OUG care vizează prețul carburanţilor are toate avizele, dar aprobarea s-a amânat pentru joi. Ședință a Consiliului Tripartit fără sindicate – Premierul anunță un nou set de măsuri, săptămâna viitoare

OUG privind măsurile de reducere a prețurilor la combustibili a fost avizată și de Ministerul Justiției și de către vicepremierul Marian Neacșu, însă rămâne blocată, din cauza unor noi solicitări ultimative ale PSD, precum și de refuzul sindicatelor de a participa la discuțiile din Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social. Guvernul a reprogramat adoptarea pentru ședința de joi a executivului, pentru ca Ministerul Finanțelor să opereze unele modificări.

”OUG privind criza carburanţilor va fi adoptată în şedinţa ordinară de mâine (joi – n.red.) a Guvernului. În urma discuţiilor de astăzi în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, Ministerul Finanţelor va opera nişte modificari pe care le va anunţa în această seară”, anunţă, miercuri, reprezentanţii Guvernului.

Reamintim că adoptarea OUG a fost amânată de marți pentru miercuri, întrucât nu existau cele două avize și nu a putut intra în dezbaterea Consiliului Economic și Social (CES).

Miercuri, CES a avizat negativ proiectul.

Premierul, după discuția cu patronatele: Săptămâna viitoare, un nou set de măsuri. Veniturile suplimentare obținute din TVA după scumpirea carburanților vor fi transferate într-o schemă pentru atenuarea impactului creșterii prețurilor

Prim-ministrul Ilie Bolojan și reprezentanții patronatelor au discutat miercuri, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, convocat la Palatul Victoria, măsurile de intervenție necesare pentru sprijinirea populației și economiei, în contextul majorării prețului la carburanți, determinată de situația internațională.

Pachetul de măsuri guvernamentale va avea ca principii partajarea costurilor între Guvern, mediul privat și cetățeni și adoptarea unor soluții de intervenție cu efecte colaterale minime în piață, transparente și ușor de aplicat, a spus premierul, citat într-un comunicat transmis la finalul consultărilor:

”Statul român își asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor, ținând cont de capacitarea României”.

”Asigurăm cetățenii și partenerii sociali că lucrăm serios la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piața carburanților, având în vedere evoluțiile pe piețele internaționale. În prima ședință de Guvern vom aproba o Ordonanță de Urgență care să permită intervenția în piață și să asigure securitatea aprovizionării pentru cetățeni și economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluții”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a analizat, împreună cu partenerii sociali, măsurile luate recent de alte state europene privind piața carburanților, având în vedere volatilitatea creascută și dinamica.

Principalele concluzii:

Pentru sprijinirea sectoarelor transporturilor și agriculturii, Guvernul a prelungit schemele de sprijin și, în cazul transportatorilor, a majorat sumele acordate sub forma rambursării unei părți din acciza la carburant. Impactul aplicării celor două scheme de sprijin, al căror efecte indirecte vin și în sprijinul cetățenilor, este de peste 1 miliard de lei.

Odată cu aprobarea bugetului, vor fi asigurate fluxurile de plăți pentru decontări în cadrul acestor scheme de sprijin, astfel încât să fie recuperate întârzierile la decontare semnalate de organizațiile patronale.

Patronatele vor lucra împreună cu reprezentanții ministerelor la definitivarea pachetului de măsuri și la elaborarea normelor de aplicare. „Reprezentanții patronatelor și-au arătat deschiderea de a contribui la deciziile pregătite de autorități, astfel încât acestea să fie corecte, ușor de aplicat și să încurajeze un comportament responsabil pentru toți actorii în piață”, menționează comunicatul.

PSD: Măsurile trebuie completate cu o reducere a accizelor

PSD solicită Guvernului să dispună şi o reducere a accizelor, pe lângă măsurile conținute deja în proiect.

De asemenea, social-democrații acuză că intervenţia Guvernului „a venit târziu, iar efectele măsurilor anunţate sunt prea mici în raport cu majorările preţurilor la pompă înregistrate în ultimele trei săptămâni”.

„E prea târziu şi prea puţin! E nevoie de o intervenţie şi asupra accizelor!”, menționează într-un comunicat de presă PSD, partid aflat la guvernare.

„PSD subliniază că diminuarea accizelor pe carburanţi are un impact redus asupra bugetului de stat, având în vedere creşterea încasărilor din taxa pe valoare adăugată asociată acestor produse. În plus, o astfel de măsură ar scădea presiunea asupra firmelor care operează pe piaţa de carburanţi. Prin urmare, nu există niciun motiv rezonabil pentru blocarea unei astfel de măsuri care poate scădea presiunea preţurilor la pompă pentru cetăţeni şi pentru firmele româneşti”, argumentează PSD.

Astfel de măsuri au fost deja implementate de mai multe state din Uniunea Europeană, pentru protejarea economiilor naţionale.

Ce conține proiectul actual

Exportul produselor petroliere se va putea face doar cu acordul ministerului cu atribuţii în domeniul economic şi al ministerului de resort.

Se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie sau comercializează benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora, la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice.

PNL îndeamnă PSD la responsabilitatea – discuțiile pe măsuri trebuie să fie însoțite de sursele de finanțare și de impact

PNL îndeamnă partenerii de coaliţie la responsabilitate şi dialog şi anunţă că îi aşteaptă pe partenerii social-democraţi să revină la masa coaliţiei, subliniind că reducerea accizei şi plafonarea preţurilor sunt subiecte ce merită o dezbatere serioasă, cu calcule de impact, cu surse de finanţare identificate şi cu responsabilitate faţă de credibilitatea economică externă a României, nu sunt subiecte pentru campanie de imagine.

„România traversează o perioadă dificilă: scumpirea accelerată a carburanţilor, presiuni energetice generate de un conflict internaţional imprevizibil, un buget abia adoptat care trebuie acum implementat. Acestea sunt provocările reale cu care se confruntă cetăţenii români şi faţă de care Guvernul are obligaţia să răspundă cu măsuri concrete. Tocmai de aceea, PNL îi aşteaptă pe partenerii social-democraţi să revină la masa coaliţiei şi să abordeze aceste subiecte prin dialog direct, cu propuneri fundamentate şi cu asumarea răspunderii comune pentru consecinţele lor”, se precizează într-un comunicat al PSD.

De asemenea, liberalii acuză social-democrații că au transformat un subiect serios într-o campanie de imagine:

”Poziţiile exprimate public fără un fundament tehnic şi fără surse de finanţare identificate nu rezolvă nicio problemă – ele servesc altor scopuri decât interesul cetăţenilor. Reducerea accizei şi plafonarea preţurilor sunt subiecte serioase care merită o dezbatere serioasă, cu calcule de impact, cu surse de finanţare identificate şi cu responsabilitate faţă de credibilitatea economică externă a României. Nu sunt subiecte pentru campanie de imagine”.

Sindicatele se poziționează în disputa politică din interiorul coaliției

Cartel ALFA, C.N.S.L.R.- Frăţia, C.S.D.R. şi C.S.N. Meridian au anunţat că nu vor lua parte la şedinţa Consiliului, reclamând că se doreşte doar ”simularea unei dezbateri”, altfel aceste discuții ar fi avut loc înaintea ședinței de marți în care urma să fie aprobată OUG.

”Calendarul convocărilor şi programării reuniunilor, precum şi punerea în discuţie a unui proiect de act normativ asupra căruia guvernul a decis deja, prin semnătura ministerelor implicate, arată că se doreşte doar simularea unei dezbateri, cu unicul scop de a bifa etapa consultării, fără nicio intenţie de îmbunătăţire a acestui document, indiferent de argumentele partenerilor sociali. Faţă de cele de mai sus, confederaţiile sindicale reprezentative semnatare refuză intrarea în acest simulacru de dialog social şi nu vor participa la reuniunea CNT-DS de astăzi”, transmis sindicaliştii.

Şedinţa Consiliului Național Tripartit a avut loc miercuri, de la ora 11.00, fără sindicate și doar cu prezența reprezentanților Guvernului și ai patronatelor, deși BNS a explicat că aveau deja pe agendă o întâlnire cu liderii PSD atunci când au fost chemați la ședința Consiliului.

Cererea BNS de reprogramare a întâlnirii Consiliului tripartit a fost ignorată

„Considerăm că maniera în care premierul Ilie Bolojan a convocat CNTDS reflectă un dispreţ fără echivoc faţă de instituţia dialogului social din România şi faţă de rolul partenerilor sociali în procesul decizional”, a transmis, miercuri, BNS, într-un comunicat de presă.

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă cu măsuri pentru a atenua impactul majorării preţurilor carburanţilor ”se afla deja pe circuitul de avizare înainte de orice consultare reală în cadrul Consiliului Naţional Tripartit, ceea ce contravine principiilor unui dialog social autentic”.

”De asemenea, faptul că, în cursul zilei de ieri (mar’i – n.red.), Consiliul Economic şi Social nu a avizat proiectul de act normativ, iar partenerii sociali au fost nevoiţi să solicite convocarea CNTDS, evidenţiază încă o dată atitudinea superficială şi lipsită de respect a Guvernului faţă de un subiect de maximă importanţă, atât pentru populaţie, cât şi pentru mediul de afaceri. În acest context, BNS a solicitat reprogramarea şedinţei CNTDS, având în vedere că, alături de celelalte patru confederaţii sindicale reprezentative, va participa la o întâlnire cu Preşedintele Camerei Deputaţilor, stabilită anterior convocării CNTDS”, mai arată sindicaliştii.

Sorin Grindeanu și sindicatele au stabilit o consultare periodică şi transmiterea de către PSD, în coaliție, a solicitărilor confederațiilor

Sorin Grindeanu și liderii de sindicat participanți la întrunirea de miercuri de la Parlamentul parlamentului au decis o formă periodică de consultare și susținerea solicitărilor confederațiilor, la nivelul coaliţiei, de către PSD.

În perioada următoare, conducerea PSD urmează să se întâlnească și cu reprezentanții patronatelor, pentru a discuta despre problemele specifice din mediul privat.

”Ignorarea constantă a partenerilor sociali trebuie să înceteze! De prea multe ori până acum numeroase decizii au fost luate arbitrar şi inflexibil, provocând suferinţe sociale şi economice majore: recesiune tehnică, scăderea producţiei industriale şi a consumului, scăderea accelerată a puterii de cumpărare sau deprofesionalizarea masivă a sectorului bugetar în domenii critice precum sănătatea, educaţia şi absorbţia fondurilor europene”, a mai spus preşedintele PSD.

