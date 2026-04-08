Achiziţii fictive în valoare de peste 17 milioane de lei de la societăţi „fantomă” sau cu „identitate furată” – 6 suspecți acuzați de evaziune fiscală în formă continuată

De Vladimir Ionescu

8 aprilie, 2026

Şase administratori ai unor societăţi comerciale sunt acuzaţi că au înregistrat achiziţii fictive în valoare de peste 17 milioane de lei, în domeniile construcţiilor, transportului de mărfuri şi organizării de evenimente, de la firme „fantomă” sau cu „identitate furată”. Prin acest mecanism, au generat un prejudiciu de aproximativ 3,2 milioane de lei la bugetul de stat.

Anchetatorii au pus sechestru asigurător pe cinci case, trei apartamente şi 12 terenuri intravilane şi extravilane.

În acest dosar, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Municipiului București au pus în mişcare acţiunea penală împotriva a şase persoane pentru evaziune fiscală.


Detaliile dosarului, descrise într-un comunicat al parchetului:

  • Cei şase inculpaţi sunt acuzaţi că, în calitate de administratori a cinci societăţi comerciale au dispus în mod repetat, în perioada 2018-2022, cu scopul de a se sustrage obligaţiilor fiscale, evidenţierea în contabilitatea societăţilor şi declararea fiscală a unor achiziţii de bunuri şi servicii de la nouă societăţi „fantomă” şi de la două firme „cu identitate furată”, în valoare totală de 17.460.328 lei, reprezentând operaţiuni comerciale fictive. 

  • Prin acest mecanism infracţional au cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 3.202.621 lei (669.623 euro), reprezentând TVA şi impozit pe profit.

  • Patru dintre inculpaţi au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

  • Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor până la concurenţa sumei de 3.202.621 lei. 

  • Măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra a cinci case, trei apartamente şi 12 terenuri intravilane şi extravilane a căror evaluare acoperă prejudiciul cauzat.

  • De asemenea, unul dintre suspecţi, în procedura aducerii la cunoştinţă a acuzaţiei penale, a achitat în integralitate prejudiciul reţinut în sarcina sa, mai arată sursa citată.

(Citește și: Platforma eLicitații ANAF – "Suspiciuni de integritate" în rândul angajaţilor Fiscului. Declanșatorul – neconcordanţe între bunurile confiscate concret și cele din acte)

