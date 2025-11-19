Aflat la a 15-a ediție, Raiffeisen Comunități evoluează într-un incubator dedicat comunităților sustenabile

Raiffeisen Bank România și Asociația pentru Relații Comunitare anunță deschiderea înscrierilor pentru ediția 2025/2026 a programului Raiffeisen Comunități, incubatorul comunităților sustenabile cu granturi totale de 4 milioane de lei.

Cea de-a 15-a ediție marchează o transformare importantă prin extinderea programului într-un proces complet de incubare. Organizațiile și partenerii lor sunt sprijinite încă din momentul în care încep să își definească ideea de proiect, într-un parcurs de învățare aplicată care consolidează calitatea intervențiilor.

Elementul central al ediției din acest an este incubatorul intensiv desfășurat cu întâlniri față în față. În cadrul acestuia, organizațiile lucrează direct pe teme esențiale precum teoria schimbării, evaluarea și măsurarea impactului, designul participativ și dezvoltarea organizațională, astfel încât să își consolideze fundamentul strategic înainte de intrarea în etapa competitivă a programului.

“Cu fiecare nouă ediție suntem alături de comunități și de ONG-uri care transformă în bine locurile în care trăim. Vedem cum ideile prind viață, iar proiectele cresc în impact și relevanță. Prin sprijinul financiar și mentoratul oferit, contribuim la consolidarea organizațiilor și la dezvoltarea unor proiecte adaptate nevoilor locale, pentru rezultate durabile și comunități tot mai puternice.” – Cristian Sporiș, Vice-Președinte, Divizia Corporate & Investment Banking și Membru în Consiliul Director al Raiffeisen Bank România.

Finanțare pentru toate domeniile relevante

Ediția cu numărul 15 a programului Raiffeisen Comunități lansează un nou concept, de a oferi organizațiilor libertatea de a-și alege direcția de intervenție, atât timp cât aceasta este aliniată la strategia de dezvoltare locală și la un Obiectiv de Dezvoltare Durabilă. Accentul se mută de la proiecte punctuale, către procese de transformare, în care implicarea reală a oamenilor, transferul de putere către comunitate și măsurarea schimbării generate devin elemente centrale ale programului.

Parteneriate strategice pentru soluții locale durabile

Întregul parcurs al ediției creează spații de lucru vii, bazate pe dialog, colaborare și transfer de know-how. Ediția din acest an valorizează momentele de lucru colaborativ, în care ideile capătă energie și claritate, iar organizațiile își testează și rafinează direcțiile strategice împreună cu partenerii lor.

Parteneriatele sunt concepute ca echipe reale, unite prin expertiză profesională, energie civică și o bună înțelegere a contextului comunitar. Organizația coordonatoare, un ONG cu minimum doi ani de activitate și un buget anual sub 2,5 milioane de lei, va avea responsabilitatea atât pentru gestionarea grantului, cât și pentru orientarea strategică a întregii intervenții.

Programul pune la dispoziție un buget total de 4 milioane de lei și oferă granturi cuprinse între 250.000 și 350.000 de lei. Perioadele de implementare sunt extinse la 12 până la 18 luni, pentru a permite dezvoltarea unor inițiative noi, co-create împreună cu comunitățile și ancorate în nevoile reale ale acestora.

„Cu toții ne dorim să trăim într-o țară prosperă, cu comunități fericite și sustenabile. Totul începe de la fiecare dintre noi – cum ne trăim viața într-un mod responsabil, însemnat, demn și cu atenție la cei din jur. Intenția noastră, prin Raiffeisen Comunități, este tocmai întărirea acestei fibre sociale care ne permite să avem comunități mai sănătoase, care iau decizii pentru binele lor comun și pentru un viitor optimist. Să ne celebrăm diferențele și să ne aducem aminte de motivele pe care le avem să rămânem împreună, asta e tot ce contează.” – Dana Pîrțoc, CEO, Asociația pentru Relații Comunitare

Incubatorul de Comunități Sustenabile

Întregul program este conceput ca un traseu complet de învățare aplicată. Procesul începe încă din faza de intenție, prin sesiuni de clarificare dedicate formării parteneriatelor și consultării comunității, continuă cu acces la ghiduri și instrumente pentru definirea conceptului și se consolidează în cadrul incubatorului de două zile, unde organizațiile lucrează pe teoriile schimbării, metode de evaluare, design participativ și dezvoltare organizațională.

Toate aceste spații de lucru sunt create pentru învățare colaborativă, pentru testarea rapidă a ideilor și pentru a susține parteneriatele să construiască soluții relevante, ancorate în realitatea locală și dezvoltate împreună cu oamenii care vor beneficia de ele.

Mecanism și calendar de înscriere

ONG-urile și partenerii lor se pot înscrie în perioada 18 noiembrie 2025 – 23 ianuarie 2026. Modulul de incubare va avea loc în luna martie 2026, iar câștigătorii ediției vor fi anunțați în mai 2026.

Procesul de selecție este susținut de un juriu extins, alcătuit din zeci de lideri din societatea civilă, mediul de afaceri și sectorul media. Printre aceștia se numără Adelina Dabu, Head of Public Affairs în Confederația Patronală Concordia, Alin Vaida, Președinte, Asociația FAPTE, Alina Kasprovski, Director Executiv, Fundația Comunitară București, Angela Galeța, Președinte al Fundației Vodafone, Camelia Platt, Director Executiv al Light into Europe, Ciprian Stănescu, Președinte Social Innovation Solutions, Claudiu Butacu, co-fondator EFdeN, Constantin Chiriac, Președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, Cristina Văileanu, Director de Granturi în Fundația Comunitară București, Daniel Gigi Matei, CSR Manager la Raiffeisen Bank România, Diana Certan, Director Executiv al Organizației Umanitare CONCORDIA, Ela Bălan, Director Grantmaking în Asociația pentru Relații Comunitare, Florin Negruțiu, Jurnalist, Republica și Digi 24, Laura Mihăilă, Director Marketing, Comunicare și CX la Raiffeisen Bank România, Loredana Poenaru, Education Director în Junior Achievement România, Marcela Borțeanu, Director Adjunct al United Way România, Melania Medeleanu, Fondator, Asociația Zi de Bine, Nicoleta Marcu, Director Comunicare și Fundraising la Hope and Homes for Children România, Oana Craioveanu, co-fondatoare Impact Hub, Oana Groșanu, Director Executiv al Ambasadei Sustenabilității în România, Paula Herlo, jurnalist, Raluca Fișer, Președinte Green Revolution, Robert Ion, Director Programe, Fundația OMV Petrom, Ruxandra Sasu, Senior Program Officer la Romanian American Foundation, Silvia Bogdan, Președinte Școala de Valori și Simona Camburu, Coordonator Fundraising în Plantăm fapte bune în România.

Rezultatele ediției precedente

Ediția anterioară a sprijinit proiecte din domenii esențiale ale sustenabilității — regenerare urbană, spații verzi, educație de mediu, sănătate, patrimoniu, incluziune socială, turism sustenabil și dezvoltare organizațională, cu finanțări totale de 1 milion de euro. Proiectele au vizat cu prioritate ODD 11, ODD 12 și ODD 17 și au fost implementate în comunități din întreaga țară.

Impactul a fost semnificativ: peste 30.000 de persoane au participat direct la activități, iar peste 90.700 au beneficiat indirect. O campanie națională privind reducerea risipei alimentare a ajuns la 77.400 de persoane, în timp ce un program despre biodiversitate urbană a implicat aproape 20.000 de elevi și profesori. De asemenea, peste 1.400 de pacienți au primit consultații medicale, 525 de voluntari au contribuit la acțiuni de restaurare, iar proiectele culturale au atras aproximativ 3.000 de participanți.

Rezultatele confirmă impactul sistemic al programului: creșterea participării civice, consolidarea capacității organizațiilor și apariția unor inițiative durabile, ancorate în realitățile și nevoile comunităților locale.

În cei 14 ani de desfășurare a programului Raiffeisen Comunități, program dedicat ONG-urilor, Raiffeisen Bank a finanțat peste 200 de proiecte comunitare, iar valoarea investiției în această perioadă a depășit 3,2 milioane euro.

Mai multe detalii despre Raiffeisen Comunități puteți regăsi pe site-ul https://www.raiffeisencomunitati.org.

