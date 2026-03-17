Agenția Internațională pentru Energie: Statele membre ar putea elibera o cantitate mai mare de petrol din rezervele strategice

Statele membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) ar putea scoate, ulterior, pe piață mai mult petrol „dacă și când va fi necesar“, după ce au convenit deja cea mai mare accesare a rezervelor strategice de petrol din istoria organizației, a anunțat luni directorul executiv al IEA, Fatih Birol (foto), transmite Reuters.

Șeful IEA a declarat că în rezervele strategice de petrol încă sunt peste 1,4 miliarde de barili.



„În pofida scoaterii unei cantități imense, mai avem încă stocuri masive. Actuala scoaterea din rezervele strategice de petrol, după ce va fi finalizată, va reduce rezervele strategice ale statelor membre ale Agenției Internaționale pentru Energie cu doar aproximativ 20%“, a afirmat Birol.



Acesta a dat asigurări că petrolul din rezervele IEA este în drum spre Asia. Miercuri, statele membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) au decis scoaterea a 400 milioane de barili din rezervele strategice de petrol, în ideea de a stopa creșterea prețurilor provocată de conflictul din Orientul Mijlociu.



Agenția Internațională a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agenția a fost înființată ca răspuns la primul șoc petrolier din 1973 – 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.



Acțiuni coordonate de scoatere de petrol din rezervele strategice au fost efectuate doar de cinci ori până acum, de două ori ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Înainte de aceasta, rezervele strategice au fost accesate în urma întreruperilor de aprovizionare din Libia, a uraganului Katrina și în timpul primului Război din Golf.

