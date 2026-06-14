Adrian Veștea: „Vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede, ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL”

Adrian Veștea a transmis un mesaj politic amplu către colegii din Partidul Național Liberal, subliniind că situația actuală reprezintă „un moment de responsabilitate” și nu o amenințare pentru formațiune.

Potrivit declarațiilor sale, Veștea afirmă că a acceptat „nominalizarea pentru funcția de prim-ministru al României” și i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată. El a descris momentul drept „o onoare, dar mai ales o responsabilitate uriașă”, într-un context politic în care România „nu își mai permite blocaje, ezitări și drumuri începute, dar abandonate la jumătate”.

În mesajul său, Adrian Veștea a insistat că PNL trebuie să continue pe linia reformelor și a guvernării asumate, făcând referire la proiectele începute în perioada guvernului condus de Ilie Bolojan. El a subliniat că va susține în continuare aceste direcții și că nu există o schimbare de orientare în privința angajamentelor politice și administrative.

„Vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede: ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. Este un moment de responsabilitate”, a transmis Veștea, adăugând că partidul trebuie să își reafirme rolul în asigurarea stabilității guvernamentale.

El a mai precizat că PNL ar trebui să revină „la masa negocierilor cu partidele pro-europene” pentru continuarea guvernării, cu accent pe stabilitate și proiecte finalizate, nu pe calcule politice interne.

În mesaj, Veștea a invocat experiența sa administrativă, de la nivel local până la Ministerul Dezvoltării, afirmând că „România nu se construiește din declarații, ci din șantiere terminate și promisiuni respectate”.

În încheiere, acesta a transmis că PNL trebuie să rămână „un partid responsabil, pro-occidental și puternic”, care „nu se retrage atunci când este greu”.

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