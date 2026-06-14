Adrian Veștea își numără susținerea din PNL/ Mesajele liberalilor în favoarea desemnării

La câteva ore de la anunțul președintelui Nicușor Dan privind desemnarea lui Adrian Veștea ca premier desemnat, Partidul Național Liberal se află în mijlocul unui conflict intern de amploare, cu lideri locali importanți care se pronunță în favoarea nominalizării, în timp ce conducerea centrală a partidului o respinge categoric.

Mai mulți lideri influenți din teritoriu – primari, președinți de consilii județene și parlamentari – au transmis mesaje favorabile, invocând în principal nevoia de stabilitate politică și experiența administrativă a lui Veștea.

Primarul Brașovului, George Scripcaru, unul dintre cei mai importanți primari PNL, a salutat nominalizarea pe Facebook.

„Colegul meu, Adrian Veștea, a fost desemnat premier. Pentru mine, ca primar al Brașovului, este o veste bună. Cred că, având premierul ca aliat, ne va ajuta să continuăm proiectele de investiții pe care comunitatea noastră și le dorește și de care avem mare nevoie. Ca om de administrație și ca cetățean, sper să punem punct acestei crize politice, care nu aduce țării nimic bun”, a scris Scripcaru.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a exprimat și el susținerea, fără a rosti explicit numele lui Veștea.

„România nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid. Nici un partid nu este mai mare decât țara noastră. Nici un om politic nu poate să se opună binelui românilor. Nici o strategie de partid nu poate fi mai importantă decât stabilitatea țării. Ca partid național și conservator, PNL are datoria să pună interesul României mai presus de orice interes politic. Astăzi, România are nevoie urgent de un guvern funcțional, de decizii curajoase și de responsabilitate. Nu de blocaje. Nu de orgolii. Nu de negocieri fără sfârșit. În momente decisive, liderii adevărați aleg țara, nu partidul. Aleg viitorul, nu avantajul de moment. Interesul național nu mai poate aștepta. România are nevoie de stabilitate, de autoritate și de acțiune. De Guvern. Acum și urgent!”, a transmis Tișe pe Facebook.

Deputatul PNL, Ionuț Stroe, s-a alăturat liberalilor care îl susțin pe Adrian Veștea şi susține că experiența sa administrativă și politică îl recomandă pentru funcția de premier. Președintele organizației PNL sector 4 susține că România are nevoie de un guvern și că prioritățile strategice ale țării trebuie să primeze în fața conflictelor politice.

„Adrian Veștea e un om serios, cu o carieră politică pornită de jos. Treizeci de ani de liberalism autentic, de trei ori primar, trei mandate de președinte de Consiliu Județean și fost ministru al Dezvoltării. Are o carieră construită pe realizări concrete și votul multor oameni”, a declarat Ionuţ Stroe.

„Ca liberal și coleg de partid îi respect parcursul și activitatea și cred că experiența acumulată în toți acești ani îl recomandă și pentru asumarea acestei responsabilități majore”, a continuat el.„Țara trebuie guvernată, pentru că mizele pro-occidentale, pro-europene, angajamentele clare față de PNRR, NATO și aderarea la OCDE sunt mai importante decât mizele partidelor politice”, a mai transmis deputatul PNL.

Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, și-a exprimat susținerea pentru desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru, apreciind că acesta reprezintă soluția prin care Partidul Național Liberal poate păstra funcția de premier și poate contribui la asigurarea stabilității politice de care România are nevoie.

Într-o postare publicată pe Facebook, Petcu a arătat că Adrian Veștea are legitimitatea necesară pentru a conduce Guvernul, subliniind că este numărul doi în PNL și că a fost ales cu un număr important de voturi în conducerea partidului.

„Consider că, în acest moment, cel mai important lucru este să găsim o soluție pentru a ieși din criză și pentru a debloca situația. După aceea, vom avea suficient timp pentru a face și analize în interiorul Partidului Național Liberal”, a transmis Toma Petcu.

Deputatul Răzvan Prișcă și-a declarat și el public susținerea.

„Sunt deputat PNL și îl susțin pe Adrian Veștea. România nu își mai permite prelungirea crizei politice de dragul unor orgolii personale. România are nevoie de un guvern. Nu mâine, nu după alte runde de negocieri sterile, ci acum. Premierul desemnat Adrian Veștea e omul cel mai potrivit pentru acest moment complicat. 30 de ani în PNL. Primar la Râșnov pentru trei mandate. Președinte al Consiliului Județean Brașov. Ministru al Dezvoltării. Nu vorbim despre un om scos din context — vorbim despre un liberal format în teren, care știe ce înseamnă să administrezi, să atragi fonduri europene și să livrezi concret pentru cetățeni. Îmi asum această poziție fără ezitare: Adrian Veștea are experiența, seriozitatea și curajul să formeze un guvern care să scoată România din criză și să o țină pe direcția pro-occidentală”, a scris deputatul pe Facebook.

Vicepreședintele PNL Alexandru Popa a declarat că Adrian Veștea este „o variantă bună” de premier și că nu consideră că acesta ar trebui exclus din partid pentru că a acceptat propunerea președintelui.

„Nu știu ce a stat în spatele deciziei domnului președinte, dar cu siguranță Adrian Veștea este o variantă bună”, a declarat Alexandru Popa pentru HotNews.

Alexandru Popa respinge categoric ideea sancționării lui Adrian Veștea sau a excluderii sale din partid.

„Nu mi se pare o trădare, de ce? Poate domnul Veștea își face un guvern foarte performant, să ducă mai departe reformele. Eu o să merg să-mi iau vot în organizație și vom vedea unde se ajunge”, a spus acesta, referindu-se la discuțiile din partid privind posibile măsuri disciplinare.

Liderul liberal din Brăila a insistat și asupra faptului că PNL funcționează ca un partid democratic, în care opiniile diferite nu ar trebui sancționate automat.

„Cum să fie exclus domnul Veștea? Aici suntem într-un partid democratic, nu, dacă ai un punct de vedere, trebuie să te dea afară. Și nici nu trebuie să te duci la mămica și la tăticul să spui ce ai făcut aseară. Cum să fie exclus din partid?”, a mai afirmat Alexandru Popa.

Senatoarea Monica Anisie a afirmat că „este timpul pentru un guvern funcțional, condus de un premier axat pe performanță, care cunoaște direct problemele comunităților”, apreciind că experiența și echilibrul lui Veștea „pot reprezenta un avantaj important în atingerea obiectivelor de țară ale României”.

Deputatul Ion Iordache, liderul PNL Gorj, a transmis că „Adrian Veștea este un om care merită respect, un liberal autentic, care și-a construit cariera pas cu pas, prin muncă, seriozitate și rezultate”.

Senatorul PNL Sorin Cîmpeanu a precizat la rândul său că nu este de acord cu excluderea lui Adrian Veștea din PNL. În opinia sa, o astfel de abordare ar fi „foarte” nepotrivită.

„Este o situație excepțională. Sunt de acord că nu intră în tipare această modalitate de desemnare – și eu am aflat în această dimineață –, dar o situație excepțională cere măsuri excepționale. Deci, cere o discuție pentru a analiza cu calm, în profunzime, ce este mai bine pentru PNL și pentru România”, a precizat senatorul liberal.

Cîmpeanu a pledat pentru o abordare „constructivă” și pentru o discuție bazată pe argumente pro și contra. El a menționat că Adrian Veștea este o persoană apreciată în interiorul PNL, reamintind că a fost desemnat în unanimitate prim-vicepreședinte al partidului. De asemenea, acesta a deținut funcția de secretar general al partidului și a fost ministru al Dezvoltării.

„Este un liberal vechi. Toată lumea cred că este de acord că Adrian Veștea este în linie cu politica prooccidentală, cu politica de susținere a PNRR, de aderare la OCDE, de susținere a Programului SAFE și cu toate obiectivele majore ale PNL. Deci, din această perspectivă, este un om foarte potrivit. În plus, este de 30 de ani membru al PNL”, a explicat Sorin Cîmpeanu.

Robert Dorin Filip, primarul PNL din Rovinari, a transmis, la rândul că îl susține pe Veștea.

„Susținerea mea pentru Adrian Veștea, propus pentru funcția de Prim-ministru al României, vine din convingerea că țara noastră are nevoie de oameni care au demonstrat că pot construi, pot dezvolta și pot găsi soluții pentru comunități.”, a scris el pe Facebook.

Preşedintele PNL Giurgiu, Adrian Anghelescu, este de asemenea de acord cu desemnarea.

„Am văzut în această dimineață nominalizarea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru al României. Îl cunosc personal pe Adrian Veștea și am lucrat cu el încă de pe vremea când eram în Liga Aleșilor Locali PNL, iar ulterior, în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării. Consider că este o alegere potrivită, atât pentru administrația publică locală, cât și pentru administrația publică națională.

Sper ca Partidul Național Liberal să decidă în consecință și să îl susțină pe Adrian Veștea, acordându-i votul pentru funcția de prim-ministru”, a transmis el.

Narcis Constantin, primarul din Măgurele, afirmă şi el că este în favoarea propunerii președintelui.

„Cred că interesul României trebuie să fie mai presus de orgolii, calcule electorale sau populism.

Pentru mine, liberal de 30 de ani, Adrian Vestea este soluția care poate scoate România din criza. Şi este singurul criteriu care contează, astăzi!”, comentează şi Narcis Constantin, primarul din Măgurele, un apropiat al lui Hubert Thuma.

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