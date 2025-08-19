Administrația Trump interzice construirea de centrale solare pe terenuri agricole – miza e securitatea alimentară a SUA

Departamentul Agriculturii din SUA a interzis scoaterea terenurilor din circuitul agricol în vederea înființării de centrale fotovoltaice, subvențiile de la stat pentru dezvoltatorii „verzi” depășind profiturile fermelor agricole.

Secretarul Agriculturii, Brooke Rollins, a anunțat decizia pe rețeaua X: „Milioane de acri de teren agricol de calitate superioară devin inutilizabili, ca să se construiască centrale solare subvenționate prin Green New Deal. Această distrugere a fermelor noastre și a solului de calitate superioară lasă țara noastră fără viitor pentru următoarea generație de fermieri” … „Începând de astăzi, @USDA (Departamentul Agriculturii) nu va mai implementa programe pentru finanțarea proiectelor solare sau eoliene pe terenuri agricole productive, punând capăt ajutoarelor financiare masive din banii contribuabililor. De asemenea, oprește utilizarea panourilor fabricate de adversarii noștri, precum China”, a mai scris Brooke Rollins.

Centralele solare, mai profitabile decât culturile agricole

Construirea de instalații solare pe terenuri agricole a devenit o practică larg răspândită în SUA și, mai recent, și în Marea Britanie, ca și în alte părți ale Europei. Dezvoltatorii de centrale solare își permit să ofere fermierilor mai mulți bani pentru a primi folosința terenurilor pentru a produce energie solară decât profiturile agricole pe care aceștia le obțineau, ceea ce i-a motivat pe mulți să accepte astfel de acorduri. Totuși, îngrijorarea cu privire la această practică a crescut și ea, deoarece terenurile agricole sunt folosite pentru a produce alimente, iar înlocuirea producției alimentare cu producția de electricitate a stârnit îngrijorări cu privire la securitatea alimentară.

Subvenții de miliarde de dolari

Reuters relatează că Departamentul Agriculturii a finanțat anterior proiecte eoliene și energetice în valoare de peste 2 miliarde de dolari prin intermediul programului Rural Energy for America. Agenția a citat, de asemenea, date din 2020 care arată că suprafața de teren agricol „afectată” de energie eoliană și solară se ridica la un total de 424.000 de acri, ceea ce reprezenta mai puțin de 0,05% din totalul suprafeței cultivabile ale țării, de aproape 900 de milioane de acri, conform datelor Departamentului Agriculturii.

Cu toate acestea, de atunci au trecut cinci ani, iar suprafețele de teren scoase din circuitul agricol de dezvoltatorii „verzi”, ar fi putut crește exponențial, dat fiind sprijinul complet dat de administrația democrată Biden-Harris pentru energiile regenerabile în general și eoliană și solară în special.

Cititi si: Ministerul Energiei a semnat trei contracte PNRR pentru capacitățile de stocare a energiei și producția de panouri solare

***