Cele mai mari aeroporturi și companii aeriene din Europa cer Comisiei suspendarea, până în octombrie, a controlului electronic la frontieră

Asociaţiile ce reprezintă principalele aeroporturi şi companii aeriene din Europa au solicitat miercuri Comisiei UE suspendarea până în octombrie a sistemului electronic de control al paşapoartelor, ce a înlocuit procesul tradiţional de ştampilare a documentelor de călătorie. Acestea ar putea genera cozi de până la patru ore în perioada de vârf a vacanțelor de la vară, pentru cetățenii din state terțe, au avertizat aceste asociații.

ACI Europe şi Airlines for Europe au trimis miercuri o scrisoare comisarului european pentru Afaceri Interne, Magnus Brunner, avertizând asupra unei „lipse cronice de personal” la controalele de frontieră aeroportuare şi cu privire la „problemele tehnologice nerezolvate” ce deja provoacă întârzieri pentru pasagerii din afara UE care intră sau ies din spaţiul Schengen.

Cele două asociaţii au avertizat că, dacă nu se iau „măsuri imediate”, situaţia se va agrava în lunile iulie şi august, relatează Aerospace Global News.

Sistemul de Intrare/Ieșire nu funcționează optim, susțin operatorii

„Există o deconectare completă între percepţia instituţiilor Uniunii Europene că Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) funcţionează corect şi realitate, care arată că pasagerii din afara UE se confruntă cu întârzieri şi inconveniente uriaşe”, a declarat directorul general al ACI Europe, Olivier Jankove, într-un comunicat.

„Acest lucru trebuie să se oprească imediat. Trebuie să fim realişti în ceea ce priveşte ceea ce se va întâmpla în lunile de vară, când traficul pe aeroporturile europene se dublează”, a continuat Jankove.

UE a introdus EES anul trecut pentru a detecta persoanele care depăşesc termenul de şedere pe durată scurtă (90 de zile într-un interval de 180 de zile) şi pentru a identifica cazurile de fraudă cu documente şi de identitate.

Ambele organizaţii l-au îndemnat pe Brunner să ia în considerare suspendarea sistemului electronic de paşapoarte până în octombrie şi revenirea la controalele tradiţionale pentru a evita întârzierile în timpul vârfului din sezonul estival.

