Administrația Trump impune de vineri noapte noi tarife vamale de 10-12,5% asupra importurilor din 60 de țări, invocând munca forțată

Administrația Trump va impune de vineri noapte noi tarife vamale de 10% și 12,5% asupra bunurilor provenite de la 60 de parteneri comerciali, inclusiv din țările Uniunii Europene, invocând faptul că țările vizate nu au aplicat în mod eficient interdicția privind importul de bunuri produse prin muncă forțată, relatează Reuters. Noile taxe vamale vin chiar în momentul în care expiră un alt tarif global, temporar, de 10%,

Noile tarife, introduse la indicația președintelui Donald Trump, reprezintă cea mai recentă încercare a administrației americane de a restabili un regim de taxe la import la nivel global, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele sale anunțate în aprilie 2025, de așa-numita „Ziua Eliberării”, cuprinse între 10% și 50%, impuse anul trecut în temeiul unei legi privind situațiile de urgență națională, despre care instanța supremă americană a decis în februarie că nu era aplicabilă.

Tarifele vamale, menite să reducă deficitul comercial și să aducă înapoi în SUA marea industrie

Noile tarife, anunțate joi într-o notificare publicată în Registrul Federal, vor acoperi 99,4% din importurile SUA, dar vor include numeroase exceptări de produse, precum petrolul și gazele, îngrășămintele și anumite produse alimentare.

În baza Secțiunii 301 din Legea comerțului din 1974, noile taxe îi permit administrației să mențină un prag minim tarifar pentru aproape toate importurile SUA, în pofida eșecului de la Curtea Supremă. Tarifele sunt, de asemenea, susceptibile să fie expuse unui risc juridic mai redus decât cele anulate în februarie, deoarece Secțiunea 301 a trecut anterior de contestări în instanță.

Administrația Trump a răspuns hotărârii Curții Supreme din februarie prin impunerea unui tarif global temporar de 10% pentru 150 de zile, care expiră vineri la ora 00:01, ora coastei de est a SUA. Noile taxe vor intra în vigoare exact în același moment, iar bunurile aflate deja în tranzit vor fi exceptate până la 28 iulie, ora 00:01, ora coastei de est.

„Statele Unite au de aproape un secol o interdicție asupra importurilor de bunuri produse prin muncă forțată și o aplică riguros. Este de mult timpul ca partenerii noștri comerciali să facă același lucru. Măsura va începe să corecteze atât un abuz asupra drepturilor omului, cât și o practică comercială care distorsionează concurența, pentru a îmbunătăți bunăstarea lucrătorilor de pretutindeni”, a declarat reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, citat de Reuters.

Noile tarife nu vor afecta acordurile comerciale deja convenite, spun oficialii SUA

Greer a promis anterior că, în cazul țărilor care au încheiat acorduri comerciale cu Washingtonul și pentru care au fost stabilite plafoane tarifare, noile taxe privind munca forțată nu le vor împinge peste aceste limite.

Conform deciziei finale, SUA vor impune un tarif de 10% asupra bunurilor provenite din Argentina, Bangladesh, Regatul Unit, Cambodgia, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonezia, Iordania, Malaysia, Mexic, Pakistan, Sri Lanka și Trinidad și Tobago.

Uniunea Europeană, Taiwan, Japonia, Coreea de Sud și Elveția au primit niveluri care, cumulate cu tarifele existente aplicate pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate, vor ajunge la 10% sau 12,5%.

Celelalte 38 de țări au primit un tarif de 12,5%. Printre acestea se află China, acuzată de SUA că ține minoritatea uigură în lagăre de muncă, acuzație pe care Beijingul o neagă.

Reuters adaugă că oficiali ai administrației Trump le-au transmis omologilor chinezi că intenționează să readucă tarifele din al doilea mandat al lui Trump asupra bunurilor chinezești la nivelul de 20% convenit în cadrul armistițiului comercial încheiat cu președintele chinez Xi Jinping în noiembrie 2025, fără a depăși însă această limită.

Înainte de măsura de vineri, nivelul tarifar aplicat Chinei scăzuse la 10%, fără a include taxele de 25% impuse în primul mandat al lui Trump asupra bunurilor industriale.

Țările protestează

Măsura a provocat reacții de protest din partea unor state, mai arată Reuters.

Ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, a declarat că „nu există nicio bază pentru acest tarif împotriva Norvegiei, deoarece avem deja reguli clare menite să împiedice comerțul cu bunuri produse prin muncă forțată”.

Australia și Brazilia au descris noile tarife drept nejustificate și au anunțat că vor încerca să obțină eliminarea lor, în timp ce Canada, vizată luni de noi tarife impuse de Trump asupra unor bunuri în valoare de 20 de miliarde de dolari, a avut o reacție mai rezervată față de aceste taxe „unilaterale”.

„Vom continua să discutăm constructiv cu Statele Unite pe această temă, precum și asupra altor chestiuni rămase nerezolvate, în săptămânile următoare, în beneficiul reciproc al cetățenilor noștri”, a declarat Dominic LeBlanc, ministrul canadian responsabil de relațiile comerciale cu SUA.

Tarife similare, dar un instrument diferit

„Așa cum era de așteptat, tarifele privind munca forțată reproduc în mare parte nivelurile actuale negociate în diverse acorduri comerciale reciproce și înlocuiesc taxele de 10% impuse în baza Secțiunii 122, care expiră vineri”, a declarat Tim Brightbill, partener specializat în drept comercial la firma Wiley Rein din Washington.

Un înalt oficial al administrației Trump a respins sugestiile potrivit cărora tarifele privind munca forțată ar reprezenta pur și simplu un înlocuitor direct al taxelor care expiră, în pofida momentului ales, a nivelurilor similare și a acoperirii aproape totale a importurilor SUA.

Oficialul a spus că SUA au interdicții mai stricte asupra importurilor de bunuri produse prin muncă forțată și le aplică mai riguros decât orice altă țară, ceea ce le-ar oferi rivalilor un avantaj comercial incorect față de Statele Unite.

Ryan Majerus, avocat specializat în comerț și fost oficial al Departamentului Comerțului, a declarat că noile tarife ar putea fi mai greu de contestat în instanță, deoarece Secțiunea 301 a trecut de provocări juridice anterioare, iar unii judecători ar putea fi reticenți să blocheze măsuri menite să reducă munca forțată.

„Odată ce taxele din Secțiunea 301 sunt introduse, administrația are multă flexibilitate pentru a le ajusta. Este un baros. Este menit și să păstreze pragul de bază de 10%, iar ei cred că sunt bine protejați atunci când măsura va ajunge în instanță”, a spus Majerus, partener la King & Spalding.

Lista exceptărilor, extinsă

Numeroase bunuri vor fi exceptate de la noile taxe, inclusiv petrolul și gazele, îngrășămintele, anumite produse alimentare și bunurile care sunt deja supuse tarifelor de securitate națională prevăzute de Secțiunea 232, precum automobilele, oțelul, aluminiul și cuprul, au mai declarat oficialii americani.

Vor fi exceptate și alte bunuri care respectă Acordul SUA-Mexic-Canada, datorită gradului ridicat de integrare a lanțului nord-american de aprovizionare și ponderii mari a conținutului american din aceste produse.

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