Patronatele: Obligativitatea afișării adaosului comercial pe produse reprezintă un comportament intruziv al statului în mediul de afaceri. Care vor fi efectele negative

Aplicarea ordinului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) ce privește obligația operatorilor economici de a afișa adaosul comercial practicat la fiecare produs ar reprezenta o măsură cu comportament intruziv din partea statului față de mediul de afaceri, afirmă Confederația patronală Concordia, într-un document de poziție transmis vineri.

Potrivit Concordia, aplicarea ordinului inițiat de ANPC ar crea un climat investițional ostil în anumite sectoare ale economiei, într-un context geopolitic oricum complicat.

„Reiterăm solicitarea noastră de a respinge în integralitate proiectul (de ordin)”, afirmă Concordia.

Documentul este semnat de organizațiile patronale AmCham, Romanian Business Leaders, Consiliul Investitorilor Străini, British-Romanian Chamber of Commerce, Netherlands – Romanian Chamber of Commerce, CCIFER, AHK, Camera de Comerț Italiană pentru România și Belgian Luxemburg Romanian Moldovan Chamber of Commerce.

O poziție similară a fost adoptată săptămâna aceasta și de cele mai mari două asociații patronale pe comerț din Europa – EuroCommerce și Ecommerce Europe – care au transmis Comisiei Europene o scrisoare prin care atrag atenția că măsura ar pune retailerii români într-un „dezavantaj competitiv sever” și ar putea distorsiona concurența din comerț.

Afișarea adaosului comercial în magazine ar putea duce la creșterea prețurilor

Confederația patronală arată că proiectul de ordin inițiat de ANPC contravine legislației în vigoare și va duce la distorsionarea mediului concurențial, iar prețurile, în loc să scadă, vor crește.

„În raport cu argumentele de natură juridică expuse pe larg în cele ce urmează și implicațiile economice negative pe care le pot avea acest prevederi, asupra pieței și asupra consumatorilor, organizațiile semnatare ale prezentei își manifestă opoziția categorică față de Proiect, având în vedere că Măsura Preconizată este contrară legislației în vigoare, va conduce la distorsionarea mediului concurențial în lanțul de aprovizionare al produselor alimentare și nealimentare și la încălcarea drepturilor operatorilor economici ce își desfășoară activitatea pe teritoriul României”, se precizează în document.

Din perspectivă concurențială, mai arată organizațiile de business, un astfel de demers este contrar regulilor de concurență care limitează schimburile de informații sensibile din punct de vedere comercial între agenții economici care operează pe piață.

Astfel, aplicarea ordinului ar putea avea următoarele efecte negative:

Obligația de afișare a adaosului comercial ar putea reduce inițiativele concurențiale de scădere a prețurilor, întrucât operatorii economici vor putea anticipa și alinia strategiile concurenților, generând prețuri mai mari pentru consumatori;

Publicarea adaosului comercial ar permite concurenților să ajusteze prețurile, fără a fi nevoie de acorduri explicite, ceea ce poate duce la alinierea prețurilor, constituind astfel o încălcare gravă a normelor de concurență (efect anticoncurențial);

Crearea unor bariere pentru acei operatori economici care doresc să pătrundă pe piață prin folosirea unei strategii de preț atractiv pentru consumatori, întrucât operatorii economici existenți își vor putea ajusta rapid adaosul comercial în scopul neutralizării oricărui avantaj competitiv;

Descurajarea investițiilor realizate de către operatorii economici în scopul progresului tehnologic și diversificării ofertelor comerciale.

Concordia: Măsura nu va aduce niciun avantaj concret consumatorilor

În același timp, afișarea la raft a prețurilor de achiziție, de import sau al prețului primului distribuitor de pe lanț și a adaosului comercial va genera în mod evident confuzie la nivelul consumatorilor, cunoașterea acestor detalii comerciale neaducând în concret niciun avantaj real, documentat, pentru aceștia din urmă.

De asemenea, calitatea produselor oferite riscă să scadă, comercianții putând fi determinați să aleagă pentru portofoliul lor produse cu adaos mic, în defavoarea celor cu calitate ridicată.

„În cadrul unei strategii comerciale, cheltuielile directe și indirecte suportate de comerciant pot influența adaosul comercial – conform Măsurii Preconizate nu este clar cum se calculează prețul de achiziție și cum va fi posibilă calcularea adaosului comercial față de variațiile cheltuielilor directe și indirecte. Prețul final al produsului depinde de factori variabili (i.e. creșterea cheltuielilor cu energia electrică poate determina scăderea adaosului comercial, pentru menținerea aceluiași preț de vânzare).

Adaosul comercial nu este echivalent cu profitul net, comerciantul având propriile costuri, pe care le acoperă din adaosul comercial. Surplusul efectiv nealocat costurilor nu este adaosul comercial, ci este profitul net;

Din perspectiva implementării, în elaborarea politicilor de prețuri, și respectiv adaos, comercianții au, în funcție de modelul de afaceri și sector, o plajă foarte largă de variabile (ex. stocuri, relații comerciale, campanii, etc.). Acestea nu pot fi reflectate prin publicarea adaosului, fiind și situații în care măsura ar fi imposibil de implementat”, mai arată asociațiile patronale.

Acestea mai subliniază că, din perspectiva legislației naționale în materie de protecția consumatorilor și tehnică legislativă, ANPC poate emite ordine și instrucțiuni numai în exercitarea atribuțiilor sale, ceea ce nu este cazul în situația de față, unde este necesară legislație de ordin primar, adoptată de Guvern.

„În forma propusă, proiectul încalcă prevederi legislative în vigoare”

Totodată, potrivit Concordia, proiectul de ordin încalcă legislația și principiile în materie de concurență loială, adaugă în mod nelegal și nejustificat la reglementările naționale și europene în materie de informare a consumatorilor, iar per total măsura se află în imposibilitate de a fi aplicată practic din cauza următorilor factori:

structura condițiilor comerciale negociate de către furnizori și comercianți este deosebit de complexă și include (i) mecanisme de reduceri aplicate ulterior livrării (anual, semestrial etc.), condiționate de criterii (de ex. ținte de volum) a căror îndeplinire nu poate fi apreciată la momentul comercializării la raft a produsului sau (ii) reduceri comerciale asociate mai multor produse și care nu sunt alocate fiecărui produs / categorii de produse în parte.

în cazul bunurilor de gen (ex. fructe, legume etc.), produsele comercializate la raft provin, de cele mai multe ori, de la furnizori distincți (inclusiv import / achiziții intracomunitare), sens în care este imposibilă afișarea la raft a tuturor prețurilor de achiziție, prețurilor de import și a prețurilor primilor distribuitori și a adaosurilor comerciale practicate;

produsele comercializate la raft provin, uzual, din stocuri diferite, livrate la momente diferite, în temeiul unor condiții comerciale – prețuri de achiziție diferite. ▪ perioada de referință pentru calculul adaosului comercial nu poate fi stabilită cu exactitate – Măsura Preconizată nu prevede perioada de referință pentru calculul adaosului comercial. Există posibilitatea ca prețul de achiziție și remizele/risturnele agreate conform contractului negociat la începutul anului să sufere modificări în funcție de eventualele reduceri care s-ar putea acorda în plus pe parcursul unei luni;

Asociațiile patronale mai arată că, în cazul în care va fi adoptat, ordinul va descuraja investițiile, va avea efecte negative asupra consumatorilor, va genera de asemenea efecte negative asupra relațiilor business-to-business, iar peste toate măsura va conduce la o diferență de tratament între comercianți și platformele online stabilite pe teritoriul României prin comparație cu cele din afara României, în special din state terțe, având în vedere încălcările sistematice ale dreptului UE săvârșite de platformele care provin din state terțe și lipsa unor acțiuni concrete de supraveghere și sancționare din partea autorităților naționale.

Totodată, patronatele spun că inițiativa ANPC este contrară acțiunilor pe care Comisia Europeană intenționează să le întreprindă pentru a crea condiții de concurență echitabile între comercianții UE și cei non-UE (eliminarea scutirilor de taxe vamale pentru achiziții non-UE sub o anumită sumă, coordonarea autorităților de supraveghere a pieței pentru aplicarea legislației UE în mod unitar entităților non-UE).

Autoritatea de concurență sancționează publicarea adaosurilor comerciale

„Consiliul Concurenței a subliniat în mod expres faptul că prețurile de achiziție și adaosurile comerciale reprezintă date cu un caracter sensibil, care nu trebuie divulgate de către operatorii economici: „pentru minimizarea transparenței în piață, este important ca distribuitorii din lanț să nu transmită mai departe informații cu privire la propriile prețuri de achiziție sau propriile cote de adaos aplicate (procent sau valoare absolută). Subliniem, de asemenea, faptul că autoritatea de concurență investighează și sancționează în mod constant comportamente de tipul schimburilor de informații cu privire la prețuri și/sau înțelegerilor cu privire la prețuri”, mai spun reprezentanții patronatelor.

