Cifra de afaceri cumulată a celor mai mari 15 retaileri de bunuri de larg consum (FMCG) din România a crescut în 2025, însă profitabilitatea s-a redus, conform unei analize a grupului european ICAP CRIF.

Sectorul FMCG a fost marcat, în 2025, de un paradox: în timp ce cifra de afaceri consolidată a crescut cu 8,4%, EBIT-ul (profitul înainte de dobânzi și taxe) a scăzut cu 10%, iar marja operațională medie s-a redus, de asemenea, de la 3,09% în 2024 la 2,56% anul trecut.

Mai exact, cifra de afaceri cumulată a companiilor analizate a crescut cu aproximativ 8,4% în 2025, de la 119,9 mld. lei la 130 mld. lei (+10 mld. lei). Numărul total de angajați a înregistrat o ușoară creștere, de aproximativ 1% (de la 83.722 la 84.641 de angajați).

Piața locală rămâne extrem de concentrată. Lidl Discount și Kaufland România, cei mai importanți doi jucători, generează peste 36% din cifra de afaceri totală și aproape 65% din EBIT-ul pozitiv.

Lidl a fost liderul pieței, cu afaceri de 26,66 mld. lei în 2025, ceea ce reprezintă 20,5% din cifra de afaceri cumulată a companiilor analizate. De asemenea, Lidl a înregistrat cel mai mare EBIT pozitiv, ajungând la 1.370,6 mil. lei în 2025.

Această valoare reprezintă aproximativ 37% din profitul operațional total generat de companiile profitabile. De cealaltă parte, Kaufland s-a remarcat drept cel mai mare angajator, cu 15.359 de persoane la finalul anului 2025.

Doar doi mari retaileri au înregistrat niveluri satisfăcătoare de lichiditate în 2025

Unul dintre cei mai relevanți indicatori financiari pentru sănătatea unei companii este „Quick Ratio” (indicatorul de lichiditate imediată), care măsoară capacitatea unei firme de a-și achita imediat obligațiile pe termen scurt, utilizând activele sale cele mai lichide. Acest indicator măsoară, metaforic vorbind, câți bani ai în buzunare la un moment dat.

Conform analizei ICAP CRIF privind performanța celor mai importanți 15 retaileri în 2025, Lidl a înregistrat cel mai ridicat indicator de lichiditate imediată (Quick Ratio) în 2025, de aproximativ 2,13. Astfel, Lidl a rămas, de departe, cea mai lichidă companie din sector.

Acest indicator se calculează prin scăderea stocurilor din totalul activelor circulante și prin împărțirea rezultatului la totalul datoriilor exigibile într-un an; el reflectă soliditatea poziției de numerar a unei companii. În acest caz, valoarea de 2,13 a indicatorului pentru Lidl arată că valoarea activelor depășește de peste două ori valoarea datoriilor.

Retailerul Kaufland se menține foarte aproape de pragul optim, fiind al doilea retailer cu un nivel satisfăcător de lichiditate, în timp ce eMAG Retail, adică firma care operează Freshful, și-a îmbunătățit indicatorul de lichiditate imediată de la 0,42 la 0,45.

Kaufland s-a situat pe locul al doilea, cu un indicator de lichiditate imediată de 0,91, în timp ce majoritatea celorlalte companii au raportat niveluri semnificativ mai scăzute de lichiditate imediată. Studiul ICAP CRIF analizează exclusiv rezultatele financiare raportate către Ministerul Finanțelor.

Dacă valoarea indicatorului este mai mare de 1, există o probabilitate ridicată că societatea își poate acoperi toate datoriile curente. Doar 2 companii din cele 14 pentru care există date disponibile au prezentat un nivel satisfăcător de lichiditate (valori egale sau mai mari de 0,65). Acest lucru este specific sectorului de retail alimentar, unde operațiunile sunt finanțate, în mare parte, de către furnizori.

„Activele lichide sunt acele active circulante care pot fi transformate rapid în numerar, cu un impact minim asupra prețului obținut pe piața liberă, în timp ce datoriile curente reprezintă obligațiile unei companii față de creditori, scadente în termen de un an. O companie cu un indicator de lichiditate imediată (quick ratio) sub 1 s-ar putea să nu fie capabilă să își achite integral datoriile curente pe termen scurt, în timp ce o companie cu un indicator peste 1 își poate acoperi imediat datoriile curente”, a explicat Theodoros Polydoros, director executiv al ICAP CRIF România.

Indicatorul de lichiditate imediată al Lidl a scăzut, totuși, în 2025 față de 2024, cu 0,03 puncte, în timp ce indicatorul QR al Carrefour s-a înjumătățit, de la 0,46 în 2024 la 0,23 în 2025. Cea mai pronunțată scădere a fost înregistrată de Supermarket La Cocoș, care a coborât de la 1,09 în 2024 la 0,45 în 2025.

Companiile care au înregistrat o creștere a indicatorului de lichiditate imediată între 2024 și 2025 sunt: ​​Profi Rom Food – de la 0,12 la 0,21, Mega Image – de la 0,39 la 0,58 și Rewe România, adică Penny – de la 0,22 la 0,28.

***