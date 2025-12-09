Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, interesat de un nou mandat – A intrat în negocieri directe cu Comitetul Reprezentanților Acționarilor

Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea (FP) de 15 ani, va intra în negocieri directe cu Comitetul Reprezentanților de la FP pentru un nou mandat de 4 ani, iar în acest sens a comunicat termenii comerciali cheie propuși în vederea evaluării și luării în considerare de către forul de conducere al FP.

Administrarea Fondului Proprietatea a fost un subiect de dispută în rândul acționarilor FP și al conducerii. Disputa s-a încheiat cu revocarea Comitetului Reprezentanților și alegerea unor noi membri în noiembrie, după ce un grup de acționari a reușit să convingă restul acționarilor – inclusiv Ministerul Finanțelor – să anuleze și să reia procesul procesul de selecție în urma căruia a fost desemnat ca administrator un consorțiu format din IRE AIFM HUB cu sediul în Luxemburg și Impetum Management, denumit ROCA FP.

În 25 noiembrie, noul Comitet al Reprezentanților a cerut Franklin Templeton să clarifice ce intenții nu mai târziu de 5 decembrie, adică dacă mai vrea să fie administrator și în ce condiții, în contextul în care a fost lansat oficial un proces de selecție a unui nou administrator de fond, proces care este în desfășurare. Mandatul Franklin Templeton se încheie oficial la 1 aprilie 2026.



În același timp, la AGA din 29 septembrie, acționarii au aprobat reînnoirea mandatului Franklin Templeton și au împuternicit Comitetul Reprezentanților să negocieze durata, termenii comerciali și proiectul viitorului contract de administrare, înainte de a convoca o nouă adunare generală pentru aprobarea noului contract de administrare.

Acționarii mici au reclamat performanțele slabe ale fondurilor ROCA și selecția netransparentă – Americanii de la Franklin Templeton au maximizat randamentele pentru acționari

”Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea SA („Fondul”) dorește să informeze acționarii că, în data de 5 decembrie 2025, a răspuns scrisorii adresate Administratorului Fondului de către Comitetul Reprezentanților din 25 noiembrie 2025.



În conformitate cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Fondului din 29 septembrie 2025 privind reînnoirea mandatului Administratorului Fondului și decizia acționarilor de a autoriza Comitetul Reprezentanților să negocieze durata mandatului, termenii comerciali și proiectul contractului de administrare înainte de convocarea adunării generale a acționarilor pentru aprobarea noului Contract de Administrare, Administratorul Fondului și-a exprimat disponibilitatea de a intra în negocieri directe cu Comitetul Reprezentanților pentru un nou mandat de 4 ani și a comunicat Comitetului Reprezentanților termenii comerciali cheie propuși în vederea evaluării și luării în considerare de către acesta.



FTIS rămâne pe deplin angajat în ceea ce privește responsabilitățile față de Fond și acționarii săi și continuă să valorifice expertiza și capacitățile echipei sale din București, susținută de întreaga organizație”, arată Franklin Templeton în raportul transmis de FP Bursei.

