Un nou episod al luptei interne din PNL: Adrian Veștea cere alegeri „de jos în sus”, în toate filialele

Adrian Veștea cere organizarea de alegeri interne în PNL, „de jos în sus”, și încetarea interimatului din structurile liberale de conducere.

„Da, în urma deciziei instanței sunt în continuare prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal la nivel național, dar cred că ceea ce ar trebui să se întâmple, și acest lucru ar fi moral, în primul rând pentru membrii din fiecare județ, ar trebui să declanșăm proceduri de alegere de jos în sus, exact cum procedăm de fiecare dată. Au trecut foarte mulți ani de când Partidul Național Liberal trăiește în toată această formă de anonimat în care nu ai dreptul să vorbești, în momentul în care ai un punct de vedere riști să fii dat afară și atunci toate aceste interimate consider că ar trebui să se oprească. Ar trebui să dăm drumul la alegeri”, a declarat Adrian Veștea, duminică seara, la Antena3.

Propunerea este considerată de către analiști un nou episod al luptei interne din PNL, adică o nouă încercare de preluare a partidului de către aripa liberală apropiată de PSD și înlăturare a lui Ilie Bolojan de la conducerea formațiunii.

Reamintim că Veștea, prim-vicepreședintele PNL care a picat votul de învestitură în Parlament, a fost acuzat de majoritatea colegilor de partid că s-a lăsat folosit de președintele Dan și PSD pentru a sparge partidul și a forța înlăturarea lui Ilie Bolojan de la conducerea formațiunii.

Până în momentul apariției alături de Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, în calitate de premier desemnat, el nu i-a spus lui Ilie Bolojan că va fi desemnat, iar ulterior a explicat această alegere spunând că nu a avut timp.

Adrian Veștea face parte din așa numita grupare a puciștilor din PNL, formată în jurul președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hurbert Thuma, și care-i mai cuprinde pe Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Lucian Bode, Monica Anisie și Cătălin Predoiu.

Veștea este încă prim-vicepreședinte PNL, după ce instanța a suspendat deciziile de la Congresul PNL în care puciștii au fost înlocuiți din funcții.

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