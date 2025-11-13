Administrația Trump include în lista mineralelor critice cărbunele și uraniul, alături de minerale precum cupru, argint, potasiu și fosfor

Combustibililor fosili li s-a acordat un rol principal în cadrul eforturilor administrației Trump de a asigura o aprovizionare sigură cu minerale critice.

Departamentul de Interne al SUA a adăugat 10 minerale pe lista mineralelor critice pe care le consideră esențiale pentru economia și securitatea națională. Astfel, alături de cărbunele cocsificabil, lista mai include cupru, uraniu, argint, bor, plumb, fosfați, potasiu, reniu și siliciu.

Așa cum a relatat Reuters, lista definește eforturile Washingtonului de a asigura aprovizionarea cu materiile prime necesare pentru industria de apărare, prelucrătoare și energetică. Totodată, lista indică ce proiecte se pot califica pentru a beneficia de subvenții federale, facilități fiscale, stabilește prioritățile naționale în materie de explorare și stocare și semnalează investitorilor privați direcțiile în care guvernul acordă o importanță strategică pe termen lung.

Oficialii și liderii din industrie spun că consolidarea producției interne protejează SUA de potențialele șocuri din aprovizionare sau restricții la export impuse de țările cu care concurează precum China, care domină piața globală a multor minerale critice.

Totuși, este surprinzătoare includerea cărbunelui cocsificabil, care se utilizează pentru producția de oțel, împreună cu uraniul, care în formă concentrată alimentează reactoarele nucleare.

Statele Unite sunt cea mai mare putere nucleară atât în capacitatea instalată în reactoare, cât și generarea de energie electrică. Cu o capacitate instalată de 102 GW se situează peste Franța sau China.

Unele dintre minele de cărbune din SUA s-au închis în ultimele luni pe fondul unei oferte crescute și al reducerii exporturilor către China, care a impus un tarif suplimentar de 15% cărbunelui american, conform Reuters.

Decizia de a adăuga cărbunele cocsificabil pe lista mineralelor critice se potrivește cu agenda pro-combustibili fosili a președintelui Donald Trump.

Trump sprijină exploatarea cărbunelui, aprobând concesionarea de terenuri aflate în propietatea statului pentru activități de minerit și prin acordarea de sprijin financiar termocentraleloe aflate în funcțiune. Administrația sa a retras sau a relaxat, de asemenea, mai multe reglementări de mediu datând din perioada Obama, inclusiv Planul pentru Energie Curată, reglementările privind apele uzate de la centralele pe cărbune și standardele privind poluarea aerului. Obiectivul a fost reducerea costurilor de producție pentru exploatarea cărbunelui și termocentrale.

