Aeronave de patrulare din SUA, Franța și Turcia au realizat deja primele operațiuni de survolare a coastei Aliate de la Marea Neagră – Nicușor Dan: „Așteptăm o postură NATO în continuă adaptare și consolidare”

Aeronave din Franța, SUA și Turcia au desfășurat deja mai multe misiuni de patrulare în zona Mării Negre, în contextul atacurilor recente ale Rusiei asupra navelor comerciale din apropierea zonei costiere a României și Bulgariei, conform datelor de monitorizare a zborurilor.

După aeronava franceză Atlantique și un P-8A Poseidon al Marinei SUA, zona a fost survolată și de un E-7T Peace Eagle al Forțelor Aeriene turce, care a executat zboruri în sud-estul României, în apropiere de Constanța.

Potrivit datelor de monitorizare a zborurilor, aeronava turcă E-7T, cu indicativul HVK42, a efectuat mai multe orbite în apropierea litoralului românesc. E-7T este o platformă de avertizare timpurie și control, echipată pentru supraveghere radar la mare distanță, detectarea țintelor aeriene și coordonarea operațiunilor. Nu există însă o confirmare că misiunea sa a fost legată direct de incidentele recente din Marea Neagră.

În paralel, un Boeing P-8A Poseidon al Marinei SUA, sosit la Varna din baza aeronavală Sigonella (Sicilia), a desfășurat luni cel puțin o misiune deasupra vestului Mării Negre. Potrivit Itamilradar, profilul de zbor – inclusiv perioade îndelungate la altitudini sub 9.000 de picioare – indică o misiune de patrulare maritimă, nu una axată pe colectare de informații din semnale.

Turcia, cheia NATO pentru securitatea de la Marea Neagră – Nu este vorba numai despre nave, ci și de detecție, monitorizare, urmărire, schimb de informații

P-8A Poseidon este conceput special pentru patrulare maritimă, luptă antisubmarin și detectarea și urmărirea navelor de suprafață. Aeronava poate combina informațiile provenite de la radar, senzori electro-optici și alte sisteme de misiune pentru identificarea navelor, monitorizarea deplasărilor suspecte și construirea unei imagini operaționale mai clare asupra activității maritime.

Prezența P-8A este cu atât mai notabilă cu cât, potrivit sursei, trecuseră câteva luni de la ultima misiune a unei astfel de aeronave americane urmărită deasupra Mării Negre. Dislocarea vine după o serie de atacuri asupra navelor comerciale în apropierea coastelor Bulgariei și României care au amplificat preocupările privind securitatea rutelor maritime de pe flancul sud-estic al NATO.

Marea Neagră reprezintă o arteră maritimă esențială pentru exportul global de cereale, resurse energetice și produse industriale, ceea ce face ca stabilitatea regiunii să fie vitală pentru securitatea alimentară și energetică internațională.

În zonă operează și o aeronavă franceză de patrulare maritimă Atlantique 2 (ATL2) al Marinei franceze, care a ajuns duminică seara la Constanța. Spre deosebire de aeronavele P-8A Poseidon ale Marinei SUA, care își desfășoară de regulă misiunile cu transponderele pornite și pot fi urmărite, avioanele franceze Atlantique operează de obicei cu transponderele oprite.

Nicușor Dan: „Așteptăm o postură NATO în continuă adaptare și consolidare”

Președintele României Nicușor Dan a anunțat miercuri pe X că România dorește în continuare o postură NATO mai adaptată și mai consolidată în regiunea Mării Negre, alături de capabilități suplimentare de combatere a dronelor, supraveghere, recunoaștere și investigații criminalistice.

Șeful statului a arătat că aceste măsuri sunt esențiale pentru protejarea vieților, a comerțului global și a infrastructurii critice, precum și pentru menținerea Mării Negre „sigure și deschise”.

„În urma întâlnirii pe care am avut-o săptămâna trecută, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu premierul Rumen Radev, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit ieri pentru a evalua cele mai recente evoluții din Marea Neagră și pentru a discuta măsuri concrete de consolidare a securității și de protejare a navigației, comerțului și infrastructurii energetice. (…) România a transmis direct că așteptăm un sprijin mai puternic prin capabilități suplimentare de combatere a dronelor, supraveghere, recunoaștere și investigații criminalistice, precum și o postură NATO în regiune în continuă adaptare și consolidare. Aceste măsuri sunt esențiale pentru protejarea vieților, a comerțului global și a infrastructurii critice, precum și pentru menținerea Mării Negre sigure și deschise. (…)

Răspunsul României va rămâne unul măsurat și ferm. Ne vom apăra în permanență spațiul aerian și apele teritoriale, împreună cu aliații. Securitatea Mării Negre este esențială nu doar pentru România și statele riverane, ci și pentru întreaga Europă și pentru comerțul internațional. România va continua să colaboreze îndeaproape cu aliații și partenerii pentru a asigura libertatea navigației și protejarea infrastructurii critice din regiune”, a transmis Nicușor Dan.



Following my meeting in Brussels last week with @SecGenNATO Mark Rutte and Prime Minister @RumenRadevPM, the North Atlantic Council met yesterday to assess latest developments in the Black Sea and discuss concrete steps to strengthen security and protect navigation, trade and… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 21, 2026

NATO va trimite avioane și drone în Marea Neagră după atacurile asupra navelor comerciale

Amintim că NATO a anunțat că va trimite echipamente și capabilități suplimentare în regiunea Mării Negre, inclusiv pentru supraveghere, recunoaștere și investigații tehnice, după ce ambasadorii statelor membre au discutat situația de securitate din zonă în cadrul Consiliului Nord-Atlantic.

Today, NATO Ambassadors met in the North Atlantic Council to discuss security in the Black Sea. NATO has already strengthened our posture along the eastern flank, including with counter-drone capabilities. NATO will be sending additional assets to the region, including support… pic.twitter.com/ncMNSXzveu — NATO Spokesperson (@NATOpress) October 20, 2026

„Astăzi (marți – n.r.), ambasadorii NATO s-au reunit în Consiliul Nord-Atlantic pentru a discuta despre securitatea în Marea Neagră. NATO și-a consolidat deja postura de-a lungul flancului estic, inclusiv prin capabilități de combatere a dronelor. NATO va trimite resurse suplimentare în regiune, inclusiv sprijin pentru supraveghere, recunoaștere și investigații criminalistice. Vom continua să rămânem uniți și să ne asigurăm că suntem pregătiți și capabili să răspundem oricărei amenințări și să menținem în siguranță cei un miliard de cetățeni ai noștri”, a declarat Allison Hart, purtătoarea de cuvânt principală a NATO, într-o postare pe platforma X.

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