AfD – la Conferința de Securitate de la München / 10 parlamentari ai formațiunii extremiste germane au fost invitați la evenimentul din februarie

Organizatorii Conferinței de Securitate de la München au invitat parlamentarii din partidul extremist Alternative für Deutschland (AfD) să participe la reuniunea anuală a înalților oficiali internaționali din domeniul apărării, care va avea loc în februarie 2026, relatează The Guardian.

Schimbarea de poziție, confirmată de organizatori, a survenit după ce vicepreședintele SUA, JD Vance, a criticat dur excluderea AfD, într-un discurs virulent la evenimentul din acest an, în care a acuzat Germania că înăbușă libertatea de exprimare prin marginalizarea formațiunii extremiste.

Un purtător de cuvânt a refuzat să explice noua politică, spunând doar că evenimentul, care se desfășoară în capitala bavareză din 1963, este organizat de o „fundație privată, independentă” și „nu are nicio obligație față de nimeni de a trimite invitații la evenimentele sale”.

„S-a decis să fie invitați membri ai parlamentului din toate partidele reprezentate în Bundestag”, în special membri ai comisiilor pentru afaceri externe și apărare, a spus purtătorul de cuvânt.

Aproximativ 10 deputați AfD fac parte din comisia pentru afaceri externe și alți nouă din comisia pentru apărare. Președinta Alice Weidel (foto dreapta) a declarat că nu a primit o invitație la evenimentul din 2026, dar organizatorii au menționat că lista de invitați „nu este încă completă”.

Politica anterioară de excludere a AfD a fost adoptată de președintele MSC de atunci, Christoph Heusgen, consilier de lungă durată al fostului cancelar Angela Merkel.

Schimbarea de poziție survine în contextul unei dezbateri aprinse în Germania cu privire la modul de a limita ascensiunea AfD. Partidul a obținut mai mult de o cincime din voturi la ultimele alegeri naționale, devenind principalul partid de opoziție din parlament.

O inițiativă care împiedică partidele mainstream să colaboreze cu AfD a asigurat blocarea extremei drepte de la participarea la guvernare la nivel federal sau statal. Cu toate acestea, în 2026 vor avea loc cinci alegeri regionale în Germania, iar AfD are un avans puternic în sondaje în două dintre ele.

