiile care caută noi direcții și care doresc să se extindă. Prin dialogul constant cu mediul politic, economic și social, AHK România creează stabilitate, stimulează inovația și oferă companiilor posibilitatea de a avea succes peste granițe.

***