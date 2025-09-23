Administrația Trump cere Băncii Mondiale să reia finanțarea proiectelor noi de exploatare a gazelor și petrolului

Administrația Trump cere Băncii Mondiale să reia creditarea pentru dezvoltarea proiectelor în domeniul extracției de petrol și gaze naturale, ceea ce ar reprezenta o schimbare radicală a politicii instituției financiare internaționale care a blocat finanțările acordate proiectelor din domeniul combustibililor fosili.

În 2017, conducerea Băncii Mondiale a anunțat că, începând din 2019, nu va mai finanța proiectele upstream (explorare & exploatare) de petrol și gaze naturale. A făcut doar o excepție pentru ca în „circumstanțe excepționale, se va lua în considerare finanțarea proiectelor upstream de gaze naturale în cele mai sărace țări, unde există un beneficiu real în ceea ce privește accesul la energie pentru persoanele sărace, iar proiectul se încadrează în angajamentele țărilor asumate prin Acordul de la Paris.”

Dar grupul bancar a menționat că „administrația SUA insistă în prezent asupra extinderii finanțărilor în domeniul combustibililor fosili, în special în sectorul upstream al gazelor naturale, prioritizând securitatea energetică în locul oricăror preocupări legate de schimbările climatice, au declarat oficiali din domeniul dezvoltării pentru Financial Times.

SUA insistă, de asemenea, pentru ca și alte bănci de dezvoltare să finanțeze proiectele de exploatare a combustibililor fosili, inclusiv proiecte de construirea de conducte pentru transportul gazelor, potrivit surselor FT.

În ultimii ani, Banca Mondială și multe bănci comerciale au renunțat la acordarea de împrumuturi proiectelor care implică dezvoltarea de exploatări de combustibili fosili, inclusiv cărbune, nisipuri bituminoase și petrol și gaze în Arctica. Băncile au fost supuse unei presiuni intense din partea acționarilor și a altor persoane interesate pentru a-și reduce expunerea pe combustibili fosili și a-și alinia portofoliile de creditare la realizarea obiectivelor Acordului de la Paris.

Dar rolurile s-au schimbat, Administrația SUA promovează în prezent puternic combustibilii fosili și crește dominația Americii pe piața internațională de petrol și gaze.

„O strategie energetică care să includă toate cele menționate mai sus, care să prevadă finanțarea gazelor din upstream, ar fi un pas pozitiv către reconectarea Băncii Mondiale și a tuturor celorlalte bănci internaționale de dezvoltare la misiunile lor principale de creștere economică și reducere a sărăciei”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei SUA pentru FT.

După ani de control și includere pe liste negre din partea statelor republicane din SUA și procese intentate de procurorii generali republicani, băncile și administratorii de active din America de Nord au început să renunțe în masă la aspirațiile net-zero în urma victoriei electorale a președintelui Trump.

Principalele bănci din SUA și patru dintre cele mai mari bănci din Canada nu mai fac parte din Alianța Bancară Net-Zero (NZBA), un grup de bănci globale de top care s-au angajat să își alinieze activitățile de creditare, investiții și piețe de capital cu emisii net-zero de gaze cu efect de seră până în 2050.

***