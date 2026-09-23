Franklin Templeton se retrage din cursa pentru administrarea Fondului Proprietatea – Cine va prelua Fondul

Franklin Templeton International Services (FTIS), administratorul Fondului Proprietatea (FP) de peste 15 ani, a anunțat miercuri că își retrage candidatura și se retrage din procesul de selecție pentru numirea unui nou administrator FP, proces reluat recent și condus de un nou board, în fruntea căruia se află oficiali ai Ministerului Finanțelor, respectiv Ștefan Nanu, directorul Trezoreriei de stat.

Decizia vine după o evaluare realizată de Comitetul Reprezentanților, publicată pe 28 august, care a plasat Franklin Templeton pe locul 2 într-un clasament format din 3 candidați la administrarea FP, respectiv după cea a SAI Muntenia Invest, care administrează fostul SIF Muntenia (SIF4 – actualmente Longshield Investment Group) și controlat de fostul SIF Banat-Crișana (SIF1 – actualmente Lion Capital), controlat la rândul său de un grup condus de fostul ministrul de Finanțe Bogdan Drăgoi – care e președinte și director general la SIF1.

În acea evaluare, SAI Muntenia Invest a primit 66,28 puncte din 100 în raportul comparativ publicat în final de august de Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea, înaintea actualului administrator, Franklin Templeton, cu 57,30 puncte, și a lituanienilor de la INVL Asset Management, cu 52,81, înaintea votului acționarilor din 29-30 septembrie.

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Franklin Templeton a contestat anterior evaluarea Comitetului Reprezentanților pentru administrarea fondului, considerând că aceasta „nu reflectă pe deplin” ceea ce numește „istoricul său dovedit de performanță”, infrastructura de guvernanță și control și propunerea depusă.

”În urma unei analize aprofundate a punctajului și a evaluării aplicate ofertei sale în cadrul procesului de selecție, FTIS a identificat aspecte semnificative cu privire la care punctul său de vedere sale diferă în mod substanțial de evaluarea realizată de Comitetul Reprezentanților. FTIS a solicitat Comitetului Reprezentanților să furnizeze clarificări și detalii suplimentare cu privire la grila de punctaj aplicată și metodologia de evaluare utilizată, însă nu a primit astfel de clarificări”, arată un comunicat transmis miercuri.

În comunicat se mai precizează: ”După analizarea cu atenție a rezultatelor procesului de selecție până în prezent și a tuturor aspectelor relevante, FTIS a decis să își retragă candidatura și să se retragă din procesul de selecție pentru numirea unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondului Proprietatea, pentru un mandat de patru ani”.

Franklin Templeton spune că va mai administra FP până la expirarea mandatului actual, la data de 1 aprilie 2027, și va sprijini pe deplin transferul atribuțiilor către noul Administrator Unic al Fondului.

Într-un comunicat anterior, transmis pe 14 septembrie, Franklin Templeton arăta că evaluarea comparativă a Comitetului Reprezentanților, publicată la 28 august 2026, nu reflectă în mod adecvat istoricul său dovedit de performanță de 15 ani, platforma locală solidă, infrastructura de guvernanță și control și propunerea aliniată intereselor acționarilor.

”Franklin Templeton consideră că evaluarea ar trebui să acorde un punctaj corespunzător mai multor calități obiective demonstrate de-a lungul celor peste 15 ani de administrare a Fondului, inclusiv randamentele pe termen lung generate pentru acționari, capitalul returnat investitorilor, realizarea unor tranzacții de referință pe piața de capital, existența unei echipe și a unei infrastructuri locale consacrate, continuitatea administrării, cadrul solid de guvernanță și control, respectarea deplină și continuă a cerințelor de reglementare, precum și accesul la resursele globale de investiții, risc și operațiuni ale Franklin Templeton, toate aceste elemente fiind documentate în detaliu în răspunsul la RfP”, a transmis pe 14 septembrie Franklin Templeton.

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Daniel Naftali, Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea, a declarat: „Fondul Proprietatea a fost înființat cu scopul unic de a despăgubi persoanele fizice și juridice ale căror proprietăți au fost confiscate în perioada regimului comunist. Echipa noastră este mândră că a contribuit la îndeplinirea obiectivelor procesului de restituire, obținând performanțe foarte solide pe întreaga durată a mandatului nostru de Administrator al Fondului. Realizările noastre reflectă expertiza aprofundată, angajamentul și perseverența echipei noastre din București, a cărei activitate a contribuit la dezvoltarea pieței de capital din România și la schimbarea percepției asupra României în rândul comunității internaționale de investiții. Deși Franklin Templeton a decis să se retragă din actualul proces de selecție, rămânem pe deplin dedicați îndeplinirii tuturor responsabilităților noastre de administrare a Fondului cu aceeași diligență și profesionalism, până la încheierea mandatului nostru.”

Comunicatul de miercuri al Franklin Templeton mai include câteva dintre realizările și contribuțiile la economia și piața de capital din România ale companiei de administrare:

Generarea unui randament total pentru acționari de 1.011% exprimat în USD și de 1.536% exprimat în RON, depășind performanța principalilor indici ai piețelor globale, regionale și locale, de la listarea Fondului la Bursa de Valori București, în ianuarie 2011, și până la 30 iunie 2026.

Finalizarea a aproape 50 de tranzacții, cu o valoare cumulată de aproximativ 4,3 miliarde USD, inclusiv listarea istorică a Hidroelectrica S.A., a treia cea mai mare listare realizată vreodată pe o bursă din Europa Centrală, cea mai mare din istoria României și cel mai mare IPO din Europa în 2023. În ultimii 15 ani, Fondul Proprietatea a reprezentat peste 60% din valoarea totală a tranzacțiilor de pe piața de capital (ECM) derulate la Bursa de Valori București, cu o valoare cumulată de 3,5 miliarde USD.

Contribuția la atragerea în România a 1,5 miliarde USD sub formă de noi investiții străine de portofoliu.

Distribuirea către acționarii Fondului a 29,2 miliarde RON (aproximativ 7,1 miliarde USD) prin dividende, returnări de capital și programe de răscumpărare de acțiuni.

A contribuit la creșterea vizibilității și atractivității României ca destinație de investiții în rândul investitorilor locali și internaționali, prin 6.200 de întâlniri cu investitori instituționali, 2.200 de teleconferințe și peste 260 de roadshow-uri, evenimente dedicate investitorilor și conferințe.

Călin Meteș, Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea, a declarat: „Pe parcursul celor 16 ani în care am administrat Fondul Proprietatea, echipa noastră din București, susținută de întreaga organizație Franklin Templeton, a transformat Fondul într-un reper în ceea ce privește administrarea profesionistă a activelor și guvernanța corporativă în România. Prin implicare activă, o alocare disciplinată a capitalului și tranzacții de referință, am urmărit în mod constant un singur obiectiv: crearea de valoare sustenabilă pentru acționarii Fondului, contribuind, în același timp, la dezvoltarea pieței locale de capital. Suntem mândri de ceea ce am reușit să realizăm în România și pentru România”.

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