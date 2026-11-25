Administrația Trump a propus noi tarife vamale de până la 20% pentru China, Uniunea Europeană și alți 12 parteneri comerciali importanți ai SUA, care ar urma să intre în vigoare anul viitor, în urma unei investigații de opt luni privind excedentul de capacitate de producție industrială, a relatat miercuri Yahoo Finance.

Tariful propus de 20% pentru numeroase produse chinezești s-ar adăuga cel puțin unora dintre tarifele deja existente, astfel încât nivelul cumulat al acestora ar depăși 40% în anumite sectoare. Armistițiul comercial SUA-China urmează să expire pe 10 ianuarie, nefiind clar în acest moment dacă China va riposta la noile tarife americane.

Taxele propuse urmăresc să înlocuiască tarifele globale anunțate în aprilie 2025, pe care Curtea Supremă a SUA le-a invalidat în februarie, potrivit agențiilor de presă internaționale. Reprezentantul SUA pentru Comerț, Jamieson Greer, a inițiat ancheta pe 11 martie, în baza Secțiunii 301 din Legea comerțului din 1974, vizând excesul structural de capacitate de producție din mai multe economii, printre care India, Japonia, Coreea de Sud, Mexic și Vietnam, potrivit Oficiului Reprezentantului SUA pentru Comerț.

Noile majorări vor aduce tarifele la nivelurile stabilite în 2025, înainte ca Curtea Supremă a SUA să dea o decizie de anulare a unora din noile taxe

Potrivit Yahoo Finance, noile tarife nu vor intra în vigoare decât după audieri suplimentare și o perioadă de consultare publică, „probabil cel mai devreme în ianuarie”, potrivit unui oficial american care a realizat un briefing cu jurnaliștii de la Casa Albă, înaintea anunțului oficial.

Un nou tarif de 20% este propus și pentru Vietnam.

Oficialul american a declarat că tarifele ar putea crește și mai mult, în funcție de reacția acestor țări, adăugând că investigația a concluzionat că introducerea unui nou tarif de 40% pentru China și de 35% pentru Vietnam ar fi „justificată”, chiar dacă, pentru moment, sunt propuse niveluri mai reduse, ca urmare a negocierilor în curs.

Tarifele nu vor depăși 15% pentru țările UE, Japonia și Coreea de Sud – China a mutat capacități industriale în Vietnam

Impactul asupra altor economii ar putea fi mai limitat, noile tarife fiind concepute astfel încât să nu depășească nivelurile negociate în cadrul acordurilor comerciale recente. Astfel, în cazul unor parteneri comerciali precum Uniunea Europeană, Coreea de Sud și Japonia, tarifele nu ar urma să depășească 15%.

Noile tarife nu vizează produse-cheie precum semiconductorii, dar nici automobilele, oțelul și aluminiul, care fac obiectul unui regim tarifar separat. Vor fi exceptate și alte bunuri pentru care administrația Trump a introdus derogări în ultimele luni, inclusiv anumite produse energetice și alimentare.

Investigația a fost desfășurată în temeiul Secțiunii 301 din Legea comerțului din 1974 și a vizat Bangladesh, Cambodgia, China, Uniunea Europeană, India, Indonezia, Japonia, Coreea de Sud, Malaysia, Singapore, Elveția, Taiwan, Thailanda și Vietnam.

Norvegia și Mexicul au făcut, de asemenea, obiectul investigației, însă concluziile în cazul acestor două țări sunt încă în curs de analiză.

„Un efort de restabilire a structurii tarifare anterioare”

Noile tarife vizează în mod oficial ceea ce administrația Trump consideră a fi subvenții ilegale acordate de alte state pentru crearea unui excedent de capacitate de producție industrială, practici pe care SUA le-au calificat drept „nejustificate și care împovărează sau restricționează comerțul american”.

„Din păcate, aceasta nu este o problemă nouă. A creat dezechilibre grave la nivel mondial și a afectat în special comerțul american”, a declarat oficialul american.

În unele cazuri, noile tarife le vor înlocui pe cele cuprinse între 10% și 12,5%, intrate în vigoare în iulie și aplicate unui număr de 60 dintre principalii parteneri comerciali ai SUA, în legătură cu utilizarea muncii forțate.

Tarifele mai ridicate, impuse ca urmare a excedentului de capacitate de producție, le vor înlocui pe cele legate de munca forțată în cazul țărilor care au făcut obiectul ambelor investigații.

Rata tarifară a SUA e în prezent la 11,3%, față de 13,9% înainte de decizia Curții Supreme

Yale Budget Lab și alte organizații care monitorizează politica comercială nu au oferit imediat o evaluare a impactului noilor tarife asupra nivelului general al taxelor vamale. Yale Budget Lab calculase însă, la începutul acestei luni, că rata tarifară efectivă a SUA se situează la aproximativ 11,3% pentru ansamblul partenerilor comerciali. Același indicator se situa la 13,86% înainte ca instanța supremă să invalideze tarifele generalizate ale lui Trump în februarie și depășise 15% în cea mai mare parte a anului 2025.

Într-o notă adresată clienților înaintea anunțului, citată de Yahoo Finance, Ed Mills, analist la Raymond James, a descris măsura drept „un efort de restabilire a structurii tarifare anterioare” intervenției Curții Supreme.

Finalizarea investigației până la sfârșitul anului era anticipată de ceva timp, însă prezentarea concluziilor în această săptămână este importantă în contextul preocupărilor tot mai mari de la Washington privind exporturile de semiconductori, respectiv suspiciunile privind „contrabanda la scară largă” cu cipuri avansate ale Nvidia către China.

Anunțul vine, de asemenea, la scurt timp după un turneu în Asia, în cursul căruia președintele Trump a participat la o ceremonie de semnare a unui acord comercial cu Thailanda și a anunțat un acord comercial cu Filipine. Multe din marile divergențe comerciale dintre SUA și China au rămas nerezolvate, cu toate că ambele țări invocă o perioadă de „stabilitate strategică” în relația bilaterală.

Întâlnirea cu partea chineză s-a încheiat fără un acord aparent privind prelungirea armistițiului comercial care a permis reducerea tarifelor vamale dintre SUA și China și care expiră pe 10 ianuarie.

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