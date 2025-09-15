Aderarea României la OCDE – Mathias Cormann: Obiectivul 2026 este realizabil. Ilie Bolojan: Aderarea înseamnă punerea economiei pe baze sănătoase – Nicușor Dan: Este cea mai puternică recunoaștere internațională că trăim într-o țară dezvoltată

Chiar dacă nu există o dată finală stabilită pentru procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), obiectivul stabilit de Guvernul României – anul 2026 – este realizabil, a declarat luni Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann (foto stânga), aflat într-o vizită la București pentru evaluarea progreselor făcute de România.

„S-au făcut progrese foarte bune, care stau mărturie a succesului Guvernului României pe calea eforturilor coordonate între diferitele ministere şi instituţii şi suntem foarte încântaţi să vedem că, în cadrul acordului coaliţiei din iunie, această aderare se bucură de sprijin de la nivelul întregului spectru politic, acest sprijin puternic va fi esenţial în continuare pentru finalizarea, cu succes şi la timp, a procesului de aderare şi, chiar dacă nu există o dată finală stabilită pentru procesul de aderare, Guvernul României şi-a stabilit obiectivul ambiţios, dar cred acum realizabil, al finalizării acestui proces în anul 2026”, a declarat Mathias Cormann.

El a adăugat că, în perioada următoare, comitetele OCDE vor continua evaluarea cu analiza economică despre România, iar aceasta va fi lansată în martie 2026 la Bucureşti.

„În prezent, România intră în etapele finale ale aderării la OCDE, 15 din cele 25 de comitete OCDE au adoptat deja concluzii pozitive, guvernanţă corporativă, dezvoltarea regională şi aşa mai departe şi în alte domenii. Comitetele vor continua evaluarea în lunile următoare, cu analiza economică despre România, care va fi lansată în martie 2026, aici în Bucureşti, când voi reveni pentru publicarea acestui studiu ca pas final în procesul de aderare”, a subliniat Mathias Cormann.

Oficial a subliniat beneficiile aderării la OCDE.

„Aderarea la OCDE aduce beneficii substanţiale în ceea ce priveşte guvernarea, accesul la bune practici, sporirea încrederii şi sprijinirea agendelor de reforme publice şi acestea se bazează pe dovezi care ajută la sporirea investiţiilor şi cu timpul la sporirea veniturilor şi a nivelului de trai. Doar în trei ani am văzut modul în care procesul de aderare a sprijinit agenda reformelor şi schimbările pozitive ale economiei româneşti”, a declarat el.

Aderarea României la OCDE înseamnă creșterea încrederii piețelor, punerea economiei pe baze sănătoase și politici publici care se bazează pe date, a afirmat și premierul Ilie Bolojan, la finalul întrevederii cu secretarul general OCDE.

„Pentru mine, în calitate de prim-ministru, aderarea la această organizaţie înseamnă trei aspecte importante pentru ţara noastră, un aspect care ţine de reputaţia internaţională a României, de creştere a încrederii pieţelor în România, un al doilea aspect care ţine de punerea economiei ţării noastre pe baze cât mai sănătoase, ceea ce înseamnă creştere economică şi dezvoltare, şi, nu în ultimul rând, politici publice care se bazează pe date, ceea ce înseamnă poziţii publice bune pentru comportamente corecte”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că România a încheiat aproape două treimi din totalul de 25 de evaluări în comitetele OCDE.

„Am încheiat aproape două treimi din totalul de 25 de evaluări în comitetele organizaţiei. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au fost implicaţi în acest proces. Statutul de membru OCDE ne va permite să preluăm cele mai bune practici în toate domeniile de politici publice, să colaborăm cu statele membre şi partenere ale organizaţiei pentru a găsi soluţii concrete la problemele comune, să ne dezvoltăm mai eficient şi să oferim stabilitate pentru cetăţeni şi mediul de afaceri”, a arătat premierul Bolojan.

El a subliniat că toate instituţiile implicate în aderarea la OCDE sunt angajate în implementarea recomandărilor organizaţiei pentru finalizarea la timp a procesului tehnic.

„Fiecare pas ne aduce mai aproape de locul în care vrem să fim pentru mai multă bunăstare şi prosperitate, pentru mai multe investiţii, o economie mai atractivă, îmbunătăţirea politicilor publice prin accesul la expertiza organizaţiei şi o administraţie publică mai eficientă. La reuniunea Comitetului Naţional pentru Aderarea României la OCDE, în prezenţa domnului secretar general, am discutat pe larg despre etapa în care ne aflăm. Toate instituţiile implicate sunt angajate în implementarea recomandărilor organizaţiei pentru a finaliza la timp procesul tehnic”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Premierul a afirmat că România va face totul pentru a adera la OCDE.

”Domnule secretar general, vă mulţumim pentru sprijinul dumneavoastră. Suntem hotărâţi să facem tot ceea ce ţine de noi pentru ca România să adere la OCDE anul viitor. Suntem pe deplin conştienţi de oportunitatea pe care o avem în faţă, pentru modernizarea politicilor şi practicilor noastre pentru vieţi mai bune, aşa cum spune şi deviza OCDE, politici mai bune pentru vieţi mai bune”, a precizat Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan: Aderarea la OCDE este cea mai puternică recunoaștere internațională că trăim într-o țară dezvoltată

Aderarea la OCDE este un obiectiv strategic, a declarat, luni, președintele Nicușor Dan, după întâlnirea cu Mathias Cormann.

„Am avut astăzi o discuție excelentă cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann. OCDE este organizația care reunește cele mai dezvoltate economii și cele mai consolidate democrații din lume. Totodată, aceasta stabilește standarde și repere globale în domenii precum comerțul, finanțele și tehnologia”, a transmis președintele într-un mesaj postat pe Facebook.

Potrivit președintelui, aderarea „este cea mai puternică recunoaștere internațională că trăim într-o țară dezvoltată, iar experiența altor state arată că aderarea a fost urmată de un avans economic semnificativ”.

„Ne va face mai competitivi în atragerea investițiilor străine și va crește interesul investitorilor instituționali” și „vom putea obține finanțări mai avantajoase pentru a direcționa mai multe resurse către dezvoltarea țării noastre”, adaugă el.

Șeful statului a precizat și că procesul de aderare al României progresează foarte bine. „Peste jumătate din evaluările tehnice au fost deja încheiate cu succes. Dacă menținem acest ritm, România va adera la OCDE anul viitor”, a mai precizat Nicușor Dan.

