Adrian Veștea merge la negocieri cu George Simion, după ce liderul AUR l-a somat să discute la ora 20.00 pentru că altfel nu-i va trece guvernul: „Sunt un om al dialogului și al consensului”

Adrian Veştea anunță că se va întâlni cu George Simion, după ce liderul AUR l-a chemat la discuții pe premierul desemnat, dacă vrea ca executivul să obțină cele 233 de voturi pentru învestitură.

Veştea justifică aceste negocieri afirmând că înţelege responsabilitatea ce îi revine pentru a pune capăt haosului politic şi atunci când vine vorba de România şi de rezolvarea unei crize fără precedent, îşi asumă un dialog deschis cu orice formaţiune politică votată de români.

„Sunt un om al dialogului și al consensului.

Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion.

Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a scris Veștea pe Facebook.

Condiționările AUR

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat luni că, dacă acest guvern va fi votat luni seara, nu va beneficia de susţinerea parlamentarilor AUR. El a declarat că premierul desemnat, Adrian Veștea, trebuie să depună mandatul, înainte de votul programat în plenul reunit al Parlamentului, sau să amâne votul pentru a negocia și a accepta condiţiile AUR, dacă vrea sprijinul acestei formațiuni.

”Dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susţinerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii şi alţii. Îl aşteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veştea, îl aşteptăm pe domnul Nicuşor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, de voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune, să zică public, să zică şi într-o întrevedere pe care să o avem, dacă parlamentarii AUR mai sunt extremişti”, a afirmat George Simion la Parlament.

AUR îl aşteaptă pe premierul desemnat, Adrian Veştea, la ora 20.00, la sediul partidului pentru discutarea condițiilor AUR pentru a-i vota Guvernul, a mai spus Simion.

Condițiile AUR:

reprezentarea AUR în Guvern conform mandatelor pe care le deține în Parlament

negocierea unui alt program de guvernare

președintele Nicușor Dan să spună public dacă AUR este sau nu partid extremist

AUR își dorește în continuare alegeri anticipate și demiterea președintelui Dan, a mai spus George Simion.

El a mai arătat că îl aşteaptă pe premierul desemnat, Adrian Veştea, la ora 20.00, la sediul partidului.

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