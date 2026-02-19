Administratorii de fonduri de pensii cer schimbarea legislației pentru a putea investi în companii din industria de apărare, securitate și tehnologie dual-use, cotate la BVB

Asociația Administratorilor de Fonduri din România (AAF) propune modificarea legislației așa încât fondurile de pensii să își poată extinde investițiile în companii din industria de apărare, securitate și tehnologii dual-use cotate la Bursa de Valori București (BVB).

Comisia Europeană a clarificat deja în decembrie 2025 că sectorul de apărare este „tratat ca orice alt sector” și respectă regulile de eligibilitate ale finanțărilor durabile în conformitate cu Green Deal, conform AAF.

Asociația susține că, pentru România, modificarea va fi o adaptare pragmatică și esențială pentru siguranța economico-militară a statului și a cetățenilor săi, aliniată Strategiei Naționale de Apărare 2025–2030, dar și Strategiei de dezvoltare a pieței de capital, în contextul procesului de aderare la OECD.

AAF susține că propunerea sa contribuie la rezolvarea unei probleme a pieței românești de capital.

Fondurile de pensii absorb peste o treime din lichiditatea de la BVB

Fondurile de pensii au devenit cei mai mari investitori la BVB și generează, dar și absorb peste o treime din lichiditate. Fondurile de pensii caută să-și diversifice portofoliile, își doresc mai multe sectoare cu acțiuni de calitate în care să poată investi. Acum, când industria de apărare beneficiază de finanțări naționale și europene, fondurile de pensii pot infuza capital pe termen lung în companii strategice din aceste sectoare, beneficiind de randamente superioare, argumentează ei.

„Printr-o astfel de schimbare, România prinde din urmă un trend pe care alte țări europene îl exploatează deja”, arată asociația.

Totodată, AAF salută decizia Guvernului României de a introduce, în noul pachet de măsuri fiscale, stimulente care au ca obiectiv încurajarea investițiilor în rândul populației și creșterea nivelului de încredere în piața de capital și în administratorii de fonduri.

AAF salută deductibilitatea pentru investițiile de până la 400 de euro anual ale persoanelor fizice în acțiuni, obligațiun sau titluri de participare în fonduri de investiții

AAF precizează că, prin introducerea deductibilității pentru investițiile de până la 400 de euro anual ale persoanelor fizice în acțiuni, obligațiuni listate pe burse din UE sau titluri de participare în fonduri de investiții, România face pași importanți în direcția dezvoltării unei culturi investiționale solide, care să asigure o mai mare independență financiară în rândul populației.

„Prin stimulente fiscale directe, România se aliniază la regulamentele europene și la bunele practici existente în alte state membre, unde participarea populației la piața de capital este semnificativ mai ridicată. În același timp, această inițiativă sprijină obiectivul nostru strategic de creștere a numărului de investitori individuali și de reducere a decalajului dintre România și alte piețe europene”, este de părere Horia Gustă, președintele AAF.

Propunerile AAF au fost făcute în contextul dezbaterii publice a Legii privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creștere a investițiilor productive și a competitivității, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar.

