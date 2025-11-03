AFP: Dacian Fall România – exemplul deplasării echipamentelor militare, care arată obstacolele care frânează mobilitatea trupelor NATO. De ce a fost nevoie de „o manevră într-o altă manevră”

Armata franceză a desfășurat o operațiune logistică complexă ca să-și transporte echipamentele în România pentru vastul exercițiu Dacian Fall al NATO. Practic, este vorba de „o manevră într-o altă manevră” care se lovește de obstacolele administrative ce încă frânează mobilitatea materialelor militare în Europa, scrie AFP.

Exercițiul Dacian Fall, desfășurat în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie, are ca obiectiv să demonstreze NATO – și, implicit, Rusiei – această capacitate de a crește rapid puterea militară, așa cum ar trebui să poată face fiecare dintre națiunile-cadru în cele opt țări de pe flancul estic al Alianței.

Pentru a transporta în România întăririle franceze (1.300 de militari din Brigada 7 blindată și tancurile lor Leclerc, blindatele VBCI, tunurile Caesar și echipamentele de geniu pentru traversarea cursurilor de apă, opt elicoptere), au fost utilizate toate mijloacele de transport.

O navă cargo a dus tot materialul detașamentului logistic, „GT Dragon”, până în portul grecesc Alexandroupolis.

Materialul a fost apoi transportat pe șosea în 12 convoaie care au traversat Grecia, Bulgaria și România pentru a ajunge pe platoul Transilvaniei, la poalele Carpaților, detaliază locotenent-colonelul Alexis, numărul doi în „GT Dragon”.

„Ne confruntăm cu constrângeri de timp de pace, ceea ce este de înțeles”, spune generalul Maxime Do Tran, comandantul Brigăzii 7 Blindate. Există mecanisme NATO pentru „reducerea barierelor administrative și vamale” în caz de conflict, asigură locotenent-colonelul Alexis. Aceste proceduri ar dura „câteva săptămâni”, adaugă el.

Dar libera circulație a echipamentelor printr-un „Schengen militar” nu există încă, în timp ce pentru țările din prima linie, reactivitatea aliaților îndepărtați de linia frontului este esențială. Identificarea infrastructurilor (poduri, drumuri, căi ferate) adaptate pentru transportul echipamentelor grele și voluminoase, neglijată după sfârșitul Războiului Rece, este însă „mult mai bună decât înainte”, potrivit locotenent-colonelului Alexis.

Pachetul privind mobilitatea militară, în atenția UE

Pentru a elimina obstacolele, soluția constă în instituirea de „coridoare de mobilitate” prin care itinerariile sunt clar identificate, iar procedurile administrative sunt simplificate. Țările de Jos, Germania și Polonia sunt în curs de a stabili un astfel de coridor de la porturile din Marea Nordului până la granița cu Belarus. „Armonizarea este în curs, dar durează”, se plânge locotenent-colonelul Alexis.

Uniunea Europeană prevede să adopte până la sfârșitul anului un „pachet privind mobilitatea militară” cu un „obiectiv de cinci zile, chiar trei zile lucrătoare” pentru a obține autorizația de trecere dintr-o țară de tranzit, potrivit generalului Fabrice Feola, comandantul Centrului de sprijin pentru operațiuni și transporturi (CSOA).

Pentru șeful Statului Major al Armatei Terestre, generalul Pierre Schill, Dacian Fall permite, de asemenea, validarea conceptului de brigadă „bună de război”, adică echipată cu toate munițiile și piesele de schimb, care poate fi desfășurată în 10 zile, înainte de a face același lucru la nivel de divizie (adică 3 brigăzi și sprijinul acestora) în 30 de zile în 2027.

Dar pentru nevoile exercițiului, nu este judicios să se ia „toată muniția de artilerie a brigăzii sau miile de containere necesare pentru a le duce să vadă soarele României înainte de a le aduce înapoi”, a explicat el recent. „Trebuie să găsim raportul corect cost/eficiență” și doar „să demonstrăm și să ne demonstrăm că putem face acest lucru”.

