Adrian Erimescu, CEO Growceanu: Finanțarea startup-urilor din România s-a contractat cu 20% în 2025 – „De ce cresc companiile inovative americane mai repede decât cele europene?”

Adrian Erimescu, CEO Growceanu, semnalează o contracție a pieței de finanțare pentru startup-uri în România și o dependență ridicată de resurse proprii în rândul antreprenorilor.

„Finanțarea startup-urilor în România a scăzut cu 20% în 2025, la 103 milioane de euro, în 40 de tranzacții. Atâtea companii — atâtea startup-uri — au fost finanțate în România în anul trecut. 71,6% din startup-urile românești se autofinanțează. E acel bootstrapping. Trăiesc din banii proprii”, a declarat Adrian Erimescu la conferința Finanțarea Dezvoltării: (Re)capitalizarea României și utilizarea tuturor instrumentelor de irigare financiară a economiei, organizată miercuri de CursDeGuvernare.ro .

În acest context, el a subliniat că problema principală este lipsa capitalului în fazele timpurii ale ecosistemului, ceea ce afectează întregul lanț investițional. Fără o bază solidă de finanțare, fondurile de investiții ajung să aibă un număr redus de proiecte locale în care să investească.

„De ce cresc companiile inovative americane mai repede decât cele europene? De ce? Ce fac ei atât de bine? Pentru că America nu produce mai multă știință. Europa produce 20% din publicațiile științifice mondiale, 17% din brevetele globale și, cu toate astea, doar o treime din invențiile universităților europene sunt comercializate. Deci sunt niște probleme structurale aici care țin de ciclul inovației și de felul în care este finanțată inovația în Europa — și România mai are un decalaj de recuperat până să ajungă la nivelul Europei”, a explicat specialistul.

Erimescu consideră că soluțiile trebuie să includă atât capital public și privat, cât și instrumente alternative de finanțare și stimulente pentru investiții în startup-uri, precum și educație financiară mai bună, într-un context în care o parte semnificativă a economiilor rămâne neinvestită în economie reală.

