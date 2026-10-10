Administrația Trump a sancționat Curtea Penală Internațională, la ore după ce o fostă judecătoare a câștigat Nobelul pentru Pace

Administrația Trump a impus vineri sancțiuni Curții Penale Internaționale (CPI), la doar câteva ore după ce una dintre fostele sale judecătoare a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, plasând Washingtonul pe o traiectorie de coliziune diplomatică cu aliații europeni, relatează Reuters.

Curtea a denunțat măsura drept un „atac asupra statului de drept și asupra fundamentelor înseși ale ordinii juridice internaționale” și a cerut celor 125 de state membre să ia măsuri pentru a o apăra.

„Curtea nu poate rezista singură. Soarta sa se află acum și în mâinile statelor care au creat-o. Nu este vorba doar despre apărarea unei singure instituții, ci despre protejarea ordinii internaționale întemeiate pe statul de drept. Istoria va judeca acest moment”, a transmis instituția într-un comunicat.

În același timp, într-un comunicat transmis sâmbătă, Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a reafirmat angajamentul ferm al Uniunii față de ordinea internațională bazată pe reguli, „din care Curtea Penală Internațională (CPI) reprezintă o componentă fundamentală, întemeiată pe respectarea dreptului internațional”.

„Justiția penală internațională joacă un rol esențial în tragerea la răspundere a celor care încalcă dreptul internațional prin comiterea celor mai grave infracțiuni de interes pentru comunitatea internațională”, a transmis Kallas.

Marco Rubio: ”Vom interzice tranzacțiile cu această Curte ilegitimă, îi vom tăia resursele și îi vom afecta capacitatea de a funcționa”

Administrația Trump manifestă de mai multă vreme ostilitate față de Curte, înființată în 2002 pentru urmărirea penală a crimelor de război, a crimelor împotriva umanității și a genocidului, și a impus anterior sancțiuni procurorilor și judecătorilor acesteia.

Măsura anunțată vineri merge mai departe, putând fi pasibile de sancțiuni inclusiv companiile care furnizează servicii Curții. De notat că Statele Unite au semnat inițial Statutul de la Roma, prin care a fost creată Curtea, dar nu l-au ratificat niciodată.

„Președintele Trump nu va permite niciodată Curții Penale Internaționale să îi urmărească penal pe americani. De aceea, astăzi, Statele Unite sancționează Curtea Penală Internațională. Vom interzice tranzacțiile cu această Curte ilegitimă, îi vom tăia resursele și îi vom afecta capacitatea de a funcționa”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio într-un comunicat transmis vineri.

Sancțiunile includ o perioadă de grație de 6 luni și o serie de excepții care ar permite anumite tranzacții pentru telecomunicații, software, plata pensiilor – Ce vor SUA

Trezoreria SUA a anunțat sancțiunile cu o perioadă inițială de grație de șase luni și cu o serie de excepții care ar permite anumite tranzacții pentru telecomunicații, software, plata pensiilor și operațiuni legate de persoanele aflate în detenție.

Rubio a declarat că sancțiunile au fost concepute astfel încât să ofere Curții și statelor sale membre posibilitatea de a răspunde preocupărilor Statelor Unite și că măsurile vor fi ajustate dacă aceste cerințe nu vor fi satisfăcute.

Washingtonul a criticat CPI pentru mandatele de arestare emise pe numele unor oficiali israelieni, inclusiv al premierului Benjamin Netanyahu, precum și pentru o investigație privind acțiunile soldaților americani în Afganistan, pe care CPI afirmă că a trecut-o pe un plan secund.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a mai declarat că perioada de șase luni „oferă o fereastră pentru dialog”, dar a adăugat că blocul comunitar „are opțiuni pentru a se asigura că CPI își poate continua activitatea vitală”. Ministrul belgian de Externe a cerut activarea unui statut european de blocare pentru protejarea Curții.

CPI a emis mandate de arestare pe numele a peste 70 de persoane, inclusiv lideri mondiali și figuri importante implicate în conflicte internaționale. Pe lângă Netanyahu, Curtea a cerut arestarea unor membri ai Hamas. Printre alte persoane vizate de mandate de arestare se numără președintele rus Vladimir Putin, fostul președinte sudanez Omar al-Bashir și fostul lider libian Muammar Gaddafi.

Comitetul Nobel a invocat explicit atacurile politice în acordarea premiului către fosta judecătoare a Curții Penale Internaționale

În pofida apelurilor Statelor Unite către alte țări de a se retrage din CPI, Curtea a primit un sprijin puternic din partea majorității statelor membre, între care se numără toate țările UE și toți membrii NATO, cu excepția Statelor Unite și Turciei. Curtea are sediul în Olanda, stat membru al UE și NATO.

Premiul Nobel acordat cu doar câteva ore înainte juristei sud-africane Navi Pillay, care a făcut parte din Camera de Apel a CPI în perioada 2003-2008, a fost descris explicit de Comitetul Nobel drept un gest de sprijin pentru astfel de instanțe într-un moment în care „judecătorii și instituțiile dreptului internațional sunt supuse unor atacuri politice”.

„Un sistem juridic internațional în care criminalii de război sunt trași la răspundere, iar victimele abuzurilor văd că se face dreptate reprezintă o condiție pentru o lume pașnică”, a transmis Comitetul Nobel.

Sancțiunile americane interzic, în mod obișnuit, companiilor cu sediul în SUA să desfășoare orice activitate cu o organizație sancționată, obligând băncile să închidă conturi, companiile de asigurări să înceteze furnizarea de servicii și firmele de software să oprească orice colaborare.

Administrația Trump a impus anterior sancțiuni țintite unor oficiali ai Curții în timpul primului mandat al președintelui, măsuri care au fost ulterior retrase în timpul administrației Joe Biden. Washingtonul a anunțat noi sancțiuni la doar câteva zile după revenirea lui Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025.

Oficialii Curții se pregătesc de luni de zile pentru posibilitatea ca sancțiunile să vizeze instituția în ansamblu, mutând computerele din birouri de la software Microsoft către alternative open-source și pregătind noi soluții pentru serviciile bancare și asigurările de sănătate.

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