Administrația SUA preia o participație de 10% la compania minieră Trilogy Metals care deține exploatări în Alaska – Acțiunile companiei au crescut cu 150%

SUA au anunțat preluarea unei participații de 10% la compania minieră canadiană Trilogy Metals, parte a unei investiții de 35,6 milioane dolari pentru a dezvolta proiecte energetice și miniere în Alaska. Acordul cuprinde, de asemenea opțiunea de a achiziționa încă 7,5% din compania cu sediul în Vancouver.

În acest sens, președintele Donald Trump a anunțat că va anula decizia din perioada Biden și va da undă verde construirii autostrăzii Ambler Road, un proiect ce va facilita accesul la imensele zăcăminte de minerale critice din regiunea Northern Brooks din Alaska – unde se găsesc unele dintre cele mai bogate zăcăminte de minereuri polimetalice din lume, dominate de cupru – pentru a dezvolta proiecte energetice și de exploatare de minereuri critice.

Autostrada, cu o lungime de 340 km, ar urma să conecteze o regiune minieră izolată cu mari zăcăminte de cupru, cobalt, galiu, germaniu și alte minerale cu rețeaua feroviară de transport.

Donald Trump a cerut Biroului de Administrare a Terenurilor Federale, Serviciului pentru Parcurile Naționale și Corpului de Geniu al Armatei SUA să reemită toate aprobările necesare pentru obținerea autorizației de construire a autostrăzii.

„Aceasta era o afacere care ar fi trebuit să funcționeze de mult timp, să genereze miliarde de dolari pentru țara noastră și să furnizeze multă energie, minerale și tot restul”, a declarat Trump în timpul unui eveniment la Casa Albă.

Trilogy Metals deține licențe de exploatări miniere în regiuni îndepărtate din Alaska, inclusiv o soicietate mixtă înființată cu gigantul minier din Canada, South32 Ltd.

Investiția planificată este cel mai recent exemplu de preluare de participații de către administrația Trump la companii nord-americane de exploatare de minerale critice pentru a contracara dominiția Chinei în această industrie. De exemplu, săptămână trecută guvernul SUA a achizioționat o participație directă la Lithium Amercias Corp. care exploatează mina de litiu Thacker Pass din Nevada. În iulid, Departamentul Apărării al SUA a făcut o investiție de 400 milioane dolari MP Materials Corp. pentru a construi o fabrică de magneți din metale rare.

Secretarul Afacerilor Interne, Doug Burgum, a declarat că Ambler Road va fi un drum cu plată, de macadam, pentru a răspunde preocupărilor de mediu. Trump a mai spus că vor fi construite și două poduri (ecoducte) pentru fauna sălbatică. Departamentul de interne a declarat că construcției drumului a fost blocată în timpul fostului președinte Joe Biden, la presiunea ONG-urilor de mediu, care au susținut că drumul ar avea impact negativ asupra faunei sălbatice, în special ale turmelor de caribou.

Acțiunile Trilogy cotate la bursa americană au crescut cu peste 150% imedediat cum a fost anunțată tranzacția. Miliardarul John Paulson este un acționar semnificativ la Trilogy, cu o participație de 8,7% prin intermediul fondului său de investiții Paulson & Co, conform celor mai recente date compilate de Bloomberg.

