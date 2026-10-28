AHK România: Economia crescut mai rapid decât infrastructura de transport – Autoritățile mizează pe PPP pentru finanțarea investițiilor

România are nevoie de investiții de 75 de miliarde de euro în infrastructura de transport în acest deceniu, iar parteneriatele public-private ar putea deveni principalul mecanism de finanțare, potrivit reprezentanților Ministerului Transporturilor, la o conferință organizată de AHK România.

Discuțiile au vizat și conectivitatea regională cu Republica Moldova, unde prioritățile includ dezvoltarea transportului feroviar și fluvial, continuarea Autostrăzii Unirii și modernizarea portului Giurgiulești, în perspectiva integrării infrastructurilor portuare de la Dunăre și Marea Neagră într-un sistem logistic regional.

Economia României a crescut mai rapid decât infrastructura sa, în ultimii 20 de ani, iar acum este necesară recuperarea acestui decalaj, tocmai pentru a ține pasul cu ritmul de dezvoltare al pieței, a avertizat directorul general al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), Sebastian Metz.

„Transporturile și logistica reprezintă coloana vertebrală a economiei. Fără căi ferate, șosele și porturi nu poate exista industrie, comerț sau exporturi. Ele mențin economia în mișcare și sunt esențiale pentru reziliența acesteia. În ultimii 20 de ani, economia României a crescut mai rapid decât infrastructura sa. Acum este necesară recuperarea acestui decalaj, tocmai pentru a ține pasul cu ritmul de dezvoltare al pieței”, a declarat Sebastian Metz, în deschiderea conferinței „Transport și logistică în România și Republica Moldova”, organizată de AHK România, potrivit Agerpres.

Necesar de 75 de miliarde de euro pentru infrastructura de transport

Mariana Ioniță, secretar general în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), a arătat că autoritățile sunt deschise dezvoltării parteneriatelor public-private pentru finanțarea proiectelor de infrastructură.

„Acesta ar putea deveni principalul mecanism de finanțare în viitor. Cred că firmele germane prezente astăzi aici aduc experiență, tehnologie modernă și know-how”, a declarat Mariana Ioniță.

Potrivit strategiei de investiții a MTI, necesarul pentru acest deceniu este estimat la 75 de miliarde de euro, iar până la ora actuală au fost accesate aproximativ 17,5 miliarde de euro din bani europeni. Alte surse de finanțare sunt alocările bugetare (dacă se vor aloca 2% din PIB pe următorii 10 ani), precum și împrumuturi, alături de parteneriatele public-private.

Prioritățile menționate de reprezentantul MTI vizează dezvoltarea rețelei rutiere și modernizarea infrastructurii de transport.

„În România prioritatea noastră este să dezvoltăm rețeaua de drumuri, să modernizăm și să reconstruim întreaga infrastructură. Vorbim atât despre infrastructura feroviară și maritimă, cât și despre cea aviatică”, a afirmat Mariana Ioniță.

Republica Moldova urmărește dezvoltarea transportului feroviar și fluvial

Pentru Republica Moldova, dezvoltarea infrastructurii de transport este legată de competitivitatea economică și de integrarea europeană, potrivit lui Mircea Păscăluță, secretar de stat în Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

„Infrastructura de transport nu mai înseamnă doar construirea de drumuri, căi ferate și porturi. Ea ține de competitivitatea economică, reziliență, securitate și, în cazul nostru, de integrarea europeană”, a declarat oficialul moldovean, citat de Agerpres.

Printre prioritățile menționate de acesta se numără transportul feroviar și fluvial, continuarea construcției Autostrăzii Unirii și dezvoltarea portului Giurgiulești.

Păscăluță a subliniat și importanța coordonării infrastructurii portuare din regiune.

„Nu ar trebui să privim Giurgiulești, Galați și Constanța ca pe infrastructuri distincte, ci ca părți ale unui sistem logistic regional interconectat”, a afirmat reprezentantul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova.

Potrivit acestuia, un asemenea sistem ar putea deservi România și Republica Moldova, dar și Ucraina și piața europeană în ansamblu.

Opt companii germane, într-o misiune economică în România și Republica Moldova

Conferința a fost organizată în cadrul unei delegații de afaceri formate din opt companii germane din sectorul transporturilor și logisticii, aflate în România și Republica Moldova în perioada 26-30 octombrie 2026.

Printre participanți se numără Duisburger Hafen AG (Duisport), Bayernhafen, TriCon Container-Terminal Nürnberg, DSD HILGERS Stahlbau, DS Spedition, Eberl Internationale Spedition, Edgar Rothermel Internationale Spedition și Stöhr Logistik.

Programul a inclus prezentări ale companiilor germane, întâlniri bilaterale cu potențiali parteneri locali și activități de networking. Misiunea economică a fost organizată în cadrul Programului de dezvoltare a piețelor pentru întreprinderile mici și mijlocii al Ministerului Federal al Economiei și Energiei din Germania.

Domeniile de interes pentru firmele participante includ transportul rutier și feroviar, soluțiile de transport multimodal, transportul naval, operarea portuară, digitalizarea și tehnologiile inteligente pentru transport. Potrivit organizatorilor, programul delegației cuprinde activități în București, Brăila, Galați și Constanța, precum și la portul Giurgiulești.

Participarea companiilor germane urmărește identificarea de parteneri de afaceri și oportunități de cooperare pe piețele din România și Republica Moldova, în contextul necesității de modernizare a infrastructurii și al dezvoltării conexiunilor logistice regionale.

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