Administrația Prezidențială a semnat un contract de „consultanță strategică” și asistență în relațiile cu SUA

Administrația Prezidențială a anunțat luni că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA, ce vizează printre altele creșterea capacității de apărare a României, atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale.

Contractul a fost semnat cu firma americană Eversheds Sutherland și reprezintă o premieră pentru Administrația Prezidențială. Valoarea contractului este de maximum 565.000 dolari pe lună, și a fost încheiat pentru o perioadă inițială de 6 luni, conform comunicatului de presă.

Din comunicatul Administrației Prezidențiale reiese că acest contract are ca obiectiv „„Aprofundarea relației strategice cu Statele Unite ale Americii, în toate domeniile, care este un obiectiv de interes național, asumat la nivel instituțional și susținut prin consens politic de forțele democratice pro-occidentale din România”.

Administrația Prezidențială explică că acest tip de contract „reprezintă o practică uzuală în relația cu administrația americană, utilizată și de alte state aliate, pentru facilitarea dialogului instituțional și pentru susținerea unor obiective de interes național în raport cu Administrația și Congresul SUA. Această inițiativă completează demersurile oficiale ale Președintelui României, ale Guvernului, ale Parlamentului și ale celorlalte instituții naționale relevante”.

„Contractul vizează atingerea unor obiective de importanță strategică pentru România: creșterea capacității de apărare, atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale, și altele”, se mai arată în comunicatul de presă.