joi

21 august, 2025

Europa & Lumea

Aderarea Ucrainei la UE – propusă ca garanție de securitate de liderii europeni, în discuțiile cu Donald Trump

De Razvan Diaconu

21 august, 2025

Liderii europeni care au venit, luni, la Casa Albă pentru a-l sprijini pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la discuțiile cu președintele american Donald Trump au abordat și posibilitatea aderării Ucrainei la UE, ca garanție de securitate. Informația a fost confirmată, joi, de o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene.

„Liderii europeni au discutat despre posibilitățile extinderii Uniunii Europene cu președintele Trump și cu președintele Zelenski luni la Washington”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Arianna Podesta, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că liderii europeni „au subliniat, desigur, importanța procesului de aderare a Ucrainei”. „Acest lucru este important și în contextul garanțiilor de securitate, discuții care, așa cum știți, sunt încă în desfășurare”, a adăugat Podesta.


În timpul întâlnirii de la Casa Albă, Volodimir Zelenski a fost însoțit de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb și secretarul general al NATO – Mark Rutte.

Purtătoarea de cuvânt a mai afirmat că „revine Ucrainei și numai Ucrainei, ca țară suverană, să decidă dacă dorește să continue pe calea aderării”. Ea le-a cerut statelor membre să dea undă verde pentru începerea negocierilor de aderare „în curând”, o referire în special la Ungaria.

Zelenski a declarat că i-a cerut lui Trump să intervină pe lângă premierul conservator ungar Viktor Orban pentru a nu bloca procesul de aderare a Ucrainei la UE. Orban se opune acestei aderări din mai multe motive legate de situația drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia, prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară și blocarea majorității fondurilor europene pentru Ungaria de către Comisia Europeană.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat la rândul său, săptămâna aceasta, că procesul de aderare a Ucrainei la UE „trebuie să avanseze”. Într-o declarație publicată pe 12 august, statele membre ale UE, cu excepția Ungariei, au menționat „dreptul Ucrainei de a-și alege propriul destin” și s-au angajat să continue să sprijine această țară pe calea sa către aderarea la UE.

(Citește și Serghei Lavrov a anunțat condițiile Rusiei pentru o întâlnire Putin-Zelenski și pentru un acord de pace)

***


