Agenda summitului Trump-Putin din Alaska. Mesajele celor doi. Întâlnirea din Alaska începe la 22.30, ora României, și va fi urmată de o conferință de presă comună

Președinții Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc vineri, la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska, începând cu ora locală 11.30 (22.30, ora României). Inițial, cei doi vor fi însoțiți doar de traducători.

Ulterior, va avea loc o întâlnire într-un format extins, cu participarea delegațiilor din cele două țări. Spre deosebire de SUA, Rusia a anunțat deja cine îl va însoți pe Putin în Alaska: consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, ministrul de externe Serghei Lavrov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul finanțelor Anton Siluanov și șeful fondului suveran rus – Kirill Dmitriev. Prezența ministrului de finanțe a atras atenția presei internaționale. Siluanov a coordonat răspunsul Rusiei la sancțiunile occidentale, a căror ridicare a fost repetat menționată de Kremlin ca o condiție esențială pentru orice acord de pace.



La finalul summitului ruso-american, cei doi președinți vor susține o conferință de presă, după care liderul de la Casa Albă îl va informa pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și pe liderii europeni în legătură cu concluziile reuniunii din Alaska.

Consilierul Iuri Ușakov a declarat că Ucraina va fi „subiectul central” al summitului, dar că Donald Trump și Vladimit Putin vor discuta și despre cooperarea comercială și economică bilaterală.

Mesajul lui Putin

Președintele rus Vladimir Putin a salutat joi „eforturile sincere” ale Statelor Unite pentru a pune capăt conflictului din Ucraina și a sugerat că Moscova și Washingtonul ar putea ajunge la un nou acord privind controlul armelor nucleare. „Administrația americană depune eforturi destul de energice și sincere pentru a pune capăt luptelor, pentru a rezolva criza și a ajunge la acorduri care să fie în interesul tuturor părților implicate în conflict”, a declarat Putin în cadrul unei întâlniri la Kremlin cu importanți oficiali ruși și din cadrul armatei, referitoare la pregătirile pentru summitul de vineri, din Alaska, cu președintele american Donald Trump.

Putin a declarat că discuțiile cu Statele Unite au drept scop crearea „condițiilor pe termen lung ale păcii între țările noastre, în Europa și în întreaga lume, dacă vom ajunge la acorduri în domeniul controlului armelor strategice ofensive în următoarele etape”.

Rusia și Statele Unite dețin cele mai mari arsenale de arme nucleare din lume. Ultimul acord de dezarmare nucleară între cele două țări este tratatul New START (New Strategic Arms Reduction), care urmează să expire pe 5 februarie 2026.

Mesajul lui Donald Trump

Casa Albă a confirmat că Donald Trump va susține o conferință de presă împreună cu Vladimir Putin. „Așadar mâine dimineață, el (Donald Trump, n.r.) va pleca de la Casa Albă către baza militară comună din Anchorage, Alaska, unde va avea o întâlnire tête-à-tête cu președintele Putin, urmată de un prânz bilateral cu delegațiile respective ale celor două țări și apoi de o conferință de presă”, a declarat, joi, purtătoarea de cuvânt, Karoline Leavitt, fără a da detalii despre componența delegației SUA.

După o convorbire telefonică cu, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și cu principalii lideri europeni, Trump a spus că va insista pentru un al doilea summit dacă întâlnirea cu Putin de vineri va decurge bine. „Dacă prima întâlnire va decurge bine, vom organiza rapid o a doua”, a declarat liderul de la Casa Albă. „Aș dori să o facem aproape imediat și vom organiza rapid o a doua întâlnire între președintele Putin, președintele Zelenski și mine, dacă vor dori să fiu prezent”, a adăugat el.

Întrebat dacă Rusia va suferi consecințe dacă Putin nu va fi de acord să oprească războiul după întâlnirea din Alaska, Trump a răspuns: „Da, vor suferi… consecințe foarte grave”.

Donald Trump le-a spus, miercuri, oficialilor europeni că va încerca să obțină un armistițiu în Ucraina, la întrevederea cu Vladimir Putin de vineri, și a dat asigurări că nu va face concesii teritoriale fără implicarea deplină a Kievului. Promisiunea lui Trump, dezvăluită de Emmanuel Macron, pare să fi liniștit o parte dintre liderii care îi adresaseră un apel colectiv președintelui american, reamintindu-i că are datoria de a proteja suveranitatea Ucrainei – și securitatea europeană – în cadrul negocierilor din Alaska.

