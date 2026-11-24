Statele Unite se pregătesc să majoreze taxele vamale aplicate Chinei și altor zeci de țări despre care administrația Trump susține că afectează companiile americane prin subvenționarea producției industriale interne, a scris marți Wall Street Journal, citând persoane familiarizate cu planurile Casei Albe.

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, ar urma să prezinte chiar în această săptămână rezultatele unei investigații tarifare desfășurate pe parcursul mai multor luni privind subvențiile industriale acordate de China, Uniunea Europeană și alte 14 țări, au declarat sursele WSJ, avertizând că acest calendar ar putea totuși suferi modificări.

Greer a afirmat că subvențiile și alte forme de sprijin guvernamental au generat capacități industriale excedentare în economiile vizate, permițând companiilor acestora să inunde piețele globale cu produse mai ieftine și să submineze competitivitatea producătorilor americani.

Noile majorări vor aduce tarifele la nivelurile stabilite în 2025, înainte ca Curtea Supremă a SUA să dea o decizie de anulare a unora din noile taxe

WSJ mai scrie că publicarea rezultatelor investigației USTR în această săptămână ar putea contribui la deturnarea atenției de la controversa în desfășurare din jurul directorului general al Nvidia, Jensen Huang, și de la întrebările privind informațiile pe care guvernul american le deținea despre presupusa implicare a companiei sale în introducerea ilegală în China a unor cipuri avansate pentru inteligență artificială. În urma scandalului, parlamentari din ambele partide de la Washington au pus sub semnul întrebării politica administrației față de Beijing.

Anunțul USTR va însemna, cel mai probabil, taxe vamale mai mari pentru zeci de țări, inclusiv China, Japonia, Coreea de Sud și cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Noile taxe vor acoperi majoritatea produselor exportate de aceste economii, deși probabil vor exclude anumite bunuri industriale, precum oțelul, aluminiul și automobilele, care sunt deja supuse unor taxe vamale în baza unui mecanism separat, justificat prin considerente de securitate națională.

Nivelurile finale ale taxelor vamale nu sunt încă stabilite, însă oficialii administrației au declarat în repetate rânduri că intenționează să impună tarife similare celor introduse de Trump în 2025, înainte ca Curtea Supremă să anuleze primul set de taxe vamale, în februarie 2026. Atunci, Curtea Supremă a stabilit că președintele și-a depășit autoritatea impunând tarife invocând situații de urgență națională.

Asta a însemnat că pentru majoritatea țărilor tarifele de import au scăzust – de la niveluri de 15% la 10% pentru o bună parte din țările UE sau de la 18-19% pentru India și țările din Asia. Trump a anunțat atunci și începerea unor investigații comerciale la finalul cărora SUA urmăresc să reimpună tarifele aflate în vigoare înaintea hotărârii Curții Supreme.

Investigațiile va oferi certitudine juridică măsurilor tarifare ale administrației Trump – UE va primi taxe vamale de cel mult 15%

Țările care au încheiat acorduri comerciale cu administrația Trump, precum Japonia, Uniunea Europeană și altele, vor avea probabil niveluri generale ale taxelor vamale care să reflecte înțelegerile semnate înaintea deciziei Curții Supreme, au declarat sursele WSJ, familiarizate cu planurile Casei Albe. Asta înseamnă că UE, Japonia și Coreea de Sud ar urma să fie supuse unor taxe vamale de cel mult 15%, în timp ce alte țări, precum Vietnam și India, s-ar putea confrunta cu tarife mai ridicate, în funcție de acordurile încheiate cu Trump.

China va fi probabil supusă unor taxe vamale mai mari decât multe dintre celelalte țări vizate, au precizat sursele, întrucât oficialii administrației Trump au susținut că subvențiile acordate de Beijing sunt deosebit de extinse și provoacă perturbări semnificative economiei globale.

Administrația ar putea include, de asemenea, prevederi care să îi permită majorarea taxelor vamale aplicate anumitor țări în cazul în care supracapacitatea lor industrială se accentuează sau dacă acestea nu adoptă modificări de politică economică în cadrul viitoarelor negocieri cu SUA, au adăugat unele dintre surse.

Noile taxe vamale vor fi, cel mai probabil, adăugate celor introduse printr-o măsură comercială separată, anunțată în iulie, care urmărea sancționarea țărilor ce nu împiedică comercializarea bunurilor produse prin muncă forțată. Această măsură a stabilit taxe vamale cuprinse între 10% și 12,5% pentru un grup de 60 de economii, însă este contestată în instanță.

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