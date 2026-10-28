Adriana RECORD, Director Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză din România: „E nevoie de o strategie industrială pe termen lung, care să nu plece de la ideea că putem face orice”

România nu pleacă de la zero în procesul de reindustrializare, dar trebuie să țină cont de schimbarea de paradigmă la care asistăm global, într-un context de automatizare, digitalizare, inteligență artificială și eficiență energetică, a declarat marți Adriana Record, director executiv al Camerei de Comerț și Industrie Franceză, la Conferința CDG ”Reindustrializarea României – noul context și redefinirea priorităților regionale și europene”.

„Ideea centrală este că România nu pleacă de la zero, dar nu trebuie să ne uităm doar la numărul investițiilor, ci trebuie să ne uităm la cum creăm valoare adăugată care să rămână în România”, a spus Adriana Record.

Dar, pentru a trece la următorul nivel și a intra în competiția ci alte state, inclusiv din Europa, România are nevoie de o strategie pe termen lung și care să nu plece de la ideea că ai se poate produce orice: „Da, probabil că lipsește o strategie industrială pe termen lung și că nu ne putem permite să credem că putem produce orice. Ar trebui identificate sectoarele în care putem avea acea productivitate despre care vorbeam și ar trebui stimulate aceste sectoare pentru a atrage investiții cu valoare adăugată”, a declarat directorul executiv al CCIFER.

România are potențial, dar există în continuare și un deficit major pe partea de execuție, a mai explicat Adriana Record: „Un deficit major care este dat de birocrație, de lipsa de predictibilitate, de această relație complicată pe care mediul privat o are cu cel public. Și așteptarea ce reiese din această concluzie este că predictibilitatea trece și prin predictibilitate politică, predictibilitate economică, dar și predictibilitate strategică”.

Printre altele, ar fi utilă o hartă a furnizorilor și a capacităților industriale, care ar crea, pe de o parte, un acces mult mai rapid al investitorilor către comunități din România și ar deschide posibilitatea jucătorilor români de a accesa parteneriate globale.

Franța este al treilea investitor străin, cu aproape 14 miliarde de euro investiții și peste 4.000 de companii prezente în România, iar Adriana Record a insistat pe existența unui potențial foarte mare de a dezvolta aceste investiții în viitor, pe industriile strategice.