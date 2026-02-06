Adjunctul şefului spionajului militar rus (GRU), împușcat în scara blocului

Generalul Vladimir Alekseiev (foto), primul adjunct al spionajului militar rus (GRU), a fost rănit prin împuşcare într-un bloc, la Moscova, vineri, a anunțat Comitetul rus de anchetă, citat de The Guardian.

”O persoană neidentificată a tras mai multe focuri de armă” asupra generalului Vladimir Alekseiev, un oficial de rang înalt din cadrul serviciului militar rus deinformaţii (GRU), după care a fugit, anunţă într-un comunicat Comitetul rus de anchetă.

”Victima a fost spitalizată”, se mai menționează.

O anchetă cu privire la o ”tentativă de asasinat” şi ”trafic de arme” a fost deschisă, fără însă ca autoritățile să indice vreo pistă.

Șeful GRU a condus delegația rusă la recentele negocieri dintre Moscova și Kiev

Generalul Vladimir Alekseiev, în vârstă de 64 de ani, s-a distins în cadrul unor operaţiuni de informaţii în Siria, în care Rusia a internit militar începând din 2015 împotriva jihadiştilor şi în susţinerea regimului lui Bashar al-Assad.

Vladimir Alekseiev este primul adjunct al generalului Igor Kostiukov, care conduce spionajul militar rus (GRU).

Igor Kostiukov a fost conducătorul delegaţiei ruse la negocieri recente între Moscova şi Kiev, în prezenţa americanilor, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), în vederea soluţionării conflictului ucrainean.

Atacul, nerevendicat

Atacul nu a fost asumat de nimeni, dar suspiciunile Moscovei se îndreaptă probabil către Kiev, mai menționează The Guardian..

Agențiile de informații ucrainene au vizat zeci de ofițeri militari ruși și oficiali instalați de Rusia de la începutul războiului, acuzându-i de implicare în crime de război.

Mai mulţi generali ruşi, oficiali şi personalităţi publice care susţineau războiul rus au fost ucise în explozii pe teritoriul rus sau în Ucraina ocupată.

Se cunosc puține lucruri despre rețelele clandestine care se crede că se află în spatele asasinatelor și atacurilor asupra infrastructurii militare din Rusia și din teritoriile controlate de Rusia.

Unele dintre aceste asasinate au fost revendicate de Kiev.

