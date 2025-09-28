Administrația Trump organizează o licitație pentru acordarea unei licențe pentru exploatarea unei noi mine de cărbune

Biroul de Administrare al Teritoriului (BLM) din Statele Unite, instituție asemănătoare cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale din România, a lansat o licitație pentru acordarea unei licențe pentru exploatarea a peste 300 de milioane de tone de cărbune, în cel mai recent exemplu că guvernul federal ia foarte în serios producția de energie din surse convenționale.

Mina de cărbune pentru care BLM organizează licitația se află pe un teren proprietate a statului federal din Wyoming și conține în total 440 de milioane tone de combustibil solid, din care 365 milioane tone sunt considerate a putea fi exploatate la suprafață, scrie presa locală.

Anunțul privind licitația pentru exploatarea carboniferă din Wyoming vine după ce guvernul federal a decis amânarea opririi termocentralelor pe cărbune ca răspuns la creșterea cererii de energie electrică pentru centrele de date necesare pentru dezvoltarea proiectelor de inteligență artificială.

„Sobrietatea energetică a revenit la Washington, D.C. Ne concentrăm pe bunăstarea cetățenilor americani și pe prețul utilităților, evitând apariția penelor de curent”, a declarat secretarul pentru Energie, Chris Wright, citat de Reuters. „Trebuie să oprim scoaterea din funcțiune a capacității existente în termocentrale.” Declarația a însoțit anunțul privind amânarea închiderii centralelor electrice pe cărbune, despre care Wright a spus că se așteaptă ca majoritatea dintre ele să fie menținute în funcțiune pentru mai mult timp. Secretarul pentru energie a mai spus că nu exclude prelungirea duratei de viață a acestor centrale.

Această acțiune se încadrează în prioritizarea de către președintele Donald Trump a producției de energie electrică în bandă, dar evidențiază și schimbarea destul de bruscă a tendințelor cererii de energie electrică din SUA. Timp de ani, chiar decenii, cererea de energie electrică în SUA a fost destul de stabilă. Acum, aceasta crește datorită cursei inteligenței artificiale în care sunt angrenate marile companii tehnologice, iar o nouă cursă a început: cursa pentru asigurarea unor surse de energie electrică pentru centrele de date.

Din cauza acestei creșteri a cererii, sunt necesare capacități noi de producție în SUA însumând aproximativ 100 GW – excluzând energia eoliană și solară – pentru a asigura furnizarea de energie electrică centrelor de date.

***